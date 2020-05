కడలూరులో గిన్నిస్ రికార్డు : మద్యం షాపు ఎదుట 3 కిమీ క్యూ

కరోనా వైరస్ దెబ్బకు దేశం యావత్తూ లాక్‌డౌన్‌లోకి వెళ్లింది. దీంతో గత 40 రోజులకు పైగా మద్యం దుకాణాలు మూతపడ్డాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కేంద్రం లాక్‌డౌన్ ఆంక్షలను సడలించింది. దీంతో పలు రాష్ట్రాలు మద్యం దుకాణాలను తెరుస్తున్నారు. ఇందులోభాగంగా, తమిళనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గురువారం నుంచి మద్యం దుకాణాలు తెరుచుకున్నాయి.



దీంతో కడలూరు జిల్లాలోని ఓ మద్యం దుకాణానికి మందుబాబులు వేకువజాము నుంచే రావడం మొదలుపెట్టి వరుసలో నిల్చోసాగారు. ఈ బారు మధ్యాహ్నానికి మూడు కిలోమీటర్లకు మించిపోయింది. పోలీసులు సైతం ద్విచక్రవాహనాల్లో పెట్రోలింగ్ చేస్తూ మందుబాబులను వరుసలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.







#Cuddalore creates a for the longest in front of a #Liquorshop anywhere in the world..



3 KMs..



Video courtesy: #RVEdit pic.twitter.com/l8H5GxFWcd