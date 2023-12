మిచౌంగ్ తుఫాన్ బీభత్సం, అంధకారంలో చెన్నై మహానగరం, 47 ఏళ్ల తర్వాత ఇంతటి భారీ వర్షం

మిచౌంగ్ తుఫాన్ చెన్నై మహానగరంలో బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. జల ప్రళయం తలపించేవిధంగా నగరం పూర్తిగా జలమయం అయిపోయింది. గత 47 ఏళ్ల చరిత్రంలో చెన్నై నగరంలో ఇంత భారీ వర్షాలు పడలేదని చెన్నై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తెలిపింది. వరదల కారణంగా చెన్నై విమానాశ్రయంలో కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయి. ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా విమానాశ్రయానికి చేరుకునే, బయలుదేరే డెబ్బై విమానాలు రద్దు చేయబడ్డాయి.

మిచౌంగ్ తుఫాను బీభత్సం, అంధకారంలో చెన్నై నగరం

డిసెంబర్ 5న పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించారు

The same old chennai with not a single improvement. This is happening every year & still no one cares about it. All they need is big apartments & for that they cut down the trees, demolish the lakes. Hence, the suffering!!!#CycloneMichuang #CycloneAlert pic.twitter.com/L0yo94nwBD