ఢిల్లీలో కూలిన ఆంబియెన్స్ మాల్‌ పైకప్పు.. వీడియో వైరల్

నైరుతి ఢిల్లీలోని ఆంబియెన్స్ మాల్‌లో కాంక్రీట్ పైకప్పు భారీ భాగం కూలిపోయింది. ఈ సంఘటన అర్ధరాత్రి దాటినందున ఎటువంటి గాయాలు సంభవించలేదు.

అర్ధరాత్రి 12.45 గంటల ప్రాంతంలో మాల్ సెంట్రల్ హాల్‌లో పైకప్పు పాక్షికంగా కూలిపోయిందని, శిధిలాలు సెక్షన్ చుట్టూ చెల్లాచెదురుగా ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని, విచారణ జరుపుతున్నామని వారు తెలిపారు.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో కూలిపోయిన పైకప్పు నుండి శిధిలాలు ఎస్కలేటర్లు, రెయిలింగ్‌లపై పడినట్లు కనిపిస్తుంది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా మాల్‌ను ఒకరోజు పాటు మూసివేశామని, నిర్వహణ పనులు పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి తెరవనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

It’s raining collapses in Malls in NCR. Today roof of Ambience Mall at Vasant Kunj collapsed. Poor maintenance by owners is a factor. MCD must inspect all Cinemas and Malls lest a major accident happens again ⁦@ArvindKejriwal⁩ ⁦@LtGovDelhi⁩ ⁦@AmitShah⁩ pic.twitter.com/QYV6nTWm2Z