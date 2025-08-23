Dharmasthala Case: శానిటరీ వర్కర్ చెప్పినవన్నీ అబద్ధాలే.. అరెస్ట్ అయ్యాడు
ధర్మస్థలంలో జరిగిన రహస్య ఖననాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) శనివారం ఈ కేసులో విజిల్బ్లోయర్ను అసత్యపు సాక్ష్యం చెప్పాడనే ఆరోపణలపై అరెస్టు చేసింది. 1995-2014 మధ్య ధర్మస్థలంలో పనిచేసినట్లు చెప్పుకున్న నిందితుడు, హత్య, లైంగిక వేధింపుల వంటి నేరాలకు గురైన వ్యక్తుల మృతదేహాలను తనపై బలవంతంగా పారవేసినట్లు పేర్కొంటూ జూలై 3న ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారు.
ఏళ్ల క్రితం అమ్మాయిలపై దారుణాలు జరిగాయని, మృతదేహాలను తానే పాతిపెట్టానని చెప్పి కలకలం రేపిన శానిటరీ వర్కర్, ఇప్పుడు సిట్ అధికారులనే తప్పుదోవ పట్టించిన ఆరోపణలతో అరెస్టయ్యాడు. అతను చెప్పిన సమాచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని దర్యాప్తులో తేలడంతో అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు శనివారం అధికారికంగా అతన్ని అరెస్టు చేశారు.
ధర్మస్థలంలో బహుళ మృతదేహాలను రహస్యంగా ఖననం చేశారనే పారిశుధ్య కార్మికుడి ఆరోపణల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిట్ని ఏర్పాటు చేసింది. దర్యాప్తు అధికారులు ఇప్పటివరకు 17 వేర్వేరు ప్రదేశాలలో తవ్వకాలు జరిపారు. అతని సమాచారం ఆధారంగా అధికారులు అతను చెప్పిన ప్రదేశంలో తవ్వకాలు చేపట్టారు. అయితే, గంటల తరబడి శ్రమించినా అక్కడ ఎలాంటి మృతదేహాలు గానీ, మానవ అవశేషాలు గానీ లభించలేదు. దీంతో, అతను దర్యాప్తు బృందాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుదోవ పట్టించాడనే నిర్ధారణకు వచ్చిన సిట్ అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.