యువకుడిని చుట్టుముట్టి దాడి చేసిన 7 కుక్కల దండు (video)

దేశంలో వీధి కుక్కల దాడి పరంపర సాగుతోంది. ఒంటరిగా మనిషి కనబడితే చాలు, మూకదాడి చేస్తున్నాయి. చిన్నపిల్లల్నైతే కరిచి చంపేస్తున్నాయి. తాజాగా మహారాష్ట్రలోని పుణే సమీపంలోని పింప్రి-చించ్వాడ్ నగరంలో ఓ యువకుడిపై 7 కుక్కల గుంపు దాడి చేసేందుకు మీదకు ఉరికాయి. దాంతో అతడు అక్కడున్న బైక్, ఫ్లెక్సీలను అడ్డుగా పెట్టి తప్పించుకున్నాడు.
 
కాగా ఢిల్లీ-నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ (ఎన్‌సిఆర్)లోని వీధుల నుండి వీధి కుక్కలను శాశ్వతంగా డాగ్ షెల్టర్‌లకు తరలించాలన్న మునుపటి ఉత్తర్వుపై సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం స్టే విధించింది. ఢిల్లీ-ఎన్‌సిఆర్‌లోని అధికారులు అన్ని ప్రాంతాల నుండి వీధి కుక్కలను సత్వరమే తీసుకొని కుక్కలను డాగ్ షెల్టర్‌లకు తరలించాలని ఆదేశించిన ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం ఆదేశాన్ని జస్టిస్‌ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా, జస్టిస్ ఎన్‌వి అంజరియాలతో కూడిన ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల ప్రత్యేక ధర్మాసనం నిలిపివేసింది.
 
బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వీధి కుక్కలకు ఆహారం ఇవ్వడం కూడా ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం నిషేధించింది. ఉల్లంఘనలు జరిగితే తగిన చర్యలు తీసుకోబడతాయని హెచ్చరించింది.
 
కాగా వీధికుక్కలకు షెల్టర్లు సరిపోవు, తగినంత పరికరాలు లేవని వాదించిన జంతు సంక్షేమ సంఘాల నుండి ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం ఆదేశం విమర్శలను ఎదుర్కొంది. కుక్కలను వాటి అసలు స్థానాలకు తిరిగి విడుదల చేసే ముందు స్టెరిలైజేషన్, టీకాలు వేయడం తప్పనిసరి చేసే యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ (ఎబిసి) కార్యక్రమం మాత్రమే చట్టబద్ధమైన, మానవీయ పరిష్కారం అని నొక్కి చెప్పింది. ఈ నేపధ్యంలో సుప్రీం కోర్టు వీధి కుక్కల కేసుపై స్టే విధించింది.
 

Tamannaah: తమన్నా భాటియా, డయానా పెంటీ నటించిన డూ యు వాన్నా పార్టనర్ రాబోతుంది

Tamannaah: తమన్నా భాటియా, డయానా పెంటీ నటించిన డూ యు వాన్నా పార్టనర్ రాబోతుందితమన్నా భాటియా, డయానా పెంటీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం డూ యు వాన్నా పార్టనర్. జావేద్ జాఫరీ, నకుల్ మెహతా, శ్వేతా తివారీ, నీరజ్ కబీ, సూఫీ మోతీవాలా, రణ్విజయ్ సింఘాల నటించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న 240 దేశాలలో ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రత్యేకంగా ప్రీమియర్ అవుతుంది. ధర్మాటిక్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై నిర్మించబడిన లైట్-హార్టెడ్ సిరీస్‌ను కరణ్ జోహార్, అదార్ పూనవల్లా, అపూర్వ మెహతా నిర్మించారు. ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా సోమెన్ మిశ్రా, అర్చిత్ కుమార్ నిర్మించారు, కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. 'డూ యు వాన్నా పార్టనర్'ను నందిని గుప్తా, అర్ష్ వోరా మరియు మిథున్ గోంగోపాధ్యాయ్ రాశారు. గోంగోపాధ్యాయ్, నిశాంత్ నాయక్ సృష్టించారు.

ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లో ఏం జరుగుతోంది.. అంటూ చెబుతున్న రశ్మిక మందన్న

ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లో ఏం జరుగుతోంది.. అంటూ చెబుతున్న రశ్మిక మందన్ననేషనల్ క్రష్ రశ్మిక మందన్న, టాలెంటెడ్ హీరో దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "ది గర్ల్ ఫ్రెండ్". ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ రూపొందిస్తున్నారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలుగా వ్యవహిస్తున్నారు.

GAMA: గామా అవార్డ్స్ లో స్పెషల్ పెర్ఫామర్ గా ఫరియా అబ్దుల్లా

GAMA: గామా అవార్డ్స్ లో స్పెషల్ పెర్ఫామర్ గా ఫరియా అబ్దుల్లాఈ సందర్భంగా ఆదివారం హైదరాబాద్ లో కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గామా సీఈవో సౌరబ్ కేసరి, వైభవ్ జ్యువెలర్స్ ఎండి రాఘవ్, జ్యూరీ సభ్యులు, ప్రముఖ దర్శకులు ఏ. కోదండరామిరెడ్డి గారు, బి గోపాల్ గారు, హీరోయిన్స్ ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస వారణాసి, దక్షా నాగర్కర్, నటుడు వైవా హర్ష పాల్గొన్నారు.

Vishal: సముద్రం మాఫియా కథ తో విశాల్ 35వ చిత్రం మకుటం

Vishal: సముద్రం మాఫియా కథ తో విశాల్ 35వ చిత్రం మకుటంవిశాల్, అంజలి, దుషార విజయన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ మూవీకి ‘మకుటం’ అనే టైటిల్‌ను పెట్టారు. ఈ మేరకు వదిలిన టీజర్‌ను గమనిస్తే.. ఇది సముద్రం నేపథ్యంలో నడిచే ఓ మాఫియా కథ అని అర్థం అవుతోంది. సముద్రం లోపలి జీవరాశుల్ని చూపిస్తూ.. చివరగా విశాల్‌ను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూపించారు. ‘మకుటం’ చిత్రంలో విశాల్‌ను సరికొత్తగా చూపించబోతోన్నారని అర్థం అవుతోంది.

balakrishna: వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణకు పవన్ కళ్యాణ్ అభినందలు

balakrishna: వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణకు పవన్ కళ్యాణ్ అభినందలులండన్‌లో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ (WBR), యూకే, యుఎస్ఎ, కెనడా, స్విట్జర్లాండ్, ఇండియా, యుఎఇలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన సంస్థ, వారి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన గౌరవాలలో ఒకదాన్ని నట సింహం నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ప్రదానం చేస్తున్నారు - భారతీయ సినిమాలో అత్యంత ఘనమైన ఆయన వారసత్వం ఇప్పుడు WBR గోల్డ్ ఎడిషన్‌లో నమోదు అవుతుంది.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్ఖర్జూరంలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ఇది చర్మాన్ని బలోపేతం చేసి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. కేశాలను దృఢంగా మార్చి నిగనిగలాడేట్లు చేస్తుంది. ఇది మెరుగైన రక్త ప్రసరణను ప్రోత్సహించి రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఇంకా ఏమేమి ఉపయోగాలున్నాయో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరం పాలు తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని పవర్ బూస్టర్ అంటారు. ఖర్జూరం పాలకు చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే శక్తి వుంది. రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచి ఆరోగ్యవంతం చేస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రించి అద్భుత శక్తినిస్తుంది. ఇది దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌అబోట్, గ్లోబల్ హెల్త్కేర్ కంపెనీ ఈ రోజు ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్ సెన్సార్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే పోర్ట్‌ఫోలియోలో తాజా ఆవిష్కరణగా నిలిచే ఈ పరికరం, ప్రతి నిమిషం వినియోగదారుడి స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు నేరుగా ఆటోమేటిక్ గ్లూకోజ్ రీడింగులను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తులు తమ పరిస్థితిని మరింత విశ్వాసం, ఖచ్చితత్వం, సులభతతో నియంత్రించగలరు. ఇకపై స్కాన్ చేయకుండా గ్లూకోజ్ రీడింగులు వీక్షించే సౌకర్యంతో పాటు, తక్కువ లేదా అధిక గ్లూకోజ్ స్థాయిలు2 గుర్తించినప్పుడు వినియోగదారుల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు తక్షణ హెచ్చరికలు చేరతాయి.
