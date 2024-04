రూ. 200 కోట్లు దానం చేసేసి సన్యాసులు కావాలని నిర్ణయించుకున్న గుజరాత్ వ్యాపారవేత్త, అతని భార్య

గుజరాత్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి భవేష్ భాయ్ భండారీ దంపతులు తమ సంపద 200 కోట్ల రూపాయలను దానం చేసేసారు. ఇద్దరూ సన్యాసులు కావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వారి జీవితకాలంగా కష్టించి ఆర్జించిన సంపాదనను విరాళంగా ఇచ్చారు. ఫిబ్రవరిలో జరిగిన వేడుకలో భావేష్ భాయ్ భండారి, అతని భార్య తమ సంపదనంతా విరాళంగా ఇచ్చారు. ఇద్దరూ అధికారికంగా ఏప్రియల్ నెలాఖరులో సన్యాసులు కాబోతున్నారు.

హిమ్మత్‌నగర్‌కు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి 2022లో సన్యాసులుగా మారిన తన 19 ఏళ్ల కుమార్తె, 16 ఏళ్ల కొడుకు అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నారు. భవేష్, అతని భార్య "భౌతిక సుఖాలను విడిచిపెట్టి, తపస్సు మార్గంలో చేరడానికి" తమ పిల్లలు తీసుకున్న నిర్ణయంతో తీవ్రంగా ఆవేదన చెందారని వారి బంధువులు చెపుతున్నారు.

ఏప్రిల్ 22న సన్యాసం తీసుకునేందుకు ప్రమాణం చేసిన తర్వాత, దంపతులు అన్ని కుటుంబ సంబంధాలను తెంచుకోవాలి. ఎటువంటి విలాస వస్తువులు, ఆస్తులు ఉంచుకోవడానికి అనుమతించబడరు. భారతదేశం అంతటా చెప్పులు లేకుండా నడుస్తూ కేవలం భిక్షపై మాత్రమే జీవించాలి. వారు రెండు తెల్లని బట్టలు, భిక్ష కోసం ఒక గిన్నె, ఒక వస్త్రాన్ని మాత్రమే ఉంచడానికి అనుమతించబడతారు. రాజోహరన్ అనేది జైన సన్యాసులు కూర్చోవడానికి ముందు స్థలాన్ని తుడుచుకోవడానికి ఉపయోగించే చీపురు - ఇది అహింస మార్గాన్ని సూచిస్తుంది. ఇద్దరూ దానిని అనుసరిస్తారు.

సంపదలో పేరుగాంచిన భండారీ దంపతుల ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సన్యాసి కావడానికి ముందు తన బిలియన్ల కొద్దీ సంపద, సౌకర్యాలను వదులుకున్న భవర్‌లాల్ జైన్ వంటి మరికొంతమందితో భండారీ కుటుంబం పేరు కూడా ముడిపడి ఉంది. భండారీ దంపతులు, మరో 35 మందితో కలిసి నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర ఊరేగింపు నిర్వహించారు, అక్కడ వారు తమ మొబైల్ ఫోన్లు, ఎయిర్ కండీషనర్లతో సహా తమ ఆస్తులన్నింటినీ విరాళంగా ఇచ్చారు. ఊరేగింపు వీడియోలో, రాజకుటుంబం వలె ఇద్దరూ రథంపై ఉన్నారు.

జైనమతంలో 'దీక్ష' తీసుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన నిబద్ధత, ఇక్కడ భౌతిక సుఖాలు లేకుండా జీవిస్తారు. భిక్షపై జీవిస్తారు, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో చెప్పులు లేకుండా తిరుగుతారు. గత సంవత్సరం, గుజరాత్‌లోని వజ్రాల వ్యాపారి, అతని భార్య వారి 12 ఏళ్ల కొడుకు దీక్ష చేసిన ఐదేళ్ల తర్వాత ఇదే విధమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

