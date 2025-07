NISAR: NASA-ISRO మొట్టమొదటి రాడార్ ఇమేజింగ్ ఉపగ్రహ ప్రయోగం (video)

NASA-ISRO సింథటిక్ ఎపర్చర్ రాడార్, లేదా నిస్సార్ అనే ఈ ఉపగ్రహం, భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ, యూఎస్ అంతరిక్ష సంస్థ (నాసా) మధ్య సహకారంతో ప్రయోగించబడింది. ఇది భారతదేశంలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి 1210 జీఎంటీ వద్ద మీడియం-లిఫ్ట్ రాకెట్ పైన బయలుదేరింది.

నిస్సార్ అనేది భూమి ఉపరితలంపై చిన్న మార్పులను ట్రాక్ చేయడానికి రెండు రాడార్ ఫ్రీక్వెన్సీలను ఉపయోగించే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి రాడార్ ఇమేజింగ్ ఉపగ్రహం. నాసా అందించిన ఎల్-బ్యాండ్, ఇస్రో అభివృద్ధి చేసిన ఎస్-బ్యాండ్ - ఒక సెంటీమీటర్ వంటి చిన్న కదలికలతో సహా ఈ ప్రయోగం జరిగింది.

దాదాపు పూర్తిగా లోడ్ చేయబడిన పికప్ ట్రక్కు పరిమాణం, బరువు ఉన్న ఈ ఉపగ్రహాన్ని భూమి పైన దాదాపు 747 కి.మీ (464 మైళ్ళు) దూరంలో ఉన్న సమీప ధ్రువ సూర్య-సమకాలిక కక్ష్యలో ఉంచారు.



ఇది 240 కి.మీ వెడల్పు గల రాడార్ స్వాత్‌ను ఉపయోగించి ప్రతి 12 రోజులకు గ్రహాన్ని మ్యాప్ చేస్తుంది. హిమాలయాలలోని హిమానీనదాల తిరోగమనం నుండి దక్షిణ అమెరికాలోని సంభావ్య కొండచరియల మండలాల వరకు ప్రతిదానిని పర్యవేక్షించడానికి శాస్త్రవేత్తలు, విపత్తు ప్రతిస్పందన సంస్థలకు డేటాను అందిస్తుంది.

