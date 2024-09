వివరాల్లోకి వెళితే.. కలబురగిలో వృత్తిరీత్యా మెకానిక్ అయిన మహ్మద్ నదీమ్ ఈ-స్కూటర్‌ను ఆగస్టు 2024లో కొనుగోలు చేశారు. స్కూటర్‌లో సమస్యలను ఎదుర్కొన్న తర్వాత, అతను దానిని చాలాసార్లు సర్వీస్ కోసం తిరిగి ఇచ్చాడు.

సర్వీసింగ్‌ సంతృప్తికరంగా లేదు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన నదీమ్ మంగళవారం పెట్రోలు తీసుకొచ్చి షోరూములోని ఆరు బైక్‌లకు నిప్పంటించాడు అని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. షోరూమ్‌కు రూ.850,000 నష్టం వాటిల్లినట్లు అంచనా. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

