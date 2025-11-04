నీ కోసం నా భార్యను చంపాను.. ప్రియురాలికి మెసేజ్ పంపిన డాక్టర్ భర్త
బెంగళూరులో ఒక వింత సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక భర్త నీ కోసం నా భార్యను చంపాను అని మరో మహిళకు సందేశం పంపాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ సందేశం డిజిటల్ చెల్లింపు అప్లికేషన్ ద్వారా షేర్ చేయబడింది. తన భార్యను చంపుతానని సందేశం పంపిన మహిళతో భర్తకు సంబంధం ఉందని ఊహాగానాలు పెరుగుతున్నాయి.
ఇంకా షాకింగ్ విషయం ఏమిటంటే, ఈ జంట బెంగళూరులోని ఒకే ఆసుపత్రిలో పనిచేశారు. గత సంవత్సరం మే 26న వివాహం చేసుకున్నారు. బెంగళూరు పోలీస్ కమిషనర్ సీమంత్ కుమార్ సింగ్ కూడా దీనిపై అధికారిక ప్రకటన చేశారు.
నిందితుడైన భర్త పేరు డాక్టర్ మహేంద్ర రెడ్డి. ఆరు నెలల తర్వాత భార్యకు అధిక మోతాదు తీసుకున్నాడనే ఆరోపణలతో అతన్ని అరెస్టు చేశారు. భార్య పేరు డాక్టర్ కృతికా రెడ్డి. ఆమెకు మత్తుమందు ఇచ్చారు. ఆమె భర్త ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చాడని, ఆమె మరణించిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
బెంగళూరు హత్య దర్యాప్తు సమయంలో, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీ నివేదిక బలమైన మత్తుమందు ప్రొపోఫోల్ వాడకాన్ని ధృవీకరించింది. బాధితురాలి శరీరంలో ఇది కనుగొనబడింది. తదుపరి దర్యాప్తులో ఇంట్లో కాన్యులా సెట్, ఇంజెక్షన్ ట్యూబ్ ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.
తరువాత, బాధితురాలి తండ్రి తన అల్లుడిపై ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇంకా సందేశం పంపబడిన మహిళ గుర్తింపు బహిర్గతం కాలేదు. ఆమె వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశారు.