గేటు వెలుపుల సింహాలు, గేటు లోపల శునకాలు.. ఏం జరిగింది? (వీడియో)

సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన షాకింగ్ ఫుటేజ్ గుజరాత్‌లోని అమ్రేలి జిల్లాలోని సావర్‌కుండ్లాలో జరిగింది. గిర్ నేషనల్ పార్క్ నుండి 76 కి.మీ దూరంలో వున్న ఒక ఇంటి ముందు రెండు సింహాలు సంచరించాయి. వాటిని చూసిన శునకాలు మొరగడం ప్రారంభించాయి. వాటిని అక్కడ నుంచి వెళ్లగొట్టేందుకు ప్రయత్నించాయి.

గేటు వెలుపుల సింహాలు, గేటు లోపల శునకాలు నువ్వా నేనా అంటూ ఘర్షణకు దిగాయి. ఈ ఘర్షణలో గేటు విరిగింది. అయినా శునకాలు, సింహాల ఘర్షణ తగ్గలేదు. చివరికి శునకాలు కాస్త తగ్గడంతో సింహాలు పొదల్లోకి వెళ్లిపోయాయి. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Shocking Visuals From #Gujarat



A viral video from Thoradi village, Savarkundla, Amreli, shows a tense standoff between two dogs and two lions, with only an iron gate separating them. #CCTVFootage #Savarkundla #Amreli #Lions #Dogs pic.twitter.com/j2oFXJuMma