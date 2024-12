మంత్రులతో కలిసి సినిమా చూసిన ప్రధానమంత్రి మోడీ!!

దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సినిమా చూశారు. తన మంత్రివర్గంలోని మంత్రులతో కలిసి ఆయన ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించారు. ఆ చిత్రం పేరు ది సబర్మతి రిపోర్టు. పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలోని థియేటర్‌‍లో వారు ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ స్పందిస్తూ, సామాన్య ప్రజలకు కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

గుజరాత్ రాష్ట్రంలో గత 2002లో జరిగిన గోద్రా రైలు దహనకాండ దేశాన్ని కలచివేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ దుర్ఘటనలో 59 మంది ప్రయాణీకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ గుజరాత్ అల్లర్లు, గోద్రా రైలు దహనకాండ ఆధారంగా బాలీవుడ్ దర్శకుడు ధీరజ్ సర్నా 'ది సబర్మతి రిపోర్టు' సినిమాను తెరకెక్కించారు.

విక్రాంత్ మాస్కే, రాశీఖన్నా ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. రిధి డోగ్రా కీలక పాత్ర పోషించారు. నవంబరు 15వ తేదీన ఈ సినిమా విడుదలైంది. కాగా, పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్‌నాథ్ సింగ్ ఇతర మంత్రులు, ఎంపీలతో కలిసి ప్రధాని మోడీ ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించారు.

కాగా, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ చిత్రాన్ని చూడాలంటూ సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టుకు ప్రధాని మోడీ స్పందించారు. కల్పిత కథనాలు పరిమిత కాలమే కొనసాగుతాయని, సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉందని సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రధాని మోడీ వ్యాఖ్యానించారు.





