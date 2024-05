ఎట్టకేలకు బెంగళూరు ఎయిర్ పోర్టులో అరెస్టయిన ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ

34 రోజులుగా విదేశాల్లో తలదాచుకున్న ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ బెంగళూరు రాగా ఐదుగురు మహిళా పోలీసులు అతడిని హెడెమూరికట్టిలోని సిట్ కార్యాలయానికి తీసుకొచ్చారు.

ప్రజ్వల్ రేవణ్ణపై ఇప్పటి వరకు మూడు వేర్వేరు కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిలో మూడు అత్యాచారం, ఒకటి లైంగిక వేధింపుల కేసు ఉంది. ఇప్పుడు రేవణ్ణ సిట్ విచారణను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది.

A Big Salute to Karnataka police ????



Prajwal Revanna who was accused of Raping many women was caught red handed at the Bengaluru Airport !!



People like these should be tortured brutally ????#PrajwalRevanna #sexscandal pic.twitter.com/A7IjbwkNjG