రాజ్‌సమంద్ జిల్లాలోని కుంభాల్‌గఢ్ ప్రాంతంలో, పెరుగుతున్న నీరు రోడ్డును అడ్డుకోవడంతో అనేక మంది పిల్లలను తీసుకెళ్తున్న స్కూల్ వ్యాన్ చిక్కుకుపోయింది. స్థానిక నివాసితులు వేగంగా చర్య తీసుకోవడం వల్ల పిల్లలందరినీ మరో ఇద్దరు వ్యక్తులను సురక్షితంగా రక్షించగలిగారు.

అలాగే ఇరుకు సందుల్లోకి ఆకస్మికంగా వరద నీరు రావడంతో ఓ వ్యక్తి కొట్టుకపోయాడు. వెంటనే అక్కడ హోటల్‌లోని ఒక వ్యక్తి ధైర్యంగా ముందుకువచ్చాడు. చేయితో అతడిని పట్టుకుని, ఇతరుల సహాయంతో పైకి లాగాడు. దాంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Heavy rain on Friday night left the area around Ajmer’s Khwaja Garib Nawaz Dargah waterlogged. A devotee slipped in the strong current near the Nizam Gate, but was rescued just in time by a hotel staffer. The incident caused brief chaos in the area. #ajmerrain #AjmerNews #Flood… pic.twitter.com/7otNIu2TnE