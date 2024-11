చక్రం తిప్పిన పవర్ స్టార్.. ఆయన వల్లే గెలిచానన్న దేవేంద్ర బహిరంగ ప్రకటన (video)

రాష్ట్రంలోనూ, కేంద్రంలోనూ ఎన్డీయే ప్రభుత్వాలకు అత్యంత సన్నిహితుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపులో ‘స్టార్ క్యాంపెయినర్’గా విశేష పాత్ర పోషించారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో సెటిలర్లు ఉన్న సరిహద్దు జిల్లాలైన లాతూర్, బల్లార్‌పూర్, పూణే, షోలాపూర్, నాందేడ్‌లలో పవన్ రాజకీయ సభల్లో ప్రసంగించిన సంగతి తెలిసిందే.





ఈ నియోజకవర్గాల్లో మహాయుతి కూటమి తరపున బిజెపి అభ్యర్థులు కాంగ్రెస్, ఇతర పార్టీల నేతృత్వంలోని మహా వికాస్ అంగడిపై బలమైన మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. ఈ సెగ్మెంట్ల ఫలితాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాక్టర్ చాలా తేడాగా మారిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఇంతలో, ఈ నియోజకవర్గాల నుండి గెలిచిన పోటీదారులు కూడా ఈ ఎన్నికలలో తమ విజయానికి పవన్ కళ్యాణ్‌ ప్రజాదరణ కారణమని ప్రశంసించారు. ఎందుకంటే పవన్ ప్రసంగాలు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలను ఆకర్షించాయి. ఈ నేపథ్యంలో షోలాపూర్ సిటీ సెంట్రల్ నియోజకవర్గం బిజెపి అభ్యర్థి దేవేంద్ర రాజేష్ కోఠే పవన్ కళ్యాణ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తాను ఎన్నికల్లో గెలవడానికి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడే కారణమని బహిరంగంగానే ప్రకటించారు.

పవన్ ఎన్నికల ప్రసంగాలు ఓటర్లను పెద్ద ఎత్తున ప్రభావితం చేశాయని, నిర్ణయాత్మకమైన 45,000 మెజారిటీ సాధించడంలో సహాయపడిందని దేవేంద్ర రాజేష్ పేర్కొన్నారు.

Great victory. @devendrakothe ji thanking @PawanKalyan for his campaign. ????????????????@RSSorg + @BJP4Maharashtra Karyakartas + PawanKalyan worked wonders. ????????????????????????#MaharashtraElectionResults pic.twitter.com/kysIgqqVhf