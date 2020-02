తాజాగా న‌లుగురు స‌భ్యులు స్ట్రీట్ డ్యాన్స‌ర్ 3డీ చిత్రంలోని ముక్కాబులా అనే సాంగ్‌కి దిమ్మ‌తిరిగే స్టెప్పులు వేశారు. స్టెప్స్ అర్థంకాక ప‌దేప‌దే ఆ వీడియోని చూసిన నెటిజన్స్ థ్రిల్‌కి గుర‌వుతున్నారు.



ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాని షేక్ చేస్తుండ‌గా, బాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ శృతి సేత్‌, టీవీ ప‌ర్స‌నాలిటీ గౌర‌వ్ కపూర్ ఆ గ్యాంగ్ వేసిన స్టెప్పుల‌కి ఫిదా అయ్యారు. 3.9 ల‌క్ష‌ల‌కి పైగా నెటిజ‌న్స్ ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఈ వీడియోని చూడ‌గా, 16000కి పైగా లైక్ చేశారు. 4700 మంది రీ ట్వీట్ చేశారు.







I bet u will watch it again and again after watching the last frame! pic.twitter.com/53jCcUA8pH