Bhargavastra, శత్రు దేశాల డ్రోన్ల గుంపును చిటికెలో చిదిమేసే భార్గవాస్త్ర

దేశ భద్రతకు సవాళ్లుగా మారుతున్న డ్రోన్లను క్షణాల్లో నిర్వీర్యం చేయగల శక్తిసామర్థ్యాలున్న భార్గవాస్త్రా (Bhargavastra)ను పరీక్షించారు ఇండియన్ ఆర్మీ, డిఫెన్స్ అధికారులు. ఈ భార్గవాస్త్రా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అతి తక్కువ ఖర్చుతో అభివృద్ధి చేసినట్లు సోలార్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ లిమిటెడ్ తెలియజేసింది.

కాగా ఈ అస్త్రాన్ని ఒడిశాలోని గోపాల్‌పుర్‌లో సీవార్డ్ ఫైరింగ్ రేంజ్‌లో పరీక్షించగా అన్ని లక్ష్యాలను ఇది సమర్థవంతంగా ఛేదించింది. మొత్తం 3 ట్రైల్స్ నిర్వహించగా అందులో రెండు ఒక్కో రాకెట్ ను పంపి పరీక్షించారు. 3వ ట్రైల్లో ఒకేసారి 2 రాకెట్లను పంపగా అవి రెండూ సమర్థవంతంగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించాయి. దీనితో శత్రు దేశం నుంచి గుంపులుగా వచ్చే డ్రోన్లను భార్గవాస్త్రా చిటికెలో చిదిమేయగలదు. గగనతలంలో 6 నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో వున్న ముప్పులను కూడా ఇది నాశనం చేస్తుంది. అంతేకాదు సముద్ర మట్టానికి 5 వేల మీటర్ల ఎత్తులో వుండే భూభాగాల నుంచి కూడా వీటిని ప్రయోగించవచ్చు.

#WATCH | A new low-cost Counter Drone System in Hard Kill mode 'Bhargavastra', has been designed and developed by Solar Defence and Aerospace Limited (SDAL), signifying a substantial leap in countering the escalating threat of drone swarms. The micro rockets used in this… pic.twitter.com/qM4FWtEF43