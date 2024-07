ఆ చిన్నారి స్వచ్ఛమైన సంతోషం, ఆనందంగా వీడ్కోలు చెబుతూ (video)

పిల్లలూ దేవుడూ చల్లనివారే... కల్లకపటమెరుగుని కరుణామయులే అనే పాటను మనం వింటూ వుంటాము. అలాగే చిన్నారులు చేసే చిన్నిచిన్ని పనులు ఎంతో ముద్దుగా పట్టలేనంత సంతోషాన్ని నింపుతుంటాయి.

ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... ఫ్లాట్‌ఫామ్ నుంచి ఓ రైలు మెల్లగా కదులుతోంది. రైలు మార్గానికి కాస్తంత దూరంలో తన చిన్నారి మనవరాలిని ఎత్తుకుని ఓ తాత రైలును చూపిస్తున్నారు. ఆ పాపాయి లోకో రైలు పైలట్ పచ్చజెండా ఊపుతూ రైలుకి సిగ్నల్ ఇస్తుండగా చూస్తూ తను కూడా ఎంతో సంతోషంగా చేయిని ఊపుతూ వీడ్కోలు చెబుతోంది. ఆ దృశ్యం చూడముచ్చటగా వుంది. ఈ వీడియోను దక్షిణమధ్య రైల్వే తన అధికారిక ట్విట్టర్ పేజీలో పంచుకున్నది. మీరు కూడా చూడండి.

Pure Joy



A child waved at the loco pilot as the train was departing from the station



The loco pilot smiled at the child and waved her with green flag by acknowledging her.#SouthernRailway pic.twitter.com/5YbBG2zS70