తొలిసారిగా లోక్‌సభ సీటును గెలుచుకుని దాదాపు 17శాతం ఓట్లను సాధించడం ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) ఈ ఎన్నికల్లో రాణించిందనే చెప్పాలి. వ్యక్తిగతంగా మొత్తం పోలైన ఓట్లలో బీజేపీకి 16.68శాతం, సీపీఐ(ఎం)కు 25.82శాతం, కాంగ్రెస్‌కు 35.06శాతం ఓట్లు వచ్చాయి.





బీజేపీ-భారత్ ధర్మ జనసేన కూటమికి 19.21శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. అప్పుడు కూడా, 20శాతం ఓట్ షేర్ పరిమితిని అధిగమించడం ద్వారా మాత్రమే, కేరళ సంకీర్ణ రాజకీయాల సంక్లిష్ట ఫాబ్రిక్‌లోకి బీజేపీ నిజంగా నావిగేట్ చేయగలదు.

తిరువనంతపురంలో కేంద్ర రాష్ట్ర మంత్రులు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్, అట్టింగల్‌లో వి. మురళీధరన్, అలప్పుజాలో పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు శోభా సురేంద్రన్ ఆకట్టుకునే ప్రదర్శనలతో పాటు త్రిసూర్‌లో నటుడు-రాజకీయ నాయకుడు సురేష్ గోపీ అద్భుతమైన విజయం సాధించారు. దీంతో కాంగ్రెస్‌, సీపీఐ(ఎం)ల బలమైన కోటల్లోకి బీజేపీ పార్టీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కేరళలో బీజేపీ తొలిసారిగా లోక్‌సభ సీటును కైవసం చేసుకుంది.

గోపీ అభ్యర్థిత్వం, మహిళా కార్యకర్తలను ఉపయోగించుకుని పార్టీ సమర్థవంతంగా ప్రచారం చేయడం, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు పద్మజా వేణుగోపాల్ బీజేపీలోకి ఫిరాయించడం, క్యాథలిక్ చర్చి మద్దతుతో సహా పలు అంశాలు మిస్టర్ గోపీ గెలుపుకు దోహదపడి ఉండవచ్చు.

అంతేకాకుండా, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో సహా కేంద్ర నాయకుల పర్యటనలతో గోపి ఏడాదికి పైగా నియోజకవర్గంలో ప్రచారం చేస్తున్నారు.

అలాగే ఈ మ‌ల‌యాళ న‌టుడు, రాజ్య‌స‌భ స‌భ్యుడు సురేష్ గోపి స‌రికొత్త చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. తాజాగా జ‌రిగిన 18వ లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో విజ‌యం సాధించి వ్య‌క్తిగా రికార్డులోకెక్కాడు.

తాజాగా జ‌రిగిన 18వ లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో విజ‌యం సాధించి దేశంలోనే మొట్ట మొద‌టి సారిగా కేర‌ళ రాష్ట్రం నుంచి బీజేపీ అభ్య‌ర్థిగా పార్లమెంట్‌లో అడుగు పెట్ట‌బోతున్న వ్య‌క్తిగా రికార్డులోకెక్కాడు. కేంద్రంలోనూ మ‌రోసారి బీజేపీ ప్ర‌భుత్వ‌మే ఉంటుండ‌డంతో సురేష్ గోపికి మంచి ప్రాధాన్య‌త ఉన్న మంత్రి ప‌ద‌వి ద‌క్క‌వ‌చ్చ‌నే టాక్ వస్తోంది.

