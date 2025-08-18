సోమవారం, 18 ఆగస్టు 2025
Written By ఠాగూర్

జార్ఖండ్ గవర్నర్‌గా పనిచేస్తే అత్యున్నత పదవులు వరిస్తాయా? నాడు ముర్ము - నేడు సీపీఆర్

cpradhakrishnan
జార్ఖండ్ రాష్ట్ర గవర్నర్‌గా విధులు నిర్వహించేవారికి దేశ అత్యున్నత పదవులు వరిస్తున్నాయి. గతంలో జార్ఖండ్ గవర్నర్‌గా పని చేసిన ద్రౌపది ముర్ముకు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేయగా, ప్రస్తుతం ఆమె దేశ ప్రథమ పౌరురాలిగా కొనసాగుతున్నారు. ఇపుడు జార్ఖండ్ రాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్‌‍ను దేశ రెండో అత్యున్నత పదవి అయిన ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం ఎన్డీయే అభ్యర్థిగా బీజేపీ ఎంపిక చేసింది. దీంతో జార్ఖండ్ రాష్ట్ర గవర్నర్‌గా పనిచేసేవారికి అత్యున్నత పదవులు దక్కుతాయనే భావన నెలకొంది. 
 
మహారాష్ట్ర ప్రస్తుత గవర్నర్ రాధాకృష్ణన్ ఉన్నత స్థాయి రాజకీయాలకు కొత్తేమీ కాదు. రాజకీయ వర్గాలలో 'తమిళనాడు మోడీ'గా పిలువబడే బీజేపీ అనుభవజ్ఞుడు. 1990ల నుండి దక్షిణ భారతదేశంలో గుర్తించదగిన వ్యక్తి. కోయంబత్తూరు నుంచి రెండుసార్లు లోక్‌సభ ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు (1998, 1999), ఆయన తమిళనాడులో బిజెపి అతిపెద్ద విజయాలలో ఒకదాన్ని అందించారు, డీఎంకేను దాని బలమైన ప్రదేశంలో 1.5 లక్షల ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు.
 
కానీ ఆయన ఎన్నికల ఎదుగుదల రక్తపాతం లేకుండా లేదు. 1998లో, కోయంబత్తూరులో అల్-ఉమ్మా, టిఎన్‌ఎంఎంకె కుట్ర పన్నాయని ఆరోపించబడిన వరుస పేలుళ్లలో 58 మంది మరణించారు, బిజెపి అధ్యక్షుడు ఎల్‌కె అద్వానీ రాధాకృష్ణన్ కోసం ఒక ర్యాలీలో ప్రసంగించడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు. తర్వాత ఐఎస్‌ఐతో ముడిపడి ఉన్న ఈ దాడి తీవ్ర మచ్చను మిగిల్చింది, అయితే దక్షిణాదిలో దృఢమైన బిజెపి ముఖంగా ఆయన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది.
 
రాధాకృష్ణన్‌ను దగ్గరగా తెలిసిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉమేష్ చతుర్వేది, జార్ఖండ్ గవర్నర్‌గా ఉన్న కాలంలో, రాధాకృష్ణన్ చాలా మందికి శివ భక్తుడిగా తెలుసునని అన్నారు. స్వచ్ఛమైన శాఖాహారి, ఆయన పూజల కోసం చాలా సమయం గడుపుతారు. ఆయన మామ కోయంబత్తూరు నుండి కాంగ్రెస్ ఎంపీ అయినప్పటికీ, ఆయన ఆర్‌ఎస్‌ఎస్, జనసంఘ్‌తో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. ఓబీసీ సామాజికవర్గానికి చెందిన చెందిన సీపీఆర్ ... హిందీని కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటారు, అయినప్పటికీ ఆయన సరిగ్గా మాట్లాడలేరు. సీపీ రాధాకృష్ణన్ తండ్రి ఎల్‌ఐసీలో పనిచేసేవారు.
 
రాధాకృష్ణన్‌కు మామిడిపండ్లు అంటే చాలా ఇష్టం. "రాధాకృష్ణన్‌లో ఉన్న మరో ప్రసిద్ధ లక్షణం ఏమిటంటే, సాయంత్రం ఎవరైనా తన ఇంటికి వస్తే, అతనికి ఆహారం ఇవ్వకుండా వదలడు. ఆయన చాలా సాధారణ వ్యక్తి. ఆయన సొంతంగా తిరుపూర్‌లో పెద్ద హోజియరీ వ్యాపారాన్ని నిర్మించారు. ఆయనకు స్పిన్నింగ్ మిల్లు కూడా ఉంది. ఆ ఫ్యాక్టరీని మాంచెస్టర్‌లో టెక్స్‌టైల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన ఆయన కుమారుడు నిర్వహిస్తున్నారు. 
 
సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ను "తమిళనాడు మోడీ" అని పిలుస్తారు. ఆయనను దగ్గరగా తెలిసిన వారు ఆయన దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీకి బలమైన స్తంభంగా ఉన్నారని చెప్పారు. 16 ఏళ్ల వయసులో ఆయన ఆర్‌ఎస్‌ఎస్, జనసంఘ్‌లలో చేరారు. "దక్షిణాది రాష్ట్రంలో పార్టీ గురించి తెలియని తొలినాళ్లలో ఆయన తమిళనాడులో బీజేపీకి జెండా మోసేవారు. అందుకే ఆయనను తమిళనాడు మోడీ అని పిలుస్తారు. కాంగ్రెస్ మరియు డీఎంకే ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, ఆయన 1998 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో డీఎంకే అభ్యర్థి కేఆర్ సుబ్బియాన్‌ను దాదాపు 1.5 లక్షల ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు" అని చతుర్వేది అన్నారు.
 
సీపీ రాధాకృష్ణన్‌కు 4.49 లక్షల ఓట్లు రాగా, డీఎంకే అభ్యర్థికి 3.04 లక్షల ఓట్లు వచ్చాయి. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆర్.కృష్ణన్‌కు కేవలం 40,739 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీ సాధించిన అతిపెద్ద విజయం అదే. దీని తర్వాత, 1999లో అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి ప్రభుత్వం పతనం కారణంగా మళ్లీ లోక్‌సభ ఎన్నికలు జరిగాయి. బీజేపీ తరపున రాధాకృష్ణన్‌కు 49.21 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. ఆయన సీపీఐ అభ్యర్థి ఆర్.నల్లకన్నును 55,000 కంటే ఎక్కువ ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. 
 
అయితే, 2004 ఎన్నికల్లో, ఆయనను సీపీఐకి చెందిన కె.సుబ్బరాయన్ 60,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. 2009 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో, బీజేపీ కోయంబత్తూర్ నుంచి జీకేఎస్ సెల్వకుమార్‌ను పోటీకి దింపింది, కానీ ఆయన ఎన్నికలలో విజయం సాధించలేకపోయారు. ఆ ఎన్నికల్లో సీపీఎం అభ్యర్థి పీఆర్ నటరాజన్ ఆయనను ఓడించారు. 2014లో, మోడీ వేవ్ మధ్య, బీజేపీ మళ్లీ సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ను బరిలోకి దింపింది. ఆయనకు ఏడీఎంకే అభ్యర్థి పి. నాగరాజన్‌తో ప్రత్యక్ష పోటీ ఎదురైంది. ఆ ఎన్నికల్లో రాధాకృష్ణన్‌కు 33 శాతం ఓట్లు, నాగరాజన్‌కు 36 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. 

Nidhi: ప్రభాస్ రాజా సాబ్ తో పాటు మరో హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో నిధి అగర్వాల్

Nidhi: ప్రభాస్ రాజా సాబ్ తో పాటు మరో హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో నిధి అగర్వాల్నిధి అగర్వాల్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ "రాజా సాబ్" చిత్రంలో నటిస్తూ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా మూవీ టీమ్ బర్త్ డే విశెస్ తో స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ పోస్టర్ లో దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్న నిధి అగర్వాల్ స్టిల్ ఆకట్టుకుంటోంది. కొద్ది రోజుల క్రితం రిలీజ్ చేసిన "రాజా సాబ్" టీజర్ లో నిధి అగర్వాల్ క్యారెక్టర్ ప్రేక్షకుల్ని ఇంప్రెస్ చేసింది. ఈ మూవీలో నిధి అగర్వాల్ అందంతో పాటు నటనకు అవకాశమున్న ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ లో కనిపించనుంది.

మిడిల్ క్లాస్ కుర్రాడు అమర్ దీప్ చెబుతున్న సుమతీ శతకం

మిడిల్ క్లాస్ కుర్రాడు అమర్ దీప్ చెబుతున్న సుమతీ శతకంఅమర్ దీప్ ఇందులో ఓ మిడిల్ క్లాస్ కుర్రాడిలా కనిపించబోతున్నారు. ఇక ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను చూస్తుంటే కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ చిత్రమని అర్థం అవుతోంంది. అమర్ దీప్ మెడలో కూరగాయలతో అల్లిన దండలు, ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వాతావరణం, ఆయన క్యాస్టూమ్స్ ఇలా అన్నీ కూడా ఇదొక ఫీల్ గుడ్ ఎంటర్టైనర్‌ అని చెప్పకనే చెప్పేస్తున్నాయి.

VN Aditya: ఫెడరేషన్ నాయకులను మారిస్తే సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి : VN ఆదిత్య

VN Aditya: ఫెడరేషన్ నాయకులను మారిస్తే సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి : VN ఆదిత్యసినీ కార్మికుల సమ్మె వల్ల గత మూడు రోజులుగా పెద్ద సినిమా చిత్రాలు కూడా నిలిచిపోయాయి. గత కొద్దిరోజులుగా సమ్మె బాట పట్టిన కార్మికులు చేస్తున్న డిమాండ్లకు నిర్మాతలెవరూ సానుకూలంగా లేరు. లేబర్ కమీషనర్ నూ, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డిని కలిసినా అది పరిష్కారం కాలేదు. ఇదిగో అదిగో రేపు, ఎల్లుండి పరిష్కారం అవుతుందని ఫెడరేషన్ నాయకులు కార్మికులకు మసిబూసి మారేకాయ చేస్తున్నారు.

వాళ్లు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారు... మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం : ఏఆర్ మురుగదాస్

వాళ్లు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారు... మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం : ఏఆర్ మురుగదాస్సినిమా కలెక్షన్స్ దర్శకులు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారని, కోలీవుడ్ దర్శకులు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తారని తమిళ దర్శకుడు ఏఆర్ మురుగదాస్ అన్నారు. శివకార్తికేయన్ హీరోగా ఆయన దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం మదరాసి. సెప్టెంబరు 5వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఓ ట్యూబ్ చానెల్‌కు ప్రత్యేక ఇంటర్వూ ఇచ్చారు.

రీ రిలీజ్‌కు సిద్దమైన 'స్టాలిన్' మూవీ

రీ రిలీజ్‌కు సిద్దమైన 'స్టాలిన్' మూవీమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ 'స్టాలిన్'. ఈ చిత్రాన్ని మళ్లీ రిరిలీజ్ చేసేందుకు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆగస్టు 22న ఈ సినిమాను రీ-రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన చిరంజీవి, ‘స్టాలిన్' సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని అందించిన చిత్రమని గుర్తుచేసుకున్నారు. రెండు దశాబ్దాల క్రితం విడుదలైనా, ఆ చిత్రంలోని సందేశం ఇప్పటికీ ఎంతో విలువైనదని ఆయన అన్నారు.

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?జీడిపప్పు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, అనేక పోషకాలను కలిగి ఉండే ఒక ఆరోగ్యకరమైన డ్రై ఫ్రూట్. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీడిపప్పులో ఉండే ప్రధాన పోషకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం చాలా అవసరం. రాగి శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇనుమును గ్రహించడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది. జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, గాయాలు త్వరగా నయం అవ్వడంలో, కణాల పెరుగుదలకు ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్ఫైజర్ భారతదేశంలో వయోజనుల కోసం తన తదుపరి తరం 20-వాలెం ట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ (PCV20)ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. విస్తృత సెరోటైప్ కవరేజ్‌‌తో, ఫైజర్ అందించే ఈ వ్యాక్సిన్ వయోజనులకు న్యుమోకాకల్ వ్యాధి నుండి రక్షణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఫైజర్ రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్వాసివ్, నాన్-ఇన్వాసివ్ న్యుమోకాకల్ వ్యాధులకు కారణమైన క్లినికల్ సంబంధిత 20 సెరోటైప్‌ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులతో వుండే వారితో సహా వయోజనులందరికీ సకాలంలో, చురుకైన రక్షణను అందిస్తుంది. PCV20 సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది.

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం79వ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మనం సైతం కాదంబరి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు, నటుడు కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, క్యాన్సర్ ఒక భయంకరమైన వ్యాధి అనే అపోహను తొలగించి, దానిపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. తొలి దశలోనే గుర్తిస్తే క్యాన్సర్‌ను పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని పిలుపునిచ్చారు.

పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే సంతానం శూన్యం, ఎందుకంటే?

పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే సంతానం శూన్యం, ఎందుకంటే?పిట్యూటరీ గ్రంథి. ఈ గ్రంథిని మాస్టర్ గ్రంథి అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఇది చాలా చిన్నదిగా ఉన్నప్పటికీ, శరీరంలోని ఇతర ముఖ్యమైన గ్రంథులన్నింటినీ నియంత్రిస్తుంది. మెదడు కింద ఉన్న ఈ గ్రంథి, శరీరం యొక్క అనేక ముఖ్యమైన విధులను నిర్వహించడానికి అవసరమైన హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, విడుదల చేస్తుంది. పిట్యూటరీ గ్రంథి ప్రధాన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఈ గ్రంథి పిట్యూటరీ గ్రంథి గ్రోత్ హార్మోన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది పిల్లలలో ఎముకలు, కండరాలు, ఇతర కణజాలాల పెరుగుదలను ప్రేరేపించి, వారి శారీరక అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. పెద్దలలో కండరాల నిర్వహణ, కొవ్వు పంపిణీకి కూడా ఈ హార్మోన్ అవసరం.

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?వేరుశనగ పల్లీలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వాటిలో ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని పేదవారి బాదం అని కూడా పిలుస్తారు. వేరుశనగలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపరుస్తుంది: వేరుశనగల్లో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్, పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
