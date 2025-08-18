జార్ఖండ్ రాష్ట్ర గవర్నర్గా విధులు నిర్వహించేవారికి దేశ అత్యున్నత పదవులు వరిస్తున్నాయి. గతంలో జార్ఖండ్ గవర్నర్గా పని చేసిన ద్రౌపది ముర్ముకు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేయగా, ప్రస్తుతం ఆమె దేశ ప్రథమ పౌరురాలిగా కొనసాగుతున్నారు. ఇపుడు జార్ఖండ్ రాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ను దేశ రెండో అత్యున్నత పదవి అయిన ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం ఎన్డీయే అభ్యర్థిగా బీజేపీ ఎంపిక చేసింది. దీంతో జార్ఖండ్ రాష్ట్ర గవర్నర్గా పనిచేసేవారికి అత్యున్నత పదవులు దక్కుతాయనే భావన నెలకొంది.
మహారాష్ట్ర ప్రస్తుత గవర్నర్ రాధాకృష్ణన్ ఉన్నత స్థాయి రాజకీయాలకు కొత్తేమీ కాదు. రాజకీయ వర్గాలలో 'తమిళనాడు మోడీ'గా పిలువబడే బీజేపీ అనుభవజ్ఞుడు. 1990ల నుండి దక్షిణ భారతదేశంలో గుర్తించదగిన వ్యక్తి. కోయంబత్తూరు నుంచి రెండుసార్లు లోక్సభ ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు (1998, 1999), ఆయన తమిళనాడులో బిజెపి అతిపెద్ద విజయాలలో ఒకదాన్ని అందించారు, డీఎంకేను దాని బలమైన ప్రదేశంలో 1.5 లక్షల ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు.
కానీ ఆయన ఎన్నికల ఎదుగుదల రక్తపాతం లేకుండా లేదు. 1998లో, కోయంబత్తూరులో అల్-ఉమ్మా, టిఎన్ఎంఎంకె కుట్ర పన్నాయని ఆరోపించబడిన వరుస పేలుళ్లలో 58 మంది మరణించారు, బిజెపి అధ్యక్షుడు ఎల్కె అద్వానీ రాధాకృష్ణన్ కోసం ఒక ర్యాలీలో ప్రసంగించడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు. తర్వాత ఐఎస్ఐతో ముడిపడి ఉన్న ఈ దాడి తీవ్ర మచ్చను మిగిల్చింది, అయితే దక్షిణాదిలో దృఢమైన బిజెపి ముఖంగా ఆయన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది.
రాధాకృష్ణన్ను దగ్గరగా తెలిసిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉమేష్ చతుర్వేది, జార్ఖండ్ గవర్నర్గా ఉన్న కాలంలో, రాధాకృష్ణన్ చాలా మందికి శివ భక్తుడిగా తెలుసునని అన్నారు. స్వచ్ఛమైన శాఖాహారి, ఆయన పూజల కోసం చాలా సమయం గడుపుతారు. ఆయన మామ కోయంబత్తూరు నుండి కాంగ్రెస్ ఎంపీ అయినప్పటికీ, ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్, జనసంఘ్తో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. ఓబీసీ సామాజికవర్గానికి చెందిన చెందిన సీపీఆర్ ... హిందీని కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటారు, అయినప్పటికీ ఆయన సరిగ్గా మాట్లాడలేరు. సీపీ రాధాకృష్ణన్ తండ్రి ఎల్ఐసీలో పనిచేసేవారు.
రాధాకృష్ణన్కు మామిడిపండ్లు అంటే చాలా ఇష్టం. "రాధాకృష్ణన్లో ఉన్న మరో ప్రసిద్ధ లక్షణం ఏమిటంటే, సాయంత్రం ఎవరైనా తన ఇంటికి వస్తే, అతనికి ఆహారం ఇవ్వకుండా వదలడు. ఆయన చాలా సాధారణ వ్యక్తి. ఆయన సొంతంగా తిరుపూర్లో పెద్ద హోజియరీ వ్యాపారాన్ని నిర్మించారు. ఆయనకు స్పిన్నింగ్ మిల్లు కూడా ఉంది. ఆ ఫ్యాక్టరీని మాంచెస్టర్లో టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన ఆయన కుమారుడు నిర్వహిస్తున్నారు.
సీపీ రాధాకృష్ణన్ను "తమిళనాడు మోడీ" అని పిలుస్తారు. ఆయనను దగ్గరగా తెలిసిన వారు ఆయన దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీకి బలమైన స్తంభంగా ఉన్నారని చెప్పారు. 16 ఏళ్ల వయసులో ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్, జనసంఘ్లలో చేరారు. "దక్షిణాది రాష్ట్రంలో పార్టీ గురించి తెలియని తొలినాళ్లలో ఆయన తమిళనాడులో బీజేపీకి జెండా మోసేవారు. అందుకే ఆయనను తమిళనాడు మోడీ అని పిలుస్తారు. కాంగ్రెస్ మరియు డీఎంకే ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, ఆయన 1998 లోక్సభ ఎన్నికల్లో డీఎంకే అభ్యర్థి కేఆర్ సుబ్బియాన్ను దాదాపు 1.5 లక్షల ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు" అని చతుర్వేది అన్నారు.
సీపీ రాధాకృష్ణన్కు 4.49 లక్షల ఓట్లు రాగా, డీఎంకే అభ్యర్థికి 3.04 లక్షల ఓట్లు వచ్చాయి. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆర్.కృష్ణన్కు కేవలం 40,739 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీ సాధించిన అతిపెద్ద విజయం అదే. దీని తర్వాత, 1999లో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రభుత్వం పతనం కారణంగా మళ్లీ లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగాయి. బీజేపీ తరపున రాధాకృష్ణన్కు 49.21 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. ఆయన సీపీఐ అభ్యర్థి ఆర్.నల్లకన్నును 55,000 కంటే ఎక్కువ ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు.
అయితే, 2004 ఎన్నికల్లో, ఆయనను సీపీఐకి చెందిన కె.సుబ్బరాయన్ 60,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. 2009 లోక్సభ ఎన్నికల్లో, బీజేపీ కోయంబత్తూర్ నుంచి జీకేఎస్ సెల్వకుమార్ను పోటీకి దింపింది, కానీ ఆయన ఎన్నికలలో విజయం సాధించలేకపోయారు. ఆ ఎన్నికల్లో సీపీఎం అభ్యర్థి పీఆర్ నటరాజన్ ఆయనను ఓడించారు. 2014లో, మోడీ వేవ్ మధ్య, బీజేపీ మళ్లీ సీపీ రాధాకృష్ణన్ను బరిలోకి దింపింది. ఆయనకు ఏడీఎంకే అభ్యర్థి పి. నాగరాజన్తో ప్రత్యక్ష పోటీ ఎదురైంది. ఆ ఎన్నికల్లో రాధాకృష్ణన్కు 33 శాతం ఓట్లు, నాగరాజన్కు 36 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి.