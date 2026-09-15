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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (21:51 IST)

Chess Olympiad: భారత ఆటగాళ్లకు దొరకని హోటల్ గదులు.... ఐదు గంటలు వేచి వున్నాం..

Chess Olympiad
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (21:51 IST)
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Chess Olympiad
బుధవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే 46వ చెస్ ఒలింపియాడ్ కోసం సమర్‌కండ్‌కు చేరుకున్న భారత చెస్ జట్టు, ఐదు గంటలకు పైగా హోటల్ గదులు లేక చిక్కుకుపోయింది. సెప్టెంబర్ 16 నుండి 27 వరకు జరగనున్న ఈ టోర్నమెంట్ కోసం భారత జట్టు మంగళవారం ఉజ్బెకిస్తాన్ నగరంలో అడుగుపెట్టింది. 
 
కానీ చాలా గంటలపాటు వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. పురుషుల జట్టు కెప్టెన్, గ్రాండ్‌మాస్టర్ శ్రీనాథ్ నారాయణన్ ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రస్తావించారు. ఫైడ్ చెస్ 2026 ఒలింపియాడ్‌లో చాలా దారుణమైన అనుభవం ఎదురవుతోందన్నారు. జట్టు ఐదు గంటల క్రితం సమర్‌కండ్ విమానాశ్రయంలో దిగింది. జట్టుకు ఇంకా గదులు కేటాయించలేదు. ఎప్పుడు కేటాయిస్తారనే దానిపై ఎటువంటి స్పష్టత లేదని ఆయన ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ పరిస్థితిపై గ్రాండ్‌మాస్టర్ విదిత్ గుజరాతీ కూడా తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 
 
"సమర్‌కండ్ (ఉజ్బెకిస్తాన్) ఒలింపియాడ్ 2026 పట్ల చాలా నిరాశాజనకమైన తొలి అనుభవం ఎదురైంది. ఇంకా వేచి చూస్తూనే ఉన్నాం..." అని గుజరాతీ ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. భారత పురుషుల జట్టులో ప్రపంచ ఛాంపియన్ డి. గుకేష్, గ్రాండ్‌మాస్టర్లు ఆర్. ప్రజ్ఞానంద, అర్జున్ ఎరిగైసి, నిహాల్ సరీన్, గుజరాతీలు సభ్యులుగా ఉండగా, శ్రీనాథ్ నారాయణన్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 
 
మహిళల జట్టులో కెప్టెన్ కోనేరు హంపి, ఆర్. వైశాలి, దివ్య దేశ్‌ముఖ్, వంతిక అగర్వాల్, సవిత శ్రీ బి. సభ్యులుగా ఉన్నారు. స్వయం మిశ్రా దీనికి కెప్టెన్‌గా ఉన్నారు. ఐదుగురు పురుషులు- ఐదుగురు మహిళలతో కూడిన ఈ రెండు భారతీయ జట్లు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లుగా బరిలోకి దిగుతున్నాయి.  
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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