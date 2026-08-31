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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (19:26 IST)

కేరళకు లియోనల్ మెస్సీ.. కోట్లాది రూపాయల ఆర్థిక అవతవకలు.. సిట్ ఏర్పాటు

Messi
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (19:26 IST)
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అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్ క్రీడాకారుడు లియోనెల్ మెస్సీ, అతని బృందాన్ని కేరళకు తీసుకువచ్చే పేరుతో జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక అవకతవకలపై సమగ్ర విచారణ జరిపేందుకు 'ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)ను ఏర్పాటు చేయాలని కేరళ ముఖ్యమంత్రి వి.డి. సతీశన్ హోం శాఖను ఆదేశించారు. 
 
క్రీడా శాఖ కార్యదర్శి, జీఎస్టీ శాఖ సమర్పించిన దర్యాప్తు నివేదికలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సిట్‌లో పోలీసు, విజిలెన్స్ విభాగాలతో సహా వివిధ ఏజెన్సీలకు చెందిన సీనియర్ అధికారులు సభ్యులుగా ఉంటారు. 
 
మెస్సీని కేరళకు తీసుకువచ్చే క్రమంలో, స్పాన్సర్ రిపోర్టర్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ లిమిటెడ్, ఒక అమెరికన్ ఏజెన్సీ ద్వారా అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్ అసోసియేషన్‌కు రూ. 126 కోట్లు బదిలీ చేయడంలో ప్రధానంగా జీఎస్టీ ఎగవేత జరిగినట్లు ప్రాంతీయ మీడియా నివేదించింది. అంతేకాకుండా, రెండు ఆర్థిక సంస్థల నుండి రిపోర్టర్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ లిమిటెడ్ ఖాతాకు రూ. 206 కోట్లు బదిలీ అయినట్లు జీఎస్టీ శాఖ గుర్తించింది. ఈ మొత్తానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వనరుల విషయంలో ఎటువంటి స్పష్టత లేదు. 
 
విదేశాలకు రూ. 126 కోట్ల నిధుల బదిలీలో ఫెమా నిబంధనలు ఉల్లంఘించబడ్డాయన్న అంశంపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఇప్పటికే దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. దీనికి అదనంగా, పీఎంఎల్‌ఏ నిబంధనల కింద మనీ లాండరింగ్ లావాదేవీలు జరిగాయా అనే కోణంలో కూడా ఈడీ పరిశీలిస్తోంది. 
 
క్రీడా శాఖ కార్యదర్శి, జీఎస్టీ శాఖ నుండి నివేదికలను సేకరించిన ఈడీ, రాబోయే రోజుల్లో విచారణ కోసం సంబంధిత వ్యక్తులకు సమన్లు ​​జారీ చేయనుంది. సిట్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి హోం శాఖ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసి, దాని చైర్‌పర్సన్‌ను ప్రకటించిన తర్వాత ఈ రాష్ట్ర స్థాయి దర్యాప్తు మరింత వేగవంతం కానుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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