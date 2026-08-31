ఫ్యూచర్ సిటీలో నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంతో పోటీపడే క్రికెట్ స్టేడియం
గుజరాత్లోని 1.32 లక్షల సీట్ల సామర్థ్యం గల నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంతో పోటీపడే స్థాయి సీటింగ్ సామర్థ్యంతో, 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'లో 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ప్రపంచ స్థాయి క్రికెట్ స్టేడియం నిర్మాణానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచన మేరకు రూపుదిద్దుకోనున్న ఈ అత్యాధునిక స్టేడియం, ఇంగ్లాండ్లోని లార్డ్స్, ఆస్ట్రేలియాలోని ప్రఖ్యాత స్టేడియాల తరహాలో నిర్మితం కానుంది.
భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ)తో కలిసి సంయుక్త ప్రాజెక్టుగా చేపట్టనున్న ఈ స్టేడియం నిర్మాణానికి డిసెంబర్లో శంకుస్థాపన జరగనుంది. నిర్మాణం పూర్తయ్యాక ఇది ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ స్టేడియాలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందుతుందని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు, అధికారులు ఫ్యూచర్ సిటీ పరిధిలో స్టేడియం కోసం అనువైన స్థలాన్ని అన్వేషిస్తున్నారు. గుజరాత్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం కంటే ఎక్కువ సీటింగ్ సామర్థ్యంతో దీనిని నిర్మించాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అంచనాలు ఖరారు చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా, నిర్మాణ వ్యయం కూడా గుజరాత్ స్టేడియం నిర్మాణ ఖర్చును మించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ఈ ఉమ్మడి భాగస్వామ్య ఒప్పందం ప్రకారం, నిర్మాణ, నిర్వహణ ఖర్చులను బీసీసీఐ భరిస్తుంది. కాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూమిని కేటాయిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యాన్ని అధికారికం చేసే ప్రక్రియను అధికారులు వేగవంతం చేస్తున్నారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్, ప్రతిపాదిత రీజినల్ రింగ్ రోడ్, ఫ్యూచర్ సిటీకి విస్తరించనున్న మెట్రో రైలు మార్గం, షంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ఈ స్టేడియం అద్భుతమైన రవాణా సౌలభ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
ఈ క్రీడా సముదాయం ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధిలో ఒక కీలక భాగంగా ఉంటుంది. కేవలం క్రికెట్ మాత్రమే కాకుండా ఇతర క్రీడలకు కూడా అనుకూలంగా ఉండేలా ఉప్పల్ స్టేడియం రూపురేఖలను మార్చనున్నారు. ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లు, భారీ స్థాయి సంగీత కచేరీలను నిర్వహించేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. నగరంలో కార్యక్రమాల నిర్వహణకు హెచ్ఐసీసీ కంటే పెద్ద వేదిక లేకపోవడంతో, దీనిని బహుళ ప్రయోజన వేదికగా మార్చే ప్రణాళికను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.