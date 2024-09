Paris Paralympics.. ప్రధాని నివాసంలో భారత పారా - అథ్లెట్లు (video)

భారత్ ఏడు స్వర్ణాలు, తొమ్మిది రజతాలు, 13 కాంస్యాలతో పతకాల పట్టికలో 18వ స్థానంలో నిలిచింది. మొత్తం 29 పతకాలు సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. 2020 టోక్యో పారాలింపిక్స్‌లో (19) నెలకొల్పబడిన భారతదేశపు అత్యుత్తమ పతకాల రికార్డును ఈ బృందం బద్దలు కొట్టింది.



మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్ SH1 షూటింగ్ ఈవెంట్‌లో ప్రపంచ రికార్డు స్కోర్‌తో టైటిల్‌ను కాపాడుకుంటూ, పారాలింపిక్ గేమ్స్‌లో రెండు బంగారు పతకాలు గెలుచుకున్న మొదటి భారతీయ మహిళగా అవని లేఖరా తన జెసరీని ప్రధాని మోదీకి బహుమతిగా అందించింది.



అలాగే పారా జూడో పురుషుల 61 కేజీల J1 విభాగంలో కపిల్ పర్మార్ గెలిచిన కాంస్య పతకంపై ప్రధాని మోదీ సంతకం చేశారు. ఆగస్టు 28 నుండి సెప్టెంబర్ 8 వరకు ఫ్రాన్స్ రాజధానిలో జరిగిన పారిస్ 2024 పారాలింపిక్స్‌లో రికార్డు స్థాయిలో 84 మంది పారా అథ్లెట్లు భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.

