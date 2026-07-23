PV Sindhu: చైనా ఓపెన్ నుంచి నిష్క్రమించిన పీవీ సింధు
చైనా ఓపెన్ రెండో రౌండ్లో, భారత స్టార్ షట్లర్ పి.వి. సింధు ఆరంభంలో లభించిన ఆధిక్యాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. గురువారం గంటన్నర పాటు సాగిన ఈ హోరాహోరీ పోరులో, ఆమె స్థానిక క్రీడాకారిణి, ప్రపంచ నాలుగో ర్యాంకర్ అయిన చెన్ యుఫే చేతిలో మూడు గేమ్ల పోరాటం తర్వాత ఓటమి పాలై, టోర్నమెంట్ నుండి నిష్క్రమించింది. ఈ మ్యాచ్లో సింధు 21-16, 20-22, 18-21 తేడాతో ఓడిపోయింది.
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గత వారం జపాన్ ఓపెన్ గెలిచి సుదీర్ఘ కాలంగా ఉన్న టైటిల్ నిరీక్షణకు తెరదించిన తర్వాత, హైదరాబాద్కు చెందిన 30 ఏళ్ల సింధు ఈ టోర్నమెంట్లో మంచి ఉత్సాహంతో అడుగుపెట్టింది. ఈ మ్యాచ్ హోరాహోరీగా సాగుతుందన్న విషయం తొలి గేమ్లోనే స్పష్టమైంది.
ఇందులో సింధు 7-13తో వెనుకబడినప్పటికీ, పుంజుకుని స్కోరును 16-16కు సమానం చేశారు. ఆ తర్వాత వరుసగా ఐదు పాయింట్లు సాధించి ఆమె ప్రారంభ ఆధిక్యాన్ని దక్కించుకున్నారు. అయితే, రెండో గేమ్లో సింధు చేతిలో ఉన్న నాలుగు 'గేమ్ పాయింట్ల'ను వృథా చేసుకోవడంతో చెన్ పుంజుకునే అవకాశం లభించింది.
2021 టోక్యో ఒలింపిక్స్ స్వర్ణ పతక విజేత అయిన చెన్, 16-20 స్థితి నుంచి అద్భుతంగా కోలుకుని ఆ గేమ్ను 22-20తో గెలుచుకున్నారు. నిర్ణయాత్మకమైన మూడో గేమ్ కూడా ఎక్కువ భాగం నువ్వా-నేనా అన్నట్లుగా సాగింది, కానీ 17-17 వద్ద చెన్ ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లి విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు.