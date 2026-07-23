  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
  4. PV Sindhu Bows Out Early From China Open
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (19:02 IST)

PV Sindhu: చైనా ఓపెన్ నుంచి నిష్క్రమించిన పీవీ సింధు

PV Sindhu
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (19:02 IST)
google-news
PV Sindhu
చైనా ఓపెన్ రెండో రౌండ్‌లో, భారత స్టార్ షట్లర్ పి.వి. సింధు ఆరంభంలో లభించిన ఆధిక్యాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. గురువారం గంటన్నర పాటు సాగిన ఈ హోరాహోరీ పోరులో, ఆమె స్థానిక క్రీడాకారిణి, ప్రపంచ నాలుగో ర్యాంకర్ అయిన చెన్ యుఫే చేతిలో మూడు గేమ్ల పోరాటం తర్వాత ఓటమి పాలై, టోర్నమెంట్ నుండి నిష్క్రమించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో సింధు 21-16, 20-22, 18-21 తేడాతో ఓడిపోయింది. 
 
గత వారం జపాన్ ఓపెన్ గెలిచి సుదీర్ఘ కాలంగా ఉన్న టైటిల్ నిరీక్షణకు తెరదించిన తర్వాత, హైదరాబాద్‌కు చెందిన 30 ఏళ్ల సింధు ఈ టోర్నమెంట్‌లో మంచి ఉత్సాహంతో అడుగుపెట్టింది. ఈ మ్యాచ్ హోరాహోరీగా సాగుతుందన్న విషయం తొలి గేమ్‌లోనే స్పష్టమైంది. 
 
ఇందులో సింధు 7-13తో వెనుకబడినప్పటికీ, పుంజుకుని స్కోరును 16-16కు సమానం చేశారు. ఆ తర్వాత వరుసగా ఐదు పాయింట్లు సాధించి ఆమె ప్రారంభ ఆధిక్యాన్ని దక్కించుకున్నారు. అయితే, రెండో గేమ్‌లో సింధు చేతిలో ఉన్న నాలుగు 'గేమ్ పాయింట్ల'ను వృథా చేసుకోవడంతో చెన్ పుంజుకునే అవకాశం లభించింది. 
 
2021 టోక్యో ఒలింపిక్స్ స్వర్ణ పతక విజేత అయిన చెన్, 16-20 స్థితి నుంచి అద్భుతంగా కోలుకుని ఆ గేమ్‌ను 22-20తో గెలుచుకున్నారు. నిర్ణయాత్మకమైన మూడో గేమ్ కూడా ఎక్కువ భాగం నువ్వా-నేనా అన్నట్లుగా సాగింది, కానీ 17-17 వద్ద చెన్ ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లి విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
చైనా ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్‌: రౌండ్ ఆఫ్ 16కి చేరిన పీవీ సింధు

విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు బారికేడ్లు - లాఠీ దెబ్బలతో సమాధానమా? కమల్ ప్రశ్న

విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు బారికేడ్లు - లాఠీ దెబ్బలతో సమాధానమా? కమల్ ప్రశ్నదేశంలో జరిగిన నీట్ ప్రవేశ పరీక్షల్లో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ వేదికగా విద్యార్థులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఈ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గత కొన్ని రోజులుగా ఢిల్లీ వేదికగా ఆందోళనలు సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల ఆందోళనకు విపక్ష పార్టీల నేతలు మద్దతు ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ కోవలోనే రాజ్యసభ సభ్యుడు, ఎంఎన్ఎన్ నేత, సినీ నటుడు కమల్ హాసన్ కూడా సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ భ్రష్టుపట్టిందని, దేశం తన బిడ్డలను నిరాశపరిచిందని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వాష్ రూమ్‌కు కూడా వెళ్లనివ్వలేదు.. సిక్ లీవ్ తీసుకుంటే.. ఉద్యోగం నుంచి పంపేస్తారా?

వాష్ రూమ్‌కు కూడా వెళ్లనివ్వలేదు.. సిక్ లీవ్ తీసుకుంటే.. ఉద్యోగం నుంచి పంపేస్తారా?దుండిగల్‌లోని టెక్ మహీంద్రా సంస్థలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్న భావన అనే టెక్కీ నిరసన బాట పట్టింది. అనారోగ్యంతో ఉన్న తన కుమార్తెను చూసుకోవడానికి మూడు రోజుల సిక్ లీవ్ తీసుకున్నందుకు ఉద్యోగం నుండి తొలగించబడటంతో, న్యాయం కోసం ఆ సంస్థ వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. తనను ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఉద్యోగం నుండి తొలగించారని ఆరోపిస్తూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎటువంటి బలమైన కారణం లేకుండానే తన సేవలను రద్దు చేశారని ఆమె పేర్కొన్నారు. గతంలో చికిత్స కోసం 14 రోజుల సెలవు తీసుకున్నప్పుడు, విధుల్లో చేరాలని కోరుతూ యాజమాన్యం నిరంతరం ఈమెయిల్‌లు పంపి వేధించిందని, అలా చేయకపోతే ఉద్యోగం నుండి తొలగిస్తామని బెదిరించిందని ఆమె చెప్పారు.

Sircilla: SIR.. ప్రధాని మోదీ వల్లే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను.. ఎవరు?

Sircilla: SIR.. ప్రధాని మోదీ వల్లే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను.. ఎవరు?స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (సర్) ఓ వ్యక్తిని బలిగొంది. తన మరణానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కారణమని పేర్కొంటూ.. సర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్‌పై రాసిన సూసైడ్ లెటర్‌ను వదిలి వెళ్లాడు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం, రచర్ల గొల్లపల్లి గ్రామంలో 25 ఏళ్ల యువకుడు బుధవారం తన ఇంట్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసులను ఉద్దేశించి రాసిన ఆ లేఖలో, తన పరిస్థితిని వారు అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. అలాగే తన మరణానికి తన కుటుంబాన్ని నిందించవద్దని, వారిని ఇబ్బంది పెట్టవద్దని, తన అంత్యక్రియలు సంప్రదాయం ప్రకారం జరగాలని కోరాడు.

మరింతగా పడిపోయిన భారత పాస్‌పోర్టు

మరింతగా పడిపోయిన భారత పాస్‌పోర్టుప్రపంచంలో అత్యంత శక్తిమంతమైన దేశంగా అవతరిస్తున్న భారత్.. ప్రపంచ దేశాల పాస్‌పోర్టుల ర్యాంకుల్లో మాత్రం మరింతగా పడిపోతోంది. తాజాగా వెల్లడైన ఈ ర్యాంకుల్లో భారత్ పాస్ పోర్టు ర్యాంకు మరింతగా దిగజారింది. అంతర్జాతీయంగా ప్రయాణ సౌలభ్యాన్ని సూచించే హెన్రీ పాస్ పోర్టు ఇండెక్స్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ 81వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 75వ స్థానంలో ఉన్న భారత్, ఇప్పుడు ఆరు స్థానాలు కిందకు పడిపోవడం గమనార్హం. తాజా ర్యాంకింగ్ ప్రకారం, భారత పాస్‌పోర్టు హోల్డర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 55 దేశాలకు వీసా లేకుండా లేదా వీసా-ఆన్-అరైవల్ పద్ధతిలో ప్రయాణించవచ్చు.

బొద్దింక జనతా పార్టీ నిరసనల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ, తాకుతూ కొందరు, వీడియో

బొద్దింక జనతా పార్టీ నిరసనల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ, తాకుతూ కొందరు, వీడియోనీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీక్ అవడంపై ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద బొద్దింక జనతా పార్టీ తలపెట్టిన ర్యాలీలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పోలీసులపై పెప్పర్ స్ప్రేలను కొట్టి కొంతమంది ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు కారణమయ్యారు. బారికేడ్లను దాటి ముందుకు దూసుకువచ్చిన యువతీయువకులపై పోలీసులు లాఠీచార్జీ చేయాల్సిన తప్పక పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరోవైపు ప్లకార్డుల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ దేశ ప్రధానిపై అవమానకరంగా నినాదాలు రాయడం... తదితరాలన్నీ చూస్తుంటే జంతర్ మంతర్ వద్ద సాగుతున్న ఆందోళనలో ప్రభుత్వంపై కావాలనే కొంతమంది విమర్శలు చేస్తున్నట్లు అర్థమవుతుంది. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

విజయ్ నటించిన జననాయగన్‌ను తల్లితో కలిసి వీక్షించిన త్రిష

విజయ్ నటించిన జననాయగన్‌ను తల్లితో కలిసి వీక్షించిన త్రిషనటి త్రిష కృష్ణన్ గురువారం మధ్యాహ్నం తన తల్లి ఉమా కృష్ణన్‌తో కలిసి చెన్నైలోని ఒక థియేటర్‌లో నటుడు విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' చిత్రాన్ని వీక్షించారు. సినిమా పూర్తయ్యాక, త్రిష తన తల్లితో కలిసి థియేటర్ నుండి బయటకు వస్తూ కనిపించారు. సినిమాపై తన అభిప్రాయం గురించి అడిగినప్పుడు, ఉమా కృష్ణన్ స్పందిస్తూ, "చాలా అద్భుతమైన సినిమా. మేము చాలా సంతోషంగా గడిపాము, సినిమాను నిజంగా ఆస్వాదించాము" అని చెప్పారు.

Romanchakam :సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో రోమాంచకం రాబోతోంది

Romanchakam :సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో రోమాంచకం రాబోతోందిడైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో రోమాంచకం.రాబోతోంది. సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ ఆడియెన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేసి మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటున్నాయి. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 3న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే ఫైనల్.. ట్రైలర్ విడుదల

Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే ఫైనల్.. ట్రైలర్ విడుదలఈ ట్రైలర్‌లో 'స్పైడర్-మ్యాన్: నో వే హోమ్' తర్వాత జరిగిన సంఘటనలను చూపించారు. అందరి జ్ఞాపకాల నుంచి పీటర్ పార్కర్ పూర్తిగా మాయమైన తర్వాత అతను ఒంటరిగా ఎలా జీవిస్తున్నాడో చూపించారు. అలాగే తన ప్రేమికురాలు ఎంజే (జెండయా)తో గడిపిన మధుర క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యే సన్నివేశాలు ట్రైలర్‌లో ఉన్నాయి. దీంతో ఈ సినిమా ఎమోషనల్‌గా ఉండబోతుందనే విషయం మరోసారి స్పష్టమైంది.

Jana Nayakudu review :ఇద్దరు సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ల కథతో జన నాయకుడు..రివ్యూ

Jana Nayakudu review :ఇద్దరు సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ల కథతో జన నాయకుడు..రివ్యూతమిళ తలపతి విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రంగా 'జన నాయగన్' తమిళనాడు ఎలక్షన్ల ముందు రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ రాజకీయ కారణాల వల్ల వాయిదా పడడం, విజయ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం, ఆ సమయంలో ఆన్ లైన్ లో సినిమా లీక్ కావడం జరిగిపోయాయి. దానివల్ల నిర్మాతకు నష్టమే అయినా, అది చూసిన వారు విజయ్ కు తప్పక ఓటువేయాలనుకుంటారు. అదెలా అనేది నేడు విడుదలయిన సినిమా సమీక్షలో తెలుసుకుందాం.

ఆ ఒక్క కారణంతో బిగ్ బాస్ అవకాశాన్ని వదులుకున్నా : సత్యశ్రీ

ఆ ఒక్క కారణంతో బిగ్ బాస్ అవకాశాన్ని వదులుకున్నా : సత్యశ్రీబుల్లితెరపై పాపులర్ కామెడీ షో జబర్దస్త్ ద్వారా గుర్తింపును సంపాదించుకున్న నటి సత్యశ్రీ. ముఖ్యంగా, చమ్మక్ చంద్ర టీమ్‌లో సుధీర్ఘకాలం ఆలరించిన ఆమె తనదైన కామెడీ టైమింగ్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని మంచి క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది.