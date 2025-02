భవిష్యత్తు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)దేనని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. విద్యారంగంలో AI-ఆధారిత ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. ఈ రంగంలో తన ప్రయత్నాలలో భాగంగా మైక్రోసాఫ్ట్ 500 పాఠశాలల్లో AI ఆధారిత అభ్యాసాన్ని సమగ్రపరుస్తోందని పేర్కొన్నారు.

తెలంగాణలో మైక్రోసాఫ్ట్ విస్తరణ రాష్ట్ర యువతకు మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా, హైదరాబాద్‌లో AI కేంద్రాన్ని స్థాపించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రతినిధులతో ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది.

