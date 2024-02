Lasya Nanditha లాస్యను వెంటాడిన మృత్యువు, రెండుసార్లు తప్పుకున్నా 3వ సారి ఓడిపోయిన నందిత

నందితను మృత్యువు ఇప్పటికే రెండుసార్లు వెంబడించింది. డిసెంబరు నెలలో ఓవర్‌లోడ్ కారణంగా లిఫ్ట్ ఆరు అడుగుల ఎత్తు నుంచి కూలిపోయిన ఘటనలో ఆమె అందులో ఇరుక్కుపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఫిబ్రవరి 13న మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ సభకు హాజరయ్యేందుకు నల్గొండ వెళ్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచోసుకున్నది. ఐతే ఈ ప్రమాదంలో లాస్య బయటపడ్డారు కానీ హోంగార్డు ఒకరు మృతి చెందాడు.

కానీ ఈరోజు లాస్యకు అదృష్టం కలిసిరాలేదు. మూడోసారి జరిగిన ప్రమాదంలో ఆమె మృత్యువాత పడ్డారు. ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన లాస్య తండ్రి సాయన్న గత ఫిబ్రవరిలో మరణించారు. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యేగా ఆమె ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

Shocking #Secunderabad #Cantonment #BRS MLA #LasyaNanditha (33) died in a #RoadAccident as the car she was traveling in hit a road side barricade on the Outer Ring Road (#ORR) near #Patancheru, early today