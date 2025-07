ఉప్పల్ 'ఎక్స్' రోడ్డు వద్ద క్యాబ్ డ్రైవర్ కొన్ని వాహనాలకు దారి ఇవ్వడానికి హారన్ మోగించాడని తెలుస్తోంది. దీనితో కోపంగా, మద్యం మత్తులో స్కూటర్‌పై వెళ్తున్న ఇద్దరు యువకులు, క్యాబ్ డ్రైవర్‌తో గొడవపడి దుర్భాషలాడారు.

ఆ దుండగులు అంతటితో ఆగలేదు, స్కూటర్‌పై క్యాబ్‌ను వెంబడించి వారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు.

ఐటీ ఉద్యోగులు ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఐటీ ఉద్యోగులపై దాడి చేయడానికి యువకులు పోలీస్ స్టేషన్ వెలుపల నిలబడ్డారు. కానీ పోలీసులు పోలీస్ స్టేషన్ నుండి బయటకు రావడాన్ని చూసి అక్కడి నుండి పారిపోయారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

Drunk youths chased and attacked a #cab carrying #ITemployees near #Uppal X Roads last night after a #honkingrow.



They even waited outside the #police station to attack again but fled seeing cops.



Case registered. Investigation on.