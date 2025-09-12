2027 గోదావరి పుష్కరాల కోసం ఏర్పాట్లు చేపట్టాలి.. రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు
2027లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాలు కోసం ఏర్పాట్లు, అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం అధికారులను ఆదేశించారు. నదుల ఆరాధనకు అంకితమైన పుష్కరాల పండుగను ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుపుకుంటారు.
గోదావరి పుష్కరాలు సన్నాహాలపై అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించిన రేవంత్ రెడ్డి, నదీ తీరాల వెంబడి ఉన్న ప్రసిద్ధ దేవాలయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, నదికి దారితీసే మెట్లు అంటే ఘాట్లను శాశ్వతంగా అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు.
భద్రాచలం, బాసరతో సహా గోదావరి నది వెంబడి ఉన్న దేవాలయాలను సందర్శించి, ఘాట్ల విస్తరణ, రోడ్లు, ఇతర అభివృద్ధి పనులు చేపట్టగల ప్రదేశాల జాబితాను సిద్ధం చేయాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.
గోదావరి పుష్కరాలు కోసం సరైన ఏర్పాట్లు ఉండేలా నీటిపారుదల, పర్యాటక, దేవాదాయ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు.