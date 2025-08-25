బాల్య వివాహాలను ఆపండి.. 18ఏళ్లు నిండిన తర్వాత మహిళలకు వివాహం చేయండి
ఏలూరు జిల్లా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కార్యదర్శి రత్న ప్రసాద్ ఆదివారం ఏలూరులోని వెన్నవెల్లవారిపేటలో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. మహిళలకు 18 సంవత్సరాలు, పురుషులకు 21 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాతే వివాహం చేయాలని అన్నారు. 18 సంవత్సరాల తర్వాత మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, తద్వారా మెరుగైన మాతాశిశు ఆరోగ్య ఫలితాలు లభిస్తాయి.
అవసరమైన ఏదైనా చట్టపరమైన సహాయం జిల్లా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ నుండి లేదా హెల్ప్లైన్ నంబర్ 15100ని సంప్రదించడం ద్వారా పొందవచ్చని అన్నారు.
విద్య లేకపోవడం వల్ల బాల్య వివాహాలను నివారించడానికి ప్రతి పౌరుడు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలని ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ కె. రాములు నాయక్ సూచించారు. ఎందుకంటే విద్య లేకపోవడం వల్ల వాటి హానికరమైన ప్రభావాల గురించి తెలియకపోవడమే దీనికి కారణం అవుతుంది.