శనివారం, 23 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 23 ఆగస్టు 2025 (14:08 IST)

బ్యాట్ దొంగలించాడని అలారం మోగించింది.. బాలికపై 21 కత్తిపోట్లు, 14ఏళ్ల బాలుడి అరెస్ట్

crime scene
కూకట్‌పల్లిలోని సంగీత్ నగర్‌లోని పదేళ్ల బాలికను దారుణంగా హత్య చేసిన కేసులో శుక్రవారం పోలీసులు 14 ఏళ్ల బాలుడిని అరెస్టు చేశారు. బాలిక ఇంట్లో 21 కత్తిపోట్లతో కనిపించింది. ఆ సమయంలో బాలిక ఒంటరిగా ఉంది, ఆమె తల్లిదండ్రులు పనిలో ఉన్నారు. ఆమె తమ్ముడు పాఠశాలలో ఉన్నాడు.
 
ఆగస్టు 18న బాలిక తండ్రి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఆమె మెడ, కడుపుపై ​​అనేక కత్తిపోట్లతో విగతజీవిగా పడి ఉండటం గమనించాడు. ఇంట్లోకి చొరబడిన బాలుడిని ఎదుర్కొన్న తర్వాత ఆమెపై కత్తితో దాడి చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
 
 ఆ యువకుడు క్రికెట్ బ్యాట్‌ను దొంగిలించాలని అనుకున్నాడని, కానీ ఆ అమ్మాయి అతన్ని చూసి అలారం మోగించినప్పుడు, అతను భయపడి ఆమెను పదే పదే పొడిచి చంపాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
 
బాలుడి ఇంట్లో జరిగిన సోదాల్లో, పోలీసులు ఒక నోట్‌బుక్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు, అందులో అతను ఒక కలతపెట్టే ప్లాన్ రాశాడు. ఇంటి నుండి రూ. 80,000 నగదును దొంగిలించి, గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ చేసి ఇంటికి నిప్పు పెట్టాలనే అతని ఉద్దేశ్యాన్ని అందులో ప్రస్తావించినట్లు నివేదికలో ఉంది.
 
సైబరాబాద్ సీనియర్ పోలీసు అధికారి ఒకరు మాట్లాడుతూ, "అతను దొంగతనం కోసం సిలిండర్ లీక్ చేయాలని  ప్లాన్ చేశాడని ఆపై ప్రణాళికను విరమించుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. బదులుగా క్రికెట్ బ్యాట్‌ను మాత్రమే దొంగిలించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తుంది" అన్నారు. 
 
సమీపంలో సీసీటీవీ కెమెరాలు లేకపోవడంతో, నిందితుడిని గుర్తించడంలో దర్యాప్తు అధికారులు మొదట్లో అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నారు. అనేక మందిని ప్రశ్నించిన తర్వాత, బాధితురాలి తమ్ముడితో అప్పుడప్పుడు క్రికెట్ ఆడే 14 ఏళ్ల పొరుగింటి బాలుడిపై అనుమానం వచ్చింది. 
 
హత్య జరిగిన రోజు, బాలుడు పొరుగు ఇంటి నుండి అమ్మాయి ఇంటి పైకప్పుపైకి ఎక్కి కత్తిని తీసుకెళ్లాడని పోలీసులు తెలిపారు. బ్యాట్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అతన్ని పట్టుకున్నప్పుడు అమ్మాయి కేకలు వేయడంతో, అతను భయంతో ఆమెపై దాడి చేశాడని ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

Haivan: ప్రియదర్శన్, అక్షయ్ ఖన్నా, సైఫ్ అలీఖాన్ కాంబినేషన్ లో హైవాన్ ప్రారంభమైంది

Haivan: ప్రియదర్శన్, అక్షయ్ ఖన్నా, సైఫ్ అలీఖాన్ కాంబినేషన్ లో హైవాన్ ప్రారంభమైందిదాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత నటులు అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ తెరపై తిరిగి కలిశారు. ఈ జంట ప్రముఖ చిత్రనిర్మాత ప్రియదర్శన్‌తో కలిసి 'హైవాన్' అనే థ్రిల్లర్ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఈరోజు కేరళలోని కొచ్చిలో అధికారికంగా నిర్మాణం ప్రారంభించిన ఈ చిత్రం, 2016లో మోహన్‌లాల్ నటించిన మలయాళ హిట్ 'ఒప్పం' హిందీ అనుసరణ అని సమాచారం.

వార్ 2 పంపిణీతో బాగా నష్టపోయిన నాగ వంశీ, క్షమించండి అంటూ పోస్ట్

వార్ 2 పంపిణీతో బాగా నష్టపోయిన నాగ వంశీ, క్షమించండి అంటూ పోస్ట్సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా వుండే నిర్మాత నాగవంశీ వార్ 2 సినిమా తర్వాత సైలెంట్ అయ్యాడు. అందుకు కారణం ఆయన ఊహించిన దానికంటే కలెక్లను పడిపోవడమే తెలుగులో ఈ సినిమాను ఆయనే విడుదల చేశారు. హృతిక్ రోషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన వార్ 2, YRF యొక్క కొనసాగుతున్న 'స్పై ఫ్రాంచైజ్' కొత్త భాగం కావడంతో, చాలా అభిమానుల మరియు అంచనాల మధ్య విడుదలైంది. అయితే, రజనీకాంత్ కూలీతో పాటు విడుదలైన ఈ గూఢచర్య థ్రిల్లర్ తమిళ యాక్షన్ చిత్రంతో పోలిస్తే తక్కువ మందిని ఆకర్షిస్తోంది.

Samantha: వెండితెరపై కనిపించి రెండేళ్లైంది.. మా ఇంటి బంగారంగా వస్తానుగా అంటోన్న సమంత

Samantha: వెండితెరపై కనిపించి రెండేళ్లైంది.. మా ఇంటి బంగారంగా వస్తానుగా అంటోన్న సమంతప్రేక్షకులు సమంతను పెద్ద తెరపై ప్రధాన పాత్రలో చూసి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు అయింది. ఆమె కుషిలో విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి కనిపించింది. ఆపై శుభంలో అతిధి పాత్రలో నటించింది, కానీ అది ప్రభావం చూపలేకపోయింది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో, సమంత నటన నుండి తన విరామం గురించి మాట్లాడింది. ఆమె ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత శ్రేయస్సుపై దృష్టి పెట్టిందని చెప్పింది. తరచుగా కనిపించడం కంటే అర్థవంతమైన ప్రాజెక్టులను తాను ఇష్టపడతానని కూడా ఆమె పంచుకుంది. సినిమాలతో పాటు, ఆమె సామాజిక కార్యక్రమాలలో నిమగ్నమై ఉంది, అది ఆమెకు చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది.

AR Murugadoss- శివకార్తికేయన్, ఏఆర్ మురుగదాస్ చిత్రం మదరాసి తాజా అప్ డేట్

AR Murugadoss- శివకార్తికేయన్, ఏఆర్ మురుగదాస్ చిత్రం మదరాసి తాజా అప్ డేట్శివకార్తికేయన్‌, ఏఆర్ మురుగదాస్ కాంబినేషన్ లో మదరాసి సినిమా రూపొందుతోంది. రుక్మిణి వసంత్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఆమె ప్రెజెన్స్ కమర్షియల్ స్పేస్‌కి కొత్తదనం తీసుకురానుంది. దీనికి సంబంధించిన అప్ డేట్ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ విడుదల చేసింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్, ఆడియో లాంచ్ ఆగస్టు 24న జరగనుందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

చిరంజీవిని మీరు నా డెమి-గాడ్.. అంటున్న దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల

చిరంజీవిని మీరు నా డెమి-గాడ్.. అంటున్న దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెలనేచురల్ స్టార్ నానితో దసరా సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన శ్రీకాంత్ ఓదెల నేడు మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసిన సెల్ఫీని పోస్ట్ చేశారు. మెగాస్టార్ ఇంటిలో ఆయన్ను కలవడం అద్రుష్టంగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆయన సినిమా చూడ్డం కోసం థియేటర్లలో బుకింగ్ లో తోసుకుంటూ చూసిన రోజుల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అటువంటి వ్యక్తి నా డెమీ గాడ్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కనుక జీవితంలో గుర్తిండిపోయే సినిమా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్ఖర్జూరంలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ఇది చర్మాన్ని బలోపేతం చేసి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. కేశాలను దృఢంగా మార్చి నిగనిగలాడేట్లు చేస్తుంది. ఇది మెరుగైన రక్త ప్రసరణను ప్రోత్సహించి రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఇంకా ఏమేమి ఉపయోగాలున్నాయో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరం పాలు తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని పవర్ బూస్టర్ అంటారు. ఖర్జూరం పాలకు చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే శక్తి వుంది. రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచి ఆరోగ్యవంతం చేస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రించి అద్భుత శక్తినిస్తుంది. ఇది దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌అబోట్, గ్లోబల్ హెల్త్కేర్ కంపెనీ ఈ రోజు ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్ సెన్సార్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే పోర్ట్‌ఫోలియోలో తాజా ఆవిష్కరణగా నిలిచే ఈ పరికరం, ప్రతి నిమిషం వినియోగదారుడి స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు నేరుగా ఆటోమేటిక్ గ్లూకోజ్ రీడింగులను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తులు తమ పరిస్థితిని మరింత విశ్వాసం, ఖచ్చితత్వం, సులభతతో నియంత్రించగలరు. ఇకపై స్కాన్ చేయకుండా గ్లూకోజ్ రీడింగులు వీక్షించే సౌకర్యంతో పాటు, తక్కువ లేదా అధిక గ్లూకోజ్ స్థాయిలు2 గుర్తించినప్పుడు వినియోగదారుల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు తక్షణ హెచ్చరికలు చేరతాయి.

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.
