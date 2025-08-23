బ్యాట్ దొంగలించాడని అలారం మోగించింది.. బాలికపై 21 కత్తిపోట్లు, 14ఏళ్ల బాలుడి అరెస్ట్
కూకట్పల్లిలోని సంగీత్ నగర్లోని పదేళ్ల బాలికను దారుణంగా హత్య చేసిన కేసులో శుక్రవారం పోలీసులు 14 ఏళ్ల బాలుడిని అరెస్టు చేశారు. బాలిక ఇంట్లో 21 కత్తిపోట్లతో కనిపించింది. ఆ సమయంలో బాలిక ఒంటరిగా ఉంది, ఆమె తల్లిదండ్రులు పనిలో ఉన్నారు. ఆమె తమ్ముడు పాఠశాలలో ఉన్నాడు.
ఆగస్టు 18న బాలిక తండ్రి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఆమె మెడ, కడుపుపై అనేక కత్తిపోట్లతో విగతజీవిగా పడి ఉండటం గమనించాడు. ఇంట్లోకి చొరబడిన బాలుడిని ఎదుర్కొన్న తర్వాత ఆమెపై కత్తితో దాడి చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
ఆ యువకుడు క్రికెట్ బ్యాట్ను దొంగిలించాలని అనుకున్నాడని, కానీ ఆ అమ్మాయి అతన్ని చూసి అలారం మోగించినప్పుడు, అతను భయపడి ఆమెను పదే పదే పొడిచి చంపాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
బాలుడి ఇంట్లో జరిగిన సోదాల్లో, పోలీసులు ఒక నోట్బుక్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు, అందులో అతను ఒక కలతపెట్టే ప్లాన్ రాశాడు. ఇంటి నుండి రూ. 80,000 నగదును దొంగిలించి, గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ చేసి ఇంటికి నిప్పు పెట్టాలనే అతని ఉద్దేశ్యాన్ని అందులో ప్రస్తావించినట్లు నివేదికలో ఉంది.
సైబరాబాద్ సీనియర్ పోలీసు అధికారి ఒకరు మాట్లాడుతూ, "అతను దొంగతనం కోసం సిలిండర్ లీక్ చేయాలని ప్లాన్ చేశాడని ఆపై ప్రణాళికను విరమించుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. బదులుగా క్రికెట్ బ్యాట్ను మాత్రమే దొంగిలించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తుంది" అన్నారు.
సమీపంలో సీసీటీవీ కెమెరాలు లేకపోవడంతో, నిందితుడిని గుర్తించడంలో దర్యాప్తు అధికారులు మొదట్లో అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నారు. అనేక మందిని ప్రశ్నించిన తర్వాత, బాధితురాలి తమ్ముడితో అప్పుడప్పుడు క్రికెట్ ఆడే 14 ఏళ్ల పొరుగింటి బాలుడిపై అనుమానం వచ్చింది.
హత్య జరిగిన రోజు, బాలుడు పొరుగు ఇంటి నుండి అమ్మాయి ఇంటి పైకప్పుపైకి ఎక్కి కత్తిని తీసుకెళ్లాడని పోలీసులు తెలిపారు. బ్యాట్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అతన్ని పట్టుకున్నప్పుడు అమ్మాయి కేకలు వేయడంతో, అతను భయంతో ఆమెపై దాడి చేశాడని ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది.