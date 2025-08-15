Very Heavy Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షాలు- ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ
ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో శుక్రవారం, శనివారం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా వైపు కదులుతోందని ఐఎండీ తెలిపింది. దీనితో పాటు, ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది.
శుక్రవారం 12 జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, అనేక జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. బుధవారం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని కల్వకుర్తిలో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 20 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
వికారాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, వనపర్తి, నల్గొండ, మహబూబ్ నగర్, ములుగు జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సూర్యాపేట జిల్లాలో 6.62 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది, సాధారణ జనజీవనం స్తంభించింది. వాగులు, కాలువలు పొంగిపొర్లాయి, మేళ్లచెరువు 12.60 సెం.మీ, ఆత్మకూర్ (దక్షిణ) 11.01 సెం.మీ, పాలకవీడు 10.60 సెం.మీ మరియు నడిగూడెం 10.13 సెం.మీ. నమోదయ్యాయి.
కోదాడ్ పెద్దచెరువు పొంగిపొర్లడంతో అనంతగిరి మరియు కోదాడ్ మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అనేక కాలనీలు మునిగిపోయాయి. మోతె మండలంలోని ఉర్లుగొండ వద్ద కూడా పాలేరు వాగు పొంగిపొర్లగా, హుజూర్నగర్, సూర్యాపేట పట్టణంలోని కాలనీలలో వరద నీరు ప్రవేశించింది.
ములుగు జిల్లాలో, వెంకటాపురం మండలంలోని లక్ష్మీపురం గ్రామానికి చెందిన 60 ఏళ్ల ఆశా కార్యకర్త ఇర్పా లక్ష్మి ఒక వాగులో కొట్టుకుపోయి మరణించారు. వికారాబాద్ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో అనేక నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు వరదలకు గురయ్యాయి. రోడ్లు తెగిపోయాయి. పత్తి, చెరకు, మొక్కజొన్న, కూరగాయల పంటలు విస్తృతంగా దెబ్బతిన్నాయి.