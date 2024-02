ఈ సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి గాయాలు లేదా ప్రాణనష్టం గురించి సమాచారం లేదు. "నీలోఫర్ హాస్పిటల్‌లోని లేబొరేటరీలో ఫ్రిజ్‌లో మంటలు చెలరేగాయి.

ఫ్రిజ్ దగ్గర పెద్ద మొత్తంలో ఉంచిన రబ్బరులకు మంటలు వ్యాపించాయి. దీని వల్ల అగ్నిప్రమాదం ఏర్పడింది. అదృష్టవశాత్తూ, ఆసుపత్రిలో ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ పనిచేస్తోంది. ఇది మంటలను నియంత్రించడంలో సహాయపడింది.

నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే, ఏఐఎంఐఎం నాయకుడు మహ్మద్ మాజిద్ హుస్సేన్ ఘటన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏ రోగికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదన్నారు. మంటలు చెలరేగడంతో, మొదటి అంతస్తు నుండి పెద్ద ఎత్తున పొగలు వ్యాపించాయి.

ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలోని వార్డులకు అవి వ్యాపించాయి. పర్యవసానంగా, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న శిశువులతో సహా రోగులందరినీ ఖాళీ చేయించారు. స్విచ్ బోర్డు ప్యానెల్‌లో షార్ట్ సర్క్యూట్ కావడమే అగ్నిప్రమాదానికి కారణమని తెలుస్తోంది.

#Hyderabad - Panic situation prevailed as fire broke out at #Niloufer children hospitals in Hyderabad



Smoke engulfed the hospital premises.



No casualties reported so far. Short circuit is the cause of the fire. Fire under control. pic.twitter.com/KuYfhKaDMD