Sarpanch Post: ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు.. సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేయించాడు..
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రిజర్వ్డ్ స్థానాలకు తమ మహిళలను బరిలోకి దింపడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఆశావహుల వరుస పరిణామాలలో తాజాది ఏమిటంటే, ఒక వ్యక్తి ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన ఒక మహిళను వివాహం చేసుకుని, ఆమెను సంగారెడ్డి జిల్లాలో సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేయించారు.
సంగారెడ్డి జిల్లా తాళ్లపల్లికి చెందిన చంద్రశేఖర్ గౌడ్, మొదటి దశలో గ్రామాన్ని ఎస్సీ వర్గానికి రిజర్వ్ చేసినప్పుడు సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేయాలనుకున్నప్పుడు, దారుణమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నారు. అతను అదే గ్రామానికి చెందిన కానీ ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన శ్రీజ అనే మహిళను ప్రేమించారు.
తన కుటుంబ సభ్యుల అభ్యంతరాలను ఎదుర్కొంటూ, అతను శ్రీజను ఒక ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నారు. నామినేషన్లు ముగిసేలోపు, శ్రీజ తన నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పించారు. మరోచోట, జోగుళాంబ గద్వాల్ జిల్లాలోని గట్టు మండలం సైకపురంలో, ఒక ఆంజనేయులు ఎన్నికైతే తాను అమలు చేస్తానని ప్రమాణం చేసిన 20 హామీలతో కూడిన బాండ్ పేపర్ను అందజేస్తున్నారు.
సల్కాపురంలో అంబులెన్స్ సౌకర్యాలు, దున్నడం, ఇతర వ్యవసాయ పనులకు రోజుకు రూ.600 వేతనం, గ్రామంలో ఉన్న ఒక ఆలయంలో నీరు, నిల్వ ట్యాంక్, టాయిలెట్ సౌకర్యాలను ఆయన హామీ ఇస్తున్నారు. చెల్లుబాటు అయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు, శ్మశాన వాటికలు, రోడ్డు అభివృద్ధి, గ్రామంలోని విద్యార్థులు చదువుకునేలా చూసుకోవడం వంటి హామీలను కూడా ఆయన ఇచ్చారు.