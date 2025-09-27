శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025 (19:11 IST)

Pawan Kalyan: హైదరాబాద్ వరద బాధితులకు సహకరించండి.. జనసైనికులతో పవన్

pawan kalyan
హైదరాబాద్‌లో వరద బాధితులకు సహాయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జన సైనికులను కోరారు. భారీ వర్షాల కారణంగా తీవ్ర వరదలు రావడంతో నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలు నీటిలో మునిగిపోయాయి. మూసీ నది పొంగి ప్రవహించి ఒడ్డుకు చేరడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో హై-అలర్ట్ పరిస్థితి ఏర్పడింది. బాధిత కుటుంబాలను ఓదార్చాలని, సహాయక చర్యల్లో చురుకుగా పాల్గొనాలని తెలంగాణ జన సైనికులను ఆదేశించారు. 
 
హైదరాబాద్‌లో పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్నాయని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఎంజిబిఎస్ (మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్), సమీప ప్రాంతాలు పూర్తిగా వరదల్లో మునిగిపోయాయని పవన్ తెలిపారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. 
 
ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను పాటించాలని, వాతావరణ హెచ్చరికలపై శ్రద్ధ వహించాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. ద,గ్గు జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పటికీ, ఈ సంక్షోభ సమయంలో తెలంగాణలోని తెలుగు ప్రజలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి పవన్ కళ్యాణ్ ముందుకు వచ్చారు. సహాయ చర్యలలో జన సైనికులను పాల్గొనేలా చేయడం ద్వారా కష్ట సమయాల్లో వరద బాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలబడాలనే తన నిబద్ధతను చాటుకున్నారు.

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలు

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలుఓజి. మొదటి షోతోనే సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. దానికి ప్రధాన కారణం 'హంగ్రీ చీటా' అంటూ వచ్చిన గ్లిమ్ప్స్ అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 'నెత్తురుకు మరిగిన హంగ్రీ చీటా..శత్రువును ఎంచితే మొదలు వేట..చూపు గాని విసిరితే ఓర కంట..డెత్ కోటా కన్ఫిర్మ్ అంట..' అంటూ ఆ గ్లిమ్ప్స్ తో పాటు వచ్చే లిరిక్స్ అభిమానులకు గూజ్ బంప్స్ తెప్పించాయి. సినిమాకి ప్రమోషన్స్ అవసరం లేనంత రేంజ్లో పబ్లిసిటీ తీసుకొచ్చాయి.

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారు

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారుకె ర్యాంప్ మూవీని మేమంతా చూశాం. సినిమా చూస్తూ అన్ని ఎజ్ గ్రూప్స్ వాళ్లం చాలా ఎంజాయ్ చేశాం. సినిమా సక్సెస్ మీద కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. ఈ దీపావళికి థియేటర్స్ కు వచ్చే అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను కె ర్యాంప్ ఎంటర్ టైన్ చేస్తుంది. యూత్ ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ ఇది. మా టీమ్ అంతా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. వారి సపోర్ట్ వల్లే సెట్స్ లో ఎంతో కంఫర్ట్ గా షూటింగ్ చేశాం. కథలో ఉన్న ఫన్ ను సెట్స్ లోనూ ఫీల్ అయ్యాం. మళ్లీ కాలేజ్ కు వెళ్లిన వైబ్ కలిగింది.. అని హీరో కిరణ్ అబ్బవరం అన్నారు.

Varalakshmi : వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ నిర్మాతగా దోస డైరీస్ బేనర్ లో సరస్వతి చిత్రం

Varalakshmi : వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ నిర్మాతగా దోస డైరీస్ బేనర్ లో సరస్వతి చిత్రంవెర్సటైల్ పాత్రలతో అలరిస్తున్న వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ తన కెరీర్‌లో మరో అడుగు ముందుకు వేశారు. నిర్మాతగా, దర్శకురాలిగా మారుతున్నారు. తన సోదరి పూజా శరత్ కుమార్ తో కలిసి దోస డైరీస్‌ బ్యానర్ ని ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇది చిత్రనిర్మాణ ప్రపంచంలో సరికొత్త ప్రయాణానికి నాంది పలుకుతోంది. ఈ బ్యానర్ పై తొలి చిత్రంగా 'సరస్వతి' టైటిల్ తో ఆసక్తికరమైన థ్రిల్లర్ ను ఈరోజు అనౌన్స్ చేశారు.

Allu Sirish: త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కనున్న అల్లు శిరీష్..

Allu Sirish: త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కనున్న అల్లు శిరీష్..అల్లు శిరీష్ త్వరలో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్నాడని ఫిలిమ్ నగర్ వర్గాల్లో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. త్వరలో రెడ్డి కుటుంబం నుంచి మెగా ఇంటికి మరో కోడలు కాబోతోందని టాక్ వస్తోంది. తన సోదరుడు అల్లు అర్జున్ లాగే, శిరీష్ కూడా రెడ్డి కమ్యూనిటీకి చెందిన అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. ఇది కుటుంబాల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తుంది. రెండు కుటుంబాలు ఇప్పటికే కలుసుకుని వివాహానికి అంగీకరించాయి.

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9: దివ్వెల మాధురి హౌస్‌లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ?

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9: దివ్వెల మాధురి హౌస్‌లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ?బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రేక్షకులను నాన్-స్టాప్ డ్రామా, ఫైట్స్, ట్విస్ట్‌లతో ఆకట్టుకుంటోంది. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఎల్లప్పుడూ హౌస్‌లోని డైనమిక్‌ని మారుస్తుంది. దివ్వెల మాధురి హౌస్‌లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోందని పుకార్లు వ్యాపించాయి. దివ్వెల మాధురి ఎంట్రీతో, వాతావరణం మారుతుందని భావిస్తున్నారు.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
