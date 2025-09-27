Pawan Kalyan: హైదరాబాద్ వరద బాధితులకు సహకరించండి.. జనసైనికులతో పవన్
హైదరాబాద్లో వరద బాధితులకు సహాయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జన సైనికులను కోరారు. భారీ వర్షాల కారణంగా తీవ్ర వరదలు రావడంతో నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలు నీటిలో మునిగిపోయాయి. మూసీ నది పొంగి ప్రవహించి ఒడ్డుకు చేరడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో హై-అలర్ట్ పరిస్థితి ఏర్పడింది. బాధిత కుటుంబాలను ఓదార్చాలని, సహాయక చర్యల్లో చురుకుగా పాల్గొనాలని తెలంగాణ జన సైనికులను ఆదేశించారు.
హైదరాబాద్లో పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్నాయని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఎంజిబిఎస్ (మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్), సమీప ప్రాంతాలు పూర్తిగా వరదల్లో మునిగిపోయాయని పవన్ తెలిపారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను పాటించాలని, వాతావరణ హెచ్చరికలపై శ్రద్ధ వహించాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. ద,గ్గు జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పటికీ, ఈ సంక్షోభ సమయంలో తెలంగాణలోని తెలుగు ప్రజలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి పవన్ కళ్యాణ్ ముందుకు వచ్చారు. సహాయ చర్యలలో జన సైనికులను పాల్గొనేలా చేయడం ద్వారా కష్ట సమయాల్లో వరద బాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలబడాలనే తన నిబద్ధతను చాటుకున్నారు.