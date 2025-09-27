శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025 (12:01 IST)

Heavy Rains: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఉప్పొంగిన మూసీ నటి- నీట మునిగిన ప్రాంతాలు (video)

Telangana Rains
తెలంగాణలోని ఇతర ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాల కారణంగా మూసీ నది ఉప్పొంగుతుండడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న సుమారు 1,000 మందిని సహాయ శిబిరాలకు తరలించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. శుక్రవారం ఆలస్యంగా సహాయ శిబిరాలకు తరలించబడిన లోతట్టు ప్రాంతాల నివాసితులకు ఆహారం-ఇతర నిత్యావసర వస్తువులను అందిస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు. 
 
తెలంగాణలోని ప్రధాన బస్ కాంప్లెక్స్ అయిన మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ (ఎంజిబిఎస్)లోకి వరద నీరు ప్రవేశించడంతో అధికారులు బస్సు సర్వీసులను నిలిపివేశారు. కాంప్లెక్స్‌లో బస్సుల కోసం వేచి ఉన్న ప్రయాణికులను సురక్షితంగా తరలించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) ఎండీ వీసీ సజ్జనార్ ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్‌లో మాట్లాడుతూ, బస్ స్టేషన్ నుండి బయలుదేరే బస్సులు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి నడపబడుతున్నాయి. 
 
వరద నీరు ఎంజీబీఎస్ కాంప్లెక్స్‌లోకి ప్రవేశిస్తున్నందున బస్సు ప్రయాణికులు ఎంజీబీఎస్ వద్దకు రావద్దని టీజీఎస్సార్టీసీ విజ్ఞప్తి చేసింది. మూసీ నదిలో భారీగా వరదలు వస్తున్న నేపథ్యంలో పరిస్థితి గురించి ఆరా తీసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మూసీ నదికి ఆనుకుని ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షించడం ద్వారా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని, అవసరమైతే లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలను సహాయ శిబిరాలకు తరలించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9: దివ్వెల మాధురి హౌస్‌లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ?

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9: దివ్వెల మాధురి హౌస్‌లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ?బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రేక్షకులను నాన్-స్టాప్ డ్రామా, ఫైట్స్, ట్విస్ట్‌లతో ఆకట్టుకుంటోంది. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఎల్లప్పుడూ హౌస్‌లోని డైనమిక్‌ని మారుస్తుంది. దివ్వెల మాధురి హౌస్‌లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోందని పుకార్లు వ్యాపించాయి. దివ్వెల మాధురి ఎంట్రీతో, వాతావరణం మారుతుందని భావిస్తున్నారు.

Mohan Babu: పారడైజ్ చిత్రంలో శికంజా మాలిక్ గా డైలాగ్ కింగ్ మోహన్ బాబు

Mohan Babu: పారడైజ్ చిత్రంలో శికంజా మాలిక్ గా డైలాగ్ కింగ్ మోహన్ బాబునాని నటిస్తున్న ది ప్యారడైజ్ లో మంచు మోహన్ బాబు నటిస్తున్న విషయం పాఠకులకు తెలిసిందే. అనుకున్నట్లుగా ఈరోజు మోహన్ బాబు పాత్ర రిలీవ్ చేస్తూ పోస్టర్ ను చిత్ర టీమ్ విడుదలచేసింది. చొక్కాలేకుండా తుపాకీతో విలనిజం చూపిస్తున్న మోహన్ బాబు ఆకట్టుకున్నాడు. మోహన్ బాబు అంటే విలనిజానికి పెట్టింది పేరు ఇప్పుడు తాజాగా కొంత కాలం గేప్ తర్వాత ప్రతినాయకత్వాన్ని తిరిగి పొందుతున్నాడు. ఇప్పటికే ఆయనపై చిత్రీకరణ చేస్తున్నారు.

యూత్ ఫుల్ లవ్ ఎంటర్ టైనర్ మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్

యూత్ ఫుల్ లవ్ ఎంటర్ టైనర్ మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్యూత్ కి నచ్చేలా ప్రేమ, సంగీత ప్రియులని కట్టిపడేసే మ్యూజిక్, అద్భుతమైన లొకేషన్స్‌తో తెరకెక్కిన మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ చిత్రం థియేటర్ లో అలరించి ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. చూస్తున్నంత సేపు అద్భుతమై అనుభూతిని పంచే ఈ ఫీల్‌గుడ్ ఎంటర్‌టైనర్ ప్రస్తుతం SunNXT ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఒక మధురమైన ప్రేమకథను అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు మెచ్చేలా, దర్శకుడు విపిన్ ఈ ప్రేమకథకు సరికొత్త శైలీలో తీర్చిదిద్ది విజయం సాధించారు.

NTR: దేవర 2 కోసం సిద్ధం అంటూ ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంస్థ ప్రకటన

NTR: దేవర 2 కోసం సిద్ధం అంటూ ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంస్థ ప్రకటనఎన్.టి.ఆర్. నటించిన సినిమా దేవర 2024లో విడుదలై నేటికి ఏడాది అయింది. సెప్టెంబర్ 27న గత ఏడాది విడుదలైన సందర్భంగా తాజా న్యూస్ ను చిత్ర టీమ్ సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించింది. ఎన్.టి.ఆర్. ఠీవీగా కూర్చుని వున్న ఫొటోతో ఇప్పుడు దేవర 2 కోసం సిద్ధం అవ్వండి పోస్టర్ విడుదల చేసింది. దీనిని బట్టి త్వరలో సెట్ పైకి వెళ్లనుందని అర్థమయింది. ప్రస్తుతం అనిరుద్ సారధ్యంలో సంగీత చర్చలు జరుగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

Chiru: బాలయ్య పై చిరంజీవి వెంటనే రియాక్ట్ కావడానికి కారణం పవన్ కళ్యాణ్ కారణమా..

Chiru: బాలయ్య పై చిరంజీవి వెంటనే రియాక్ట్ కావడానికి కారణం పవన్ కళ్యాణ్ కారణమా..గత రెండురోజులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో సినిమా పెద్దలను గతంలో వై.ఎస్. జగన్ పిలిచి అవమానించాడంటూ బిజెపి నాయకుడు కామినేని చేసిన వ్యాఖ్యలకు శాసనసభ్యుడు హోదాలో నందమూరి బాలక్రిష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యాలు పెద్ద రాద్దాంతంగా మారాయి. పలువురు పలురకాలుగా విశ్లేషణలు చేయడం విశేషమం. అయితే చిరంజీవి విదేశాల్లో వున్నా టీవీలో చూసి నేను స్పందించానంటూ సోషల్ మీడియాలో వెంటనే రియాక్ట్ కావడం కూడా ఆశ్చర్యంగా వుంది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
