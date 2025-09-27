Heavy Rains: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఉప్పొంగిన మూసీ నటి- నీట మునిగిన ప్రాంతాలు (video)
తెలంగాణలోని ఇతర ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాల కారణంగా మూసీ నది ఉప్పొంగుతుండడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న సుమారు 1,000 మందిని సహాయ శిబిరాలకు తరలించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. శుక్రవారం ఆలస్యంగా సహాయ శిబిరాలకు తరలించబడిన లోతట్టు ప్రాంతాల నివాసితులకు ఆహారం-ఇతర నిత్యావసర వస్తువులను అందిస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు.
తెలంగాణలోని ప్రధాన బస్ కాంప్లెక్స్ అయిన మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ (ఎంజిబిఎస్)లోకి వరద నీరు ప్రవేశించడంతో అధికారులు బస్సు సర్వీసులను నిలిపివేశారు. కాంప్లెక్స్లో బస్సుల కోసం వేచి ఉన్న ప్రయాణికులను సురక్షితంగా తరలించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) ఎండీ వీసీ సజ్జనార్ ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్లో మాట్లాడుతూ, బస్ స్టేషన్ నుండి బయలుదేరే బస్సులు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి నడపబడుతున్నాయి.
వరద నీరు ఎంజీబీఎస్ కాంప్లెక్స్లోకి ప్రవేశిస్తున్నందున బస్సు ప్రయాణికులు ఎంజీబీఎస్ వద్దకు రావద్దని టీజీఎస్సార్టీసీ విజ్ఞప్తి చేసింది. మూసీ నదిలో భారీగా వరదలు వస్తున్న నేపథ్యంలో పరిస్థితి గురించి ఆరా తీసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మూసీ నదికి ఆనుకుని ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షించడం ద్వారా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని, అవసరమైతే లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలను సహాయ శిబిరాలకు తరలించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.