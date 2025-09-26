బియాండ్ ఇన్క్రెడిబుల్ మూడవ చాప్టర్ను హైదరాబాద్కు తీసుకువచ్చిన అసుస్
బెంగళూరు, పూణేలో తమ తొలి చాప్టర్ల విజయంపై ఆధారపడి, తైవానీస్ టెక్ దిగ్గజం అసుస్, దాని ప్రధాన కమ్యూనిటీ కార్యక్రమం బియాండ్ ఇన్క్రెడిబుల్ విత్ అసుస్ యొక్క మూడవ ఎడిషన్ను హైదరాబాద్లో నిర్వహించింది. ఈ ఆకర్షణీయమైన కార్యక్రమం ప్రాంతీయ మీడియా, క్రియేటర్లు మరియు కమ్యూనిటీ సభ్యులతో సహా 35 మందికి పైగా వ్యక్తులను కలుసుకోవటంతో పాటుగా ఉత్తేజకరమైన రీతిలో ఆచరణాత్మక అనుభవాలు, లీనమయ్యే కార్యకలాపాలను నిర్వహించింది.
ఈ కార్యక్రమం యొక్క స్ఫూర్తిని వేడుక జరుపుకుంటూ, హైదరాబాద్లో ఇంటరాక్టివ్ గేమ్లు, రాపిడ్-ఫైర్ సెషన్, అనుకూలీకరించిన అసుస్-నేపథ్య ఫోటో బూత్తో కమ్యూనిటీని నిమగ్నం చేసింది, ఇది కమ్యూనిటీకి ఒక శక్తివంతమైన వేదికను సృష్టించింది. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నవారు అసుస్ యొక్క తాజా ఆవిష్కరణలను ప్రత్యక్షంగా తిలకించే అవకాశం కూడా పొందారు. వీటిలో ఇటీవల విడుదల చేయబడిన మిలీనియల్ ప్రేరేపిత వివోబుక్ మల్టీకలర్ సిరీస్ కూడా వుంది. ఈ సిరీస్ను సమగ్ర ఉత్పాదకత కోసం రూపొందించడం జరిగింది. ఇటీవల విడుదల చేయబడిన మిలీనియల్-ప్రేరేపిత వివోబుక్ మల్టీకలర్ సిరీస్తో సహా అసుస్ యొక్క తాజా ఆవిష్కరణలను ప్రత్యక్ష వీక్షణ అవకాశాలను అందించడం ద్వారా, ఈ కార్యక్రమంకు హాజరైన వారికి రోజువారీ సందర్భంలో ఉత్పాదకత-ఆధారిత సాంకేతికతను వీక్షించటానికి అవకాశం లభించింది.
హైదరాబాద్ ఎడిషన్ గురించి అసుస్ ఇండియా, కన్స్యూమర్, గేమింగ్ పిసి వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ ఆర్నాల్డ్ సు మాట్లాడుతూ, బియాండ్ ఇన్క్రెడిబుల్ విత్ అసుస్ అనేది ఆకర్షణీయంగా, అర్థవంతంగా, లీనమయ్యే విధంగా మా కమ్యూనిటీకి చేరువకావటానికి మాకు లభించిన ఒక వేదిక. మా కమ్యూనిటీ తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవడానికి, ఆలోచనలను మార్పిడి చేసుకోవడానికి, ఆవిష్కరణలను ప్రత్యక్షంగా తిలకించటానికి ఒక వేదికను సృష్టించే మా ప్రయాణంలో హైదరాబాద్ మరొక మైలురాయిని సూచిస్తుంది. మేము నిర్వహించే ప్రతి అధ్యాయం వినియోగదారుల ఆకాంక్షల గురించి లోతైన అవగాహనను ఇస్తుంది, ఉత్సాహపూరిత జీవనశైలితో ప్రతిధ్వనించే ఉత్పత్తులను మేము ఎలా రూపొందించాలో మాకు తెలుపుతుంది. మరింత ముందుకు చూస్తే, బియాండ్ ఇన్క్రెడిబుల్ విత్ అసుస్ను భారతదేశ వ్యాప్తంగా మరిన్ని నగరాలకు తీసుకెళ్లాలని, తొలి ఉత్పత్తి అనుభవాలకు అవకాశాలను, సహకార అనుసంధానత, మా ప్రయాణాన్ని ప్రేరేపించే కమ్యూనిటీతో బలమైన బంధాలను సృష్టించాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము అని అన్నారు.
ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శించటం కంటే, ఈ కార్యక్రమం అసుస్ యొక్క వినియోగదారులతో ప్రామాణికమైన సంభాషణలను పెంపొందించడం, ఈ ప్రాంతంలో బలమైన, కమ్యూనిటీ ఆధారిత సాంకేతిక సంస్కృతిని పెంపొందించడం అనే మా లక్ష్యం నొక్కి చెప్పింది. ఈ కార్యక్రమం, కేవలం ప్రముఖ ఆవిష్కరణల పై మాత్రమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోలేదు, సాంకేతిక ప్రేమికులు, యువ నిపుణులు మరియు క్రియేటర్లు ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అవ్వడానికి, ఆలోచనలను మార్పిడి చేసుకోవడానికి, అసుస్ పర్యావరణ వ్యవస్థకు చెందినవారనే లోతైన భావాన్ని అనుభవించడానికి ఒక భాగస్వామ్య స్థలాన్ని కూడా సృష్టించింది.