శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025 (16:44 IST)

రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రవాసీ రాజస్థానీయులు భాగస్వాములు

Pravasi Rajasthanis
హైదరాబాద్: ప్రవాసీ రాజస్థానీలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వారి సంస్కృతి, ఆలోచనలు, రాజస్థానీ మట్టి పరిమళాన్ని వ్యాప్తి చేస్తారని రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ భజన్ లాల్ శర్మ అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న ప్రవాసీ రాజస్థానీలు తమ వృత్తులలో రాణించడమే కాకుండా సామాజిక కార్యకలాపాలలో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటారన్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అపూర్వమైన కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని ఆయన చెప్పారు. రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉన్న అపరిమిత అవకాశాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని ఆయన ప్రవాసీ రాజస్థానీలకు విజ్ఞప్తి చేశారు, ఇది కొత్త మరియు అభివృద్ధి చెందిన రాజస్థాన్ సృష్టికి దారితీస్తుందని ఆకాంక్షించారు. 
 
హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ప్రవాసీ రాజస్థానీ సమావేశంలో శ్రీ శర్మ ప్రసంగిస్తూ, రైజింగ్ రాజస్థాన్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమ్మిట్ 2024 సందర్భంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 10న ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్‌ను జరుపుకోవాలని ప్రకటించింది. దీనికి అనుగుణంగా, 2025 డిసెంబర్ 10న జైపూర్‌లో మొదటి ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ నిర్వహించబడుతుందంటూ, ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని ఆయన ప్రవాసీ రాజస్థానీలను ఆహ్వానించారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ నుండి ప్రవాసీ రాజస్థానీ సమావేశాల శ్రేణిని ప్రారంభించామని శ్రీ శర్మ చెప్పారు. భవిష్యత్తులో, దేశవ్యాప్తంగా మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న ప్రవాసీ రాజస్థానీ సమాజంతో సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఇటువంటి సమావేశాలు నిర్వహించబడతాయని పేర్కొన్నారు. ప్రవాసీ రాజస్థానీల కోసం ప్రతి జిల్లాలో సింగిల్ పాయింట్ కాంటాక్ట్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయబడింది.
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజస్థాన్ ఫౌండేషన్‌ను బలోపేతం చేసిందని శ్రీ శర్మ పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం కింద, గత సంవత్సరంలో 14 కొత్త చాప్టర్లు ప్రారంభించబడ్డాయి, ఇప్పటికే ఉన్న 12 చాప్టర్ లకు అధ్యక్షులను నామినేట్ చేశామని, మొత్తం 26 చాప్టర్ లు క్రియాత్మకంగా మారాయన్నారు. నేడు, న్యూయార్క్, లండన్, రియాద్‌తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రధాన నగరాల్లో రాజస్థాన్ ఫౌండేషన్ చాప్టర్లు సజావుగా పనిచేస్తున్నాయని, వీటి ద్వారా, రాజస్థాన్ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో ప్రవాస సమాజం భాగస్వాములు అవుతున్నారని ఆయన అన్నారు. ప్రవాస రాజస్థానీల కుటుంబాల కోసం ప్రతి జిల్లాలో ఒకే ఒక సంప్రదింపు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశామని, వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రతి జిల్లాలో అదనపు జిల్లా కలెక్టర్‌ను నోడల్ అధికారిగా నియమించామని ఆయన తెలిపారు.
 
రాజస్థాన్‌లో అపారమైన పెట్టుబడి అవకాశాలు
అభివృద్ధి పరంగా కొత్త శిఖరాలకు రాజస్థాన్ చేరుకుంటుందని శ్రీ శర్మ అన్నారు. రైజింగ్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమ్మిట్ సందర్భంగా, రూ. 35 లక్షల కోట్ల విలువైన అవగాహన ఒప్పందాలు సంతకం చేయబడ్డాయి. దాదాపు రూ. 7 లక్షల కోట్ల విలువైన ఎంఓయులు ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయబడ్డాయన్నారు. రాజస్థాన్‌ను 350 బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడానికి తాము నిరంతరం కృషి చేస్తున్నామన్నారు. మన రాష్ట్రం దేశంలో మూడవ అతిపెద్ద రహదారి, ఐదవ అతిపెద్ద రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ను కలిగి ఉందని, రాజస్థాన్‌లో ఏడు ప్రధాన విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయని, ఢిల్లీ-ముంబై ఫ్రైట్ కారిడార్‌లోని అతిపెద్ద విభాగం రాష్ట్రం గుండా వెళుతుందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
 
పెట్టుబడికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి 20కి పైగా కొత్త విధానాలను రూపొందించామని, అనేక కొత్త పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు సృష్టించబడుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. పచ్‌పద్ర శుద్ధి కర్మాగారం కూడా ఈ సంవత్సరం కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,232 మంది పెట్టుబడిదారులకు భూమిని అందించిందని, 17 గిగావాట్ సామర్థ్యం గల పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల కోసం 34,000 హెక్టార్ల భూమిని కేటాయించిందని, ఇది పెట్టుబడులను గ్రౌండింగ్ చేయడానికి తమ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంధనం, పర్యాటకం సహా వివిధ రంగాలలో కీలక చర్యలు చేపడుతోంది. నిన్న, సెప్టెంబర్ 25న, గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ రాజస్థాన్‌లోని మహి-బన్స్వారాలో 42,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన 2,800 మెగావాట్ల అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేశారని ముఖ్యమంత్రి గుర్తు చేశారు. పీఎం కుసుమ్ కింద బ్యాటరీ నిల్వ, పంప్ నిల్వ, రూఫ్‌టాప్ సోలార్, వికేంద్రీకృత సౌర ప్రాజెక్టులతో సహా విద్యుత్‌కు సంబంధించి ప్రతి రంగంలో రాష్ట్రం కొత్త కార్యక్రమాలను చేపట్టిందన్నారు. రాజస్థాన్‌కు అపారమైన పర్యాటక సామర్థ్యం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది దేశీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకులు రాష్ట్రాన్ని సందర్శిస్తారన్నారు. రాజస్థాన్‌లోని ప్రతి ప్రాంతం దాని గొప్ప వారసత్వం, ప్రకృతి, సంస్కృతి, వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులను పెంచడానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూమి కేటాయింపు కోసం కనీస పెట్టుబడిని రూ. 100 కోట్ల నుండి రూ. 50 కోట్లకు తగ్గించింది. ఈ సవరణ దేశీయ పెట్టుబడిదారులతో పాటు వారసత్వం, వెల్నెస్, ఆతిథ్య రంగాలలో  అవకాశాలను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. రిప్స్-2024లో స్టాండర్డ్ సర్వీసెస్ ప్యాకేజీ కింద పర్యాటక రంగంలో ప్రోత్సాహకాల కోసం కనీస పెట్టుబడి పరిమితిని తగ్గించామని ఆయన అన్నారు.
 
రాష్ట్రంలో మైనింగ్ రంగంలో జరుగుతున్న పనులను వెల్లడిస్తూ, రాజస్థాన్ మినరల్ పాలసీ, రాజస్థాన్ ఎం-సాండ్ పాలసీని ప్రారంభించామని శ్రీ శర్మ అన్నారు. అదనంగా, ఖనిజ బ్లాకుల వేలం అపూర్వమైన వేగంతో జరిగిందని ఆయన తెలిపారు. జైపూర్, జోధ్‌పూర్‌లలో అత్యాధునిక టైర్-4 డేటా సెంటర్లు స్థాపించబడ్డాయని, త్వరలో కొత్త సెమీకండక్టర్ పాలసీని ప్రారంభించనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఆటోమొబైల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇంజనీరింగ్, టెక్స్‌టైల్స్, వైద్య పరికరాలు, రక్షణ పరికరాలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్‌తో సహా అన్ని రంగాలలో రాష్ట్రం అద్భుతమైన పెట్టుబడి అవకాశాలను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రవాసీ రాజస్థానీలు తమ అనుభవాలను కూడా పంచుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి కొంతమంది ప్రముఖ ప్రవాసీ రాజస్థానీలను వారి సామాజిక సేవా పనుల కోసం సత్కరించారు. అనంతరం ఆన్లైన్లో సైతం రాజస్థానీ ఫౌండేషన్ చాప్టర్ సభ్యత్వాన్ని తీసుకునే అవకాశాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రవాసీ రాజస్థానీలపై ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించబడింది. ఈ కార్యక్రమంలో పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ కె.కె. విష్ణోయ్, కార్మిక శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ పి. రమేష్, రాజస్థాన్ ఫౌండేషన్ కమిషనర్ డాక్టర్ మనీషా అరోరా, ఆల్ ఇండియా మార్వారీ యువ మంచ్ జాతీయ అధ్యక్షుడు శ్రీ సురేష్ ఎం జైన్, సిఐఐ తెలంగాణ మాజీ చైర్మన్ శ్రీ సాయి డి ప్రసాద్, హైదరాబాద్ చాప్టర్ అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ బన్సాల్, భారీ సంఖ్యలో ప్రవాసీ రాజస్థానీలు హాజరయ్యారు.

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలు

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలుఓజి. మొదటి షోతోనే సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. దానికి ప్రధాన కారణం 'హంగ్రీ చీటా' అంటూ వచ్చిన గ్లిమ్ప్స్ అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 'నెత్తురుకు మరిగిన హంగ్రీ చీటా..శత్రువును ఎంచితే మొదలు వేట..చూపు గాని విసిరితే ఓర కంట..డెత్ కోటా కన్ఫిర్మ్ అంట..' అంటూ ఆ గ్లిమ్ప్స్ తో పాటు వచ్చే లిరిక్స్ అభిమానులకు గూజ్ బంప్స్ తెప్పించాయి. సినిమాకి ప్రమోషన్స్ అవసరం లేనంత రేంజ్లో పబ్లిసిటీ తీసుకొచ్చాయి.

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారు

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారుకె ర్యాంప్ మూవీని మేమంతా చూశాం. సినిమా చూస్తూ అన్ని ఎజ్ గ్రూప్స్ వాళ్లం చాలా ఎంజాయ్ చేశాం. సినిమా సక్సెస్ మీద కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. ఈ దీపావళికి థియేటర్స్ కు వచ్చే అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను కె ర్యాంప్ ఎంటర్ టైన్ చేస్తుంది. యూత్ ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ ఇది. మా టీమ్ అంతా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. వారి సపోర్ట్ వల్లే సెట్స్ లో ఎంతో కంఫర్ట్ గా షూటింగ్ చేశాం. కథలో ఉన్న ఫన్ ను సెట్స్ లోనూ ఫీల్ అయ్యాం. మళ్లీ కాలేజ్ కు వెళ్లిన వైబ్ కలిగింది.. అని హీరో కిరణ్ అబ్బవరం అన్నారు.

Varalakshmi : వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ నిర్మాతగా దోస డైరీస్ బేనర్ లో సరస్వతి చిత్రం

Varalakshmi : వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ నిర్మాతగా దోస డైరీస్ బేనర్ లో సరస్వతి చిత్రంవెర్సటైల్ పాత్రలతో అలరిస్తున్న వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ తన కెరీర్‌లో మరో అడుగు ముందుకు వేశారు. నిర్మాతగా, దర్శకురాలిగా మారుతున్నారు. తన సోదరి పూజా శరత్ కుమార్ తో కలిసి దోస డైరీస్‌ బ్యానర్ ని ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇది చిత్రనిర్మాణ ప్రపంచంలో సరికొత్త ప్రయాణానికి నాంది పలుకుతోంది. ఈ బ్యానర్ పై తొలి చిత్రంగా 'సరస్వతి' టైటిల్ తో ఆసక్తికరమైన థ్రిల్లర్ ను ఈరోజు అనౌన్స్ చేశారు.

Allu Sirish: త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కనున్న అల్లు శిరీష్..

Allu Sirish: త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కనున్న అల్లు శిరీష్..అల్లు శిరీష్ త్వరలో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్నాడని ఫిలిమ్ నగర్ వర్గాల్లో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. త్వరలో రెడ్డి కుటుంబం నుంచి మెగా ఇంటికి మరో కోడలు కాబోతోందని టాక్ వస్తోంది. తన సోదరుడు అల్లు అర్జున్ లాగే, శిరీష్ కూడా రెడ్డి కమ్యూనిటీకి చెందిన అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. ఇది కుటుంబాల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తుంది. రెండు కుటుంబాలు ఇప్పటికే కలుసుకుని వివాహానికి అంగీకరించాయి.

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9: దివ్వెల మాధురి హౌస్‌లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ?

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9: దివ్వెల మాధురి హౌస్‌లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ?బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రేక్షకులను నాన్-స్టాప్ డ్రామా, ఫైట్స్, ట్విస్ట్‌లతో ఆకట్టుకుంటోంది. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఎల్లప్పుడూ హౌస్‌లోని డైనమిక్‌ని మారుస్తుంది. దివ్వెల మాధురి హౌస్‌లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోందని పుకార్లు వ్యాపించాయి. దివ్వెల మాధురి ఎంట్రీతో, వాతావరణం మారుతుందని భావిస్తున్నారు.

Watch More Videos

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com