రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రవాసీ రాజస్థానీయులు భాగస్వాములు

హైదరాబాద్: ప్రవాసీ రాజస్థానీలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వారి సంస్కృతి, ఆలోచనలు, రాజస్థానీ మట్టి పరిమళాన్ని వ్యాప్తి చేస్తారని రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ భజన్ లాల్ శర్మ అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న ప్రవాసీ రాజస్థానీలు తమ వృత్తులలో రాణించడమే కాకుండా సామాజిక కార్యకలాపాలలో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటారన్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అపూర్వమైన కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని ఆయన చెప్పారు. రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉన్న అపరిమిత అవకాశాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని ఆయన ప్రవాసీ రాజస్థానీలకు విజ్ఞప్తి చేశారు, ఇది కొత్త మరియు అభివృద్ధి చెందిన రాజస్థాన్ సృష్టికి దారితీస్తుందని ఆకాంక్షించారు.
హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రవాసీ రాజస్థానీ సమావేశంలో శ్రీ శర్మ ప్రసంగిస్తూ, రైజింగ్ రాజస్థాన్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ 2024 సందర్భంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 10న ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ను జరుపుకోవాలని ప్రకటించింది. దీనికి అనుగుణంగా, 2025 డిసెంబర్ 10న జైపూర్లో మొదటి ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ నిర్వహించబడుతుందంటూ, ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని ఆయన ప్రవాసీ రాజస్థానీలను ఆహ్వానించారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ నుండి ప్రవాసీ రాజస్థానీ సమావేశాల శ్రేణిని ప్రారంభించామని శ్రీ శర్మ చెప్పారు. భవిష్యత్తులో, దేశవ్యాప్తంగా మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న ప్రవాసీ రాజస్థానీ సమాజంతో సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఇటువంటి సమావేశాలు నిర్వహించబడతాయని పేర్కొన్నారు. ప్రవాసీ రాజస్థానీల కోసం ప్రతి జిల్లాలో సింగిల్ పాయింట్ కాంటాక్ట్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయబడింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజస్థాన్ ఫౌండేషన్ను బలోపేతం చేసిందని శ్రీ శర్మ పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం కింద, గత సంవత్సరంలో 14 కొత్త చాప్టర్లు ప్రారంభించబడ్డాయి, ఇప్పటికే ఉన్న 12 చాప్టర్ లకు అధ్యక్షులను నామినేట్ చేశామని, మొత్తం 26 చాప్టర్ లు క్రియాత్మకంగా మారాయన్నారు. నేడు, న్యూయార్క్, లండన్, రియాద్తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రధాన నగరాల్లో రాజస్థాన్ ఫౌండేషన్ చాప్టర్లు సజావుగా పనిచేస్తున్నాయని, వీటి ద్వారా, రాజస్థాన్ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో ప్రవాస సమాజం భాగస్వాములు అవుతున్నారని ఆయన అన్నారు. ప్రవాస రాజస్థానీల కుటుంబాల కోసం ప్రతి జిల్లాలో ఒకే ఒక సంప్రదింపు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశామని, వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రతి జిల్లాలో అదనపు జిల్లా కలెక్టర్ను నోడల్ అధికారిగా నియమించామని ఆయన తెలిపారు.
రాజస్థాన్లో అపారమైన పెట్టుబడి అవకాశాలు
అభివృద్ధి పరంగా కొత్త శిఖరాలకు రాజస్థాన్ చేరుకుంటుందని శ్రీ శర్మ అన్నారు. రైజింగ్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ సందర్భంగా, రూ. 35 లక్షల కోట్ల విలువైన అవగాహన ఒప్పందాలు సంతకం చేయబడ్డాయి. దాదాపు రూ. 7 లక్షల కోట్ల విలువైన ఎంఓయులు ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయబడ్డాయన్నారు. రాజస్థాన్ను 350 బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడానికి తాము నిరంతరం కృషి చేస్తున్నామన్నారు. మన రాష్ట్రం దేశంలో మూడవ అతిపెద్ద రహదారి, ఐదవ అతిపెద్ద రైల్వే నెట్వర్క్ను కలిగి ఉందని, రాజస్థాన్లో ఏడు ప్రధాన విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయని, ఢిల్లీ-ముంబై ఫ్రైట్ కారిడార్లోని అతిపెద్ద విభాగం రాష్ట్రం గుండా వెళుతుందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పెట్టుబడికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి 20కి పైగా కొత్త విధానాలను రూపొందించామని, అనేక కొత్త పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు సృష్టించబడుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. పచ్పద్ర శుద్ధి కర్మాగారం కూడా ఈ సంవత్సరం కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,232 మంది పెట్టుబడిదారులకు భూమిని అందించిందని, 17 గిగావాట్ సామర్థ్యం గల పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల కోసం 34,000 హెక్టార్ల భూమిని కేటాయించిందని, ఇది పెట్టుబడులను గ్రౌండింగ్ చేయడానికి తమ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంధనం, పర్యాటకం సహా వివిధ రంగాలలో కీలక చర్యలు చేపడుతోంది. నిన్న, సెప్టెంబర్ 25న, గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ రాజస్థాన్లోని మహి-బన్స్వారాలో 42,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన 2,800 మెగావాట్ల అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేశారని ముఖ్యమంత్రి గుర్తు చేశారు. పీఎం కుసుమ్ కింద బ్యాటరీ నిల్వ, పంప్ నిల్వ, రూఫ్టాప్ సోలార్, వికేంద్రీకృత సౌర ప్రాజెక్టులతో సహా విద్యుత్కు సంబంధించి ప్రతి రంగంలో రాష్ట్రం కొత్త కార్యక్రమాలను చేపట్టిందన్నారు. రాజస్థాన్కు అపారమైన పర్యాటక సామర్థ్యం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది దేశీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకులు రాష్ట్రాన్ని సందర్శిస్తారన్నారు. రాజస్థాన్లోని ప్రతి ప్రాంతం దాని గొప్ప వారసత్వం, ప్రకృతి, సంస్కృతి, వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులను పెంచడానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూమి కేటాయింపు కోసం కనీస పెట్టుబడిని రూ. 100 కోట్ల నుండి రూ. 50 కోట్లకు తగ్గించింది. ఈ సవరణ దేశీయ పెట్టుబడిదారులతో పాటు వారసత్వం, వెల్నెస్, ఆతిథ్య రంగాలలో అవకాశాలను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. రిప్స్-2024లో స్టాండర్డ్ సర్వీసెస్ ప్యాకేజీ కింద పర్యాటక రంగంలో ప్రోత్సాహకాల కోసం కనీస పెట్టుబడి పరిమితిని తగ్గించామని ఆయన అన్నారు.
రాష్ట్రంలో మైనింగ్ రంగంలో జరుగుతున్న పనులను వెల్లడిస్తూ, రాజస్థాన్ మినరల్ పాలసీ, రాజస్థాన్ ఎం-సాండ్ పాలసీని ప్రారంభించామని శ్రీ శర్మ అన్నారు. అదనంగా, ఖనిజ బ్లాకుల వేలం అపూర్వమైన వేగంతో జరిగిందని ఆయన తెలిపారు. జైపూర్, జోధ్పూర్లలో అత్యాధునిక టైర్-4 డేటా సెంటర్లు స్థాపించబడ్డాయని, త్వరలో కొత్త సెమీకండక్టర్ పాలసీని ప్రారంభించనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఆటోమొబైల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇంజనీరింగ్, టెక్స్టైల్స్, వైద్య పరికరాలు, రక్షణ పరికరాలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్తో సహా అన్ని రంగాలలో రాష్ట్రం అద్భుతమైన పెట్టుబడి అవకాశాలను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రవాసీ రాజస్థానీలు తమ అనుభవాలను కూడా పంచుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి కొంతమంది ప్రముఖ ప్రవాసీ రాజస్థానీలను వారి సామాజిక సేవా పనుల కోసం సత్కరించారు. అనంతరం ఆన్లైన్లో సైతం రాజస్థానీ ఫౌండేషన్ చాప్టర్ సభ్యత్వాన్ని తీసుకునే అవకాశాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రవాసీ రాజస్థానీలపై ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించబడింది. ఈ కార్యక్రమంలో పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ కె.కె. విష్ణోయ్, కార్మిక శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ పి. రమేష్, రాజస్థాన్ ఫౌండేషన్ కమిషనర్ డాక్టర్ మనీషా అరోరా, ఆల్ ఇండియా మార్వారీ యువ మంచ్ జాతీయ అధ్యక్షుడు శ్రీ సురేష్ ఎం జైన్, సిఐఐ తెలంగాణ మాజీ చైర్మన్ శ్రీ సాయి డి ప్రసాద్, హైదరాబాద్ చాప్టర్ అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ బన్సాల్, భారీ సంఖ్యలో ప్రవాసీ రాజస్థానీలు హాజరయ్యారు.