ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అధికారిక నివాసానికి వచ్చిన వైఎస్ షర్మిల

- కుమారుడు రాజారెడ్డి వివాహ పత్రిక భట్టికి ఇవ్వడానికి వచ్చిన షర్మిల.



YS Sharmila came to the Official residence of Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka.

- Sharmila came to give the Wedding Card of her son… pic.twitter.com/Hwdz5QsHk1