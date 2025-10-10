మంచిర్యాలలో పులి సంచారం.. బిక్కు బిక్కుమంటూ గడుపుతున్న గ్రామస్థులు
గత కొన్ని రోజులుగా మంచిర్యాల, లక్సెట్టిపేట మండలంలోని తలమల గ్రామం, సమీప ప్రాంతాలలో పులి సంచరిస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తలతో గ్రామస్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. గురు,శుక్రవారాల్లో గ్రామ శివార్లలో పులి కనిపించిన తర్వాత వ్యవసాయ పనులు చేపట్టడానికి భయపడుతున్నామని స్థానికులు తెలిపారు.
అటవీ ప్రాంతాలలోకి వెళ్లే గొర్రెల కాపరులు ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతున్నారు. పులులను దట్టమైన అడవుల్లోకి మళ్లించి, మానవ ప్రాణనష్టాన్ని నివారించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని వారు అటవీ అధికారులను అభ్యర్థించారు.
ఇప్పటికే పులి గుర్తులు నమోదయ్యాయని, రైతులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అటవీ అధికారులు తెలిపారు. తలమల, పెద్దంపేట అడవుల మధ్య ఒక పులి సంచరిస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు. మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఒక ఆడ పులి మంచిర్యాల అడవుల్లోకి తరలివెళ్లినట్లు సమాచారం.