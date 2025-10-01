బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025 (15:08 IST)

ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో సంపూర్ణ ఇంటర్నెట్ బ్లాక్ అవుట్ - స్తంభించిన సేవలు

internet
తాలిబన్ పాలిత దేశమైన ఆప్ఘనిస్థాన్‌లో సంపూర్ణ ఇంటర్నెట్ బ్లాక్‌ అవుట్‌ను అమలు చేస్తున్నారు. అనైతిక కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేసే చర్యల్లో భాగంగా తాలిబన్ పాలకులు ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా, అశ్లీలతపై తాలిబన్లు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఫలితంగా దేశ వ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. తాలిబన్ పాలకులు తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయం కారణంగా 4.3 కోట్ల మందికి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. అలాగే, దేశంలో 3జీ, 4జీ సేవలు కూడా రద్దు కాగా, ప్రస్తుతం కేవలం 2జీ సేవలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ బ్లాకౌట్ ప్రభావం కారణంగా విమాన, బ్యాంకింగ్, ఆరోగ్య సేవలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. 
 
తాలిబన్‌ పాలనలో దేశ వ్యాప్తంగా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను ఇలా పూర్తిగా మూసివేయడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సంస్థ ఇంటర్నట్ వాచ్‌డాగ్ సంస్థ కూడా నెట్‌బ్లాక్స్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. సోమవారం దశలవారీగా అనేక నెట్‌వర్క్‌లను నిలిపివేశారని, చివరకు టెలిఫోన్ సేవలను కూడా నిలిపివేయడంతో ఇది సంపూర్ణ ఇంటర్నెట్ బ్లాక్ అవుట్‌గా మారిందని పేర్కొన్నారు. ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుళ్ల ద్వారానే ఫోన్ కాల్స్ కూడా పనిచేస్తుండటంతో ఇంటర్నెట్‌తో పాటు అన్ని కూడా మూగబోయినట్టు ఆ సంస్థ వెల్లడించింది. 
 
దేశవ్యాప్తంగా మొబైల్ ఫోన్లలోని 3జీ, 4జీ సేవలను వారం రోజుల్లోగా నిలిపివేయాలని, కేవలం 2జీ నెట్‌వర్క్‌ను మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులు ఆదేశించినట్టు స్థానిక మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఈ కారణంగా ఆ దేశ రాజధాని కాబూల్, హెరాత్, కాందహార్  వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఇంటర్నెట్ వినయోగం అత్యంత తీవ్రంగా పడిపోయినట్టు క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ అనే సంస్థ తెలిపింది. ఈ బ్లాక్ ఔట్ తదుపరి ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యేంత వరకు కొనసాగుతుందని, సుమారు 8 నుంచి 9 వేల టెలీకమ్యూనికేషన్స్ టవర్లను మూసివేస్తున్నామని ప్రభుత్వ అధికారి ఒకరు తెలిపినట్టు ఏఎఫ్‌పీ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది. 

Mirai collections: ప్రపంచవ్యాప్తంగా 150 కోట్లు దాటిన తేజా సజ్జా మిరాయ్

Mirai collections: ప్రపంచవ్యాప్తంగా 150 కోట్లు దాటిన తేజా సజ్జా మిరాయ్సూపర్‌హీరో తేజా సజ్జా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద విజయయాత్ర కొనసాగిస్తున్నారు. ఆయన తాజా చిత్రం మిరాయ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 150 కోట్లు వసూలు చేస్తూ సూపర్‌హిట్‌ ట్రాక్‌పై దూసుకెళ్తోంది. కార్తిక్‌ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో, పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై టీజీ విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన ఈ సినిమా సీజన్‌లోనే పెద్ద హిట్‌గా నిలిచింది.

Sonakshi Sinha : జటాధర లో రక్త పిశాచి, ధన పిశాచి అవతారంలో సోనాక్షి సిన్హా

Sonakshi Sinha : జటాధర లో రక్త పిశాచి, ధన పిశాచి అవతారంలో సోనాక్షి సిన్హానవ దళపతి సుధీర్ బాబు, బాలీవుడ్ పవర్‌హౌస్ సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అందించే ఈ పాన్-ఇండియా ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

Ravi Teja: మాస్ జాతర కోసం సబ్ ఇన్ స్పెక్టర్ లక్మణ్ భేరి ఏం చేశాడు...

Ravi Teja: మాస్ జాతర కోసం సబ్ ఇన్ స్పెక్టర్ లక్మణ్ భేరి ఏం చేశాడు...మాస్ మహారాజా రవితేజ మాస్ జతర చిత్రం అక్టోబర్ 31న విడుదల కానుంది. ఈ మేరకు నిర్మాతలు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈరోజు విడుదలచేసిన పోస్టర్ లో సబ్ ఇన్ స్పెక్టర్ లక్మణ్ భేరి పాత్రలో నటిస్తున్నారు. కుర్చీలు కూర్చుని రిలాక్స్ గా ఆలోచిస్తున్న పోస్టర్ లో ఎన్నో విషయాలు వుంటాయనిపిస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా నుండి విడుదలైన ప్రతి కంటెంట్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకొని, వినోదాల విందుకి హామీ ఇచ్చింది.

Anil Ravipudi: ట్రెండ్ కు తగ్గ చిత్రంగా మటన్ సూప్ : అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi: ట్రెండ్ కు తగ్గ చిత్రంగా మటన్ సూప్ : అనిల్ రావిపూడిరమణ్, వర్షా విశ్వనాథ్ హీరో హీరోయిన్లుగా రామచంద్ర వట్టికూటి తెరకెక్కించిన చిత్రం మటన్ సూప్. విట్‌నెస్ ది రియ‌ల్ క్రైమ్‌ ట్యాగ్ లైన్‌. మల్లిఖార్జున ఎలికా (గోపాల్), రామకృష్ణ సనపల, అరుణ్ చంద్ర వట్టికూటి నిర్మాతలుగా రానున్న ఈ నూతన చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్‌ పోస్టర్‌, మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌, పాటలు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకున్నాయి. దసరా సందర్భంగా బుధవారం, అక్టోబర్ 1 నాడు చిత్ర టీజర్‌ను డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి రిలీజ్ చేశారు.

Tarun Bhaskar: గన్స్, గోల్డ్ చుట్టూ జరిగే కాన్సెప్ట్ తో బా బా బ్లాక్ షీప్ : తరుణ్ భాస్కర్

Tarun Bhaskar: గన్స్, గోల్డ్ చుట్టూ జరిగే కాన్సెప్ట్ తో బా బా బ్లాక్ షీప్ : తరుణ్ భాస్కర్గన్స్, గోల్డ్ చుట్టూ జరిగే వేట.. ముగ్గురి తెలివి తేటలు.. ఒక రోజులో జరిగే ఘటనలు.. ఓ ఆరుగురి ప్రయాణంతో న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీగా ‘బా బా బ్లాక్ షీప్’ అనే చిత్రం రాబోతోంది. దోణెపూడి చక్రపాణి సమర్పణలో చిత్రాలయం స్టూడియోపై వేణు దోణెపూడి నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి గుణి మంచికంటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టిను ఆనంద్, ఉపేంద్ర, జార్జ్ మరియన్, అక్షయ్ లగుసాని , విష్ణు, కార్తికేయ, విస్మయశ్రీ, మాళవి తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?ఎప్పుడూ రాత్రి పూట ఇడ్లీ, దోసె, చపాతీలను తీసుకుంటూ వుంటారు. అయితే బియ్యం పిండితో చేసిన ఇడ్లీ, దోసెలు కాకుండా గోధుమ చపాతీలు కాకుండా కూరగాయలతో పాటు చపాతీలు తీసుకోవచ్చు. ఇంకా రాగిపిండితో చేసిన ఆహార పదార్థాలను రాత్రిపూట తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు. అయితే ఈ ఆహారాన్ని రాత్రి 8 గంటలకు ముందే తీసుకోవాలి. అప్పుడు సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది. రాగిలో ఇనుము, పీచు పదార్థాలు వుండటం వల్ల డయాబెటిస్ దరిచేరదు. ఇందులో కెలోరీలు తక్కువ. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. అందుకే రాత్రిపూట రాగిదోసె లేదా రాగి చపాతీలు తీసుకోవాలి.

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరంమిస్సౌరీ: సమాజ సేవలో మేము సైతం అంటూ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. దీనిలో భాగంగానే సెయింట్ లూయిస్‌లోని మహాత్మా గాంధీ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ టీకా కార్యక్రమం ఎంతోమంది తెలుగువారితో పాటు స్థానికులకు ఉపయోగపడింది. ఈ వైద్య శిబిరంలో రోగులకు నాట్స్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుధీర్ అట్లూరి స్వచ్ఛందంగా వైద్య సేవలు అందించారు. ఫ్లూ టీకాలను ఉచితంగా అందించడంలోడాక్టర్ ఏజే కీలక పాత్ర పోషించారు.

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్ప్రవాస భారతీయులంతా వికసిత్ భారత్ రన్‌లో కలిసి అడుగులు వేసి జన్మభూమిపై మమకారాన్ని చూపెట్టారు. భారతీయ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ, న్యూయార్క్ లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ మద్దతుతో న్యూజెర్సీలోని శ్రీ శివ విష్ణు ఆలయం సాయిదత్త పీఠం ఈ రన్‌ను ఘనంగా నిర్వహించింది. ఎడిసన్‌లోని ఓక్ ట్రీ రోడ్‌లోని ఆలయ పార్కింగ్ ప్రాంగణం నుంచి రన్ ప్రారంభమై, భారత ఐక్యత, ప్రగతిని ప్రతిబింబించింది. భారతదేశం 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా చేస్తున్న చారిత్రక ప్రయాణాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే వేదికగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది. ప్రవాస భారతీయుల ఉత్సాహం పరవళ్ళు తొక్కింది.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.
Copyright 2025, Webdunia.com