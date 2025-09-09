బుధవారం, 10 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 9 సెప్టెంబరు 2025 (11:52 IST)

ఆసియా కప్ ఆట మొదలైంది.. తొలి మ్యాచ్‌లో ఆప్ఘనిస్థాన్ - హాంకాంగ్

asia cup
ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నీ 2025 పోటీలు మంగళవారం నుంచి మొదలయ్యాయి. టీ20 ప్రపంచకప్ ముందు జరుగుతున్న ఈ మెగా టోర్నమెంట్, ఈ రోజు నుంచి యూఏఈ వేదికగా ప్రారంభమైంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగుతున్న టీమిండియా మరోసారి టైటిల్‌పై కన్నేసింది.
 
ఈ పొట్టి ఫార్మాట్ టోర్నీలో మొత్తం ఎనిమిది ఆసియా జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. వీటిని రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. గ్రూప్-ఏలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్‌తో పాటు చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్, యూఏఈ, ఒమన్ జట్లు ఉన్నాయి. ఇక గ్రూప్-బీలో శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్థాన్, హాంకాంగ్ తలపడనున్నాయి.
 
టోర్నమెంట్లో భాగంగా మంగళవారం అబుదాబి వేదికగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్, హాంకాంగ్ మధ్య తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. భారత జట్టు తన తొలి మ్యాచ్‌ను బుధవారం యూఏఈతో ఆడనుంది. ఇక యావత్ క్రికెట్ ప్రపంచం ఎదురుచూస్తున్న భారత్- పాకిస్థాన్ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఈ నెల 14న జరుగనుంది. భారత అభిమానులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, దాదాపు అన్ని మ్యాచ్‌లను రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభమయ్యేలా ఏసీసీ షెడ్యూల్ చేసింది. సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్‌లో ఫైనల్ మ్యాచ్ ఈ టోర్నీ ముగియనుంది.
 
భారత జట్టు : సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభమన్ గిల్ (వైస్ కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దుబే, అక్షర్ పటేల్, జితేశ్ శర్మ, జస్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, సంజు శాంసన్, హర్షిత్ రాణా, రింకూ సింగ్. 
 
రిజర్వ్ ప్లేయర్లు: ప్రసిద్ధ కృష్ణ, వాషింగ్టన్ సుందర్, రియాన్ పరాగ్, ధ్రువ్ జురెల్, యశస్వి జైస్వాల్. 

హైదరాబాదులో రూ.13.9 కోట్ల విలువైన 13.9 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ పట్టివేత

హైదరాబాదులో రూ.13.9 కోట్ల విలువైన 13.9 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ పట్టివేతహైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో బుధవారం రూ.13.9 కోట్ల విలువైన మొత్తం 13.9 కిలోల అనుమానిత హైడ్రోపోనిక్ కలుపును స్వాధీనం చేసుకున్నామని, ఆ ప్రయాణికుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని కస్టమ్స్ అధికారులు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 8న బ్యాంకాక్ నుండి వచ్చిన ప్రయాణీకుడిని తనిఖీ సమయంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

UP: 15 రోజుల నవజాత శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో పెట్టిన 23 ఏళ్ల మహిళ.. ఎక్కడ?

UP: 15 రోజుల నవజాత శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో పెట్టిన 23 ఏళ్ల మహిళ.. ఎక్కడ?మొరాదాబాద్‌లోని కరుల ప్రాంతంలో ప్రసవానంతర మానసిక వ్యాధితో బాధపడుతున్న 23 ఏళ్ల మహిళ తన 15 రోజుల శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో ఉంచినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇటీవలే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఆ మహిళ శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో ఉంచి నిద్రలోకి జారుకున్నట్లు తెలిసింది. గత శుక్రవారం ఈ సంఘటన జరిగింది. శిశువు ఏడుపులు విన్న అమ్మమ్మ వంటగదికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల బిడ్డను కనుగొని రక్షించింది. శిశువును వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. తొలుత ఆమెపై దుష్టశక్తులున్నాయని ఏవేవో పరిహారాలు చేయించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

గాఢ నిద్రలో వున్న భర్త గొంతు పిసికి మర్మాంగాలపై దాడి చేసిన భార్య, ఎందుకంటే?

గాఢ నిద్రలో వున్న భర్త గొంతు పిసికి మర్మాంగాలపై దాడి చేసిన భార్య, ఎందుకంటే?ఇటీవలి కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలు క్రమంగా పెరిగిపోతున్నాయి. భర్తను కాదని వేరొకరి మోజులో పడి కొంతమంది వివాహితలు అక్రమ సంబంధాలు సాగించడంతో పాటు తమ ఏకాంత సుఖానికి అడ్డుగా వున్న భర్తను హత్య చేయడం వంటి ఘాతుక చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే కర్నాకట రాష్ట్రంలోని విజయపుర జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. విజయపుర జిల్లాలోని అక్కమహాదేవి కాలనీలో బీరప్ప, సునంద దంపతులు నివాసముంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. బీరప్ప పూజారిగా పని చేస్తూ వున్నాడు. ఐతే పూజారి వద్దకు కొన్ని రోజుల క్రితం సిద్ధప్ప అనే వ్యక్తి వచ్చాడు.

Nara Lokesh : కవితను టీడీపీలోకి తీసుకోవడం జగన్‌తో పొత్తు పెట్టుకోవడం ఒకటే

Nara Lokesh : కవితను టీడీపీలోకి తీసుకోవడం జగన్‌తో పొత్తు పెట్టుకోవడం ఒకటేమాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత రాజకీయ భవిష్యత్తు గురించి వస్తున్న ఊహాగానాలకు సంబంధించి టీడీపీ జనరల్ సెక్రటరీ నారా లోకేష్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన నారా లోకేష్, బీఆర్ఎస్ నుంచి సస్పెండ్ అయిన కవిత టీడీపీలో చేరుతుందా అని అడిగారు. ఆ పుకార్లను తోసిపుచ్చుతూ, కవితను టీడీపీలోకి తీసుకోవడం జగన్ మోహన్ రెడ్డితో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి భిన్నంగా ఉండదని లోకేష్ అన్నారు.

ప్రజలకు పనికొచ్చే వ్యాజ్యాలు వేయండి, పవన్ ఫోటోపై కాదు: హైకోర్టు చురకలు

ప్రజలకు పనికొచ్చే వ్యాజ్యాలు వేయండి, పవన్ ఫోటోపై కాదు: హైకోర్టు చురకలుప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో డిప్యూటీ సీఎం ఫోటో పెట్టడం అనే అంశంపై ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఈ విచారణలో కోర్టు వాదప్రతివాదనలను విన్న తర్వాత పవన్ కల్యాణ్ ఫోటోను ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో వుంచరాదనే పిటీషన్‌ను కొట్టివేసింది. డిప్యూటీ సీఎం ఫోటో ప్రభత్వ కార్యాలయాలలో వుండరాదని ఎక్కడైనా నిషేధం వుందా అంటూ ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. రాజకీయ కారణాలతో పిటీషన్లు వేసారని పేర్కొన్న కోర్టు పిటీషన్ డిస్మిస్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా కోర్టు వ్యాఖ్యానిస్తూ... సమాజానికి పనికివచ్చే ప్రజాహిత వ్యాజ్యాలు వేయాలంటూ చురకలు అంటించింది.

Bellam konda: దెయ్యాలుండే హౌస్ లో కిష్కింధపురి షూటింగ్ చేశాం : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్

Bellam konda: దెయ్యాలుండే హౌస్ లో కిష్కింధపురి షూటింగ్ చేశాం : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ మిస్టీరియస్ అకల్ట్ థ్రిల్లర్ 'కిష్కింధపురి'. అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కౌశిక్ పెగల్లపాటి దర్శకత్వం వహించారు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Ritika Nayak : సెట్ లో బ్రదర్ సిస్టర్ అని పిలుచుకునే వాళ్లం : రితికా నాయక్

Ritika Nayak : సెట్ లో బ్రదర్ సిస్టర్ అని పిలుచుకునే వాళ్లం : రితికా నాయక్నా తొలి చిత్రం అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం తర్వాత ఒక మంచి క్యారెక్టర్ కోసం చూస్తున్నప్పుడు మిరాయ్ అవకాశం వచ్చింది. అద్భుతంమైన కథ. నా క్యారెక్టర్ చాలా నచ్చింది. ఈ సినిమా కోసం చాలా ఎక్సయిటెడ్ గా ఉన్నాను. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి సినిమా చేశాం.ఫైనల్ గా సినిమా ఆడియన్స్ కి ముందుకు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అని హీరోయిన్ రితికా నాయక్ అన్నారు.

సామాన్యుడి గేమ్ షో గా రానున్న ది లక్ - గెలిచిన వారికి కారు బహుమానం

సామాన్యుడి గేమ్ షో గా రానున్న ది లక్ - గెలిచిన వారికి కారు బహుమానంరియాలిటీ షో లపై ప్రస్తుతం ప్రజలకు ఎంతో మక్కువ కలుగుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ప్రజా ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా ప్రస్తుత పరిస్థితులను ఆధారంగా ఒక రియాలిటీ షో ప్రారంభం చేయనుంది. ఇప్పటికీ దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుండి పలు భాషల్లో రియాలిటీ షోలు ఉండగా అవి అన్ని ఎంతోకొంత సినీ సెలెబ్రిటీలను, అలాగే ఇతర రంగాలలో ప్రముఖులను షోలో బాగంగా చేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నాయి. కాని దేశంలోనే తొలిసారిగా కేవలం సామాన్యులు మాత్రమే తమ గేమ్ లో ఉండేవిధంగా ది లక్ అనే రియాలిటీ షో ఉండబోతుంది అని ఈ షో నిర్వాహక బృందం వారు తెలిపారు.

Samyukta Menon: అందం, ఆరోగ్యం ఒకరిని అనుకరించడం కరెక్ట్ కాదు: సంయుక్త మీనన్

Samyukta Menon: అందం, ఆరోగ్యం ఒకరిని అనుకరించడం కరెక్ట్ కాదు: సంయుక్త మీనన్అందం, ఆరోగ్యం అనేది అందరికీ కావాలి. అలా అని ఒకరిని అనుకరించడం కరెక్ట్ కాదని కథానాయిక సంయుక్త మీనన్ తెలియజేస్తుంది. ప్ర‌ముఖ హెల్త్ కేర్ సంస్థ కలర్స్ (Kolors Healthcare) విజయవాడలో కొత్త బ్రాంచీని ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీనివాస్‌నగర్ బ్యాంకు కాలనీలో ‘కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.O’ నూతన బ్రాంచ్‌ను హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ ప్రారంభించారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో ఏర్పాటు చేసిన సౌకర్యాలను ఆమె స్వయంగా పరిశీలించి నిర్వాహకులను అభినందించారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి ని కలిసిన క్షణం ఎంత మెగా క్షణం విజయ్ సేతుపతి, పూరీ

మెగాస్టార్ చిరంజీవి ని కలిసిన క్షణం ఎంత మెగా క్షణం విజయ్ సేతుపతి, పూరీమెగాస్టార్ చిరంజీవిని బెగ్గర్ చిత్ర టీమ్ కలిసింది. రామోజీ ఫిలిం సిటీలో పక్క పక్కనే షూటింగ్ లు జరుపుకుంటున్న పూరీ జగన్నాథ్, చార్మి చిత్రం బెగ్గర్. ఆ పక్కనే మన శంకర వర ప్రసాద్ టీమ్ ను కలిశారు. ఈ అద్భుతమైన క్షణాలను మెగా క్షణం అంటూ పూరీ తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. విజయ్ సేతుపతి, సంయుక్త,బెగ్గర్ నిర్మాత వున్నారు. నయనతార, చిరంజీవి, బ్రహ్మాజీలు ఈ ఫొటోలు వున్నారు.
