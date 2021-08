హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ సమీపంలో 11 లగ్జరీ కార్లు స్వాధీనం.. కారణం? (Video)

15 లగ్జరీ వాహనాలలో, మెజారిటీకి రోడ్డు పన్ను పత్రాలు లేవని కనుగొనబడింది. ఇది ఆ వాహనాలను సీజ్ చేయడానికి దారితీసింది. హైదరాబాద్ శివారు శంషాబాద్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ సంఘటనలో

హై-ఎండ్ కార్లు మల్టిపుల్ లంబోర్ఘిని హురాకాన్స్, మసెరాటి గ్రాన్ టూరిస్మో, రోల్స్ రాయిస్, ఫెరారీలను సొంతం చేసుకుంది.



పన్ను చెల్లించకుండా రోడ్లపై నడిపినందుకు వాహన యజమానులపై అధికారులు కేసులు నమోదు చేశారు. రాబోయే వాహనాలతో పాటు, యజమానులకు రూ.5 కోట్ల వరకు జరిమానా విధించబడింది. అన్ని వాహనాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు వాటిని RTA కార్యాలయానికి తరలించారు.

హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ సమీపంలో రవాణా శాఖ అధికారుల తనిఖీల్లో ట్యాక్స్ ఫ్రాడ్ కి పాల్పడ్డ 11 లగ్జరీ కార్లు స్వాధీనం

