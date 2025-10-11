శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025 (13:01 IST)

Vijaya Setu: విజయసేతుపై డాక్టర్ రమ్య మోహన్ పెట్టిన పోస్ట్ మళ్ళీ వైరల్ !

నటుడు విజయ్ సేతుపతి పై అమెరికాకు చెందిన డాక్టర్ రమ్య మోహన్ ఘాటు విమర్శలు చేశారు. బెంగుళూరు మూలాలకు చెందిన ఈమె తన సోషల్ మీడియా.. ఎక్స్ లోనూ, ఫేస్ బుక్ పేజీలోనూ విజయ్ సేతుపతి వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడారు. విజయ్ సేతుపతి ఉమనైజర్ అంటూ సంచలన ఆరోపణ చేసింది. గత కొద్దిరోజులు వైరల్ అవుతోంది.
 
ఆమె ఇంకా ఏమందంటే.. కోలీవుడ్ లో డ్రగ్స్, కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది జోక్ కాదు. చాలా పెద్ద విషయం. నాకు తెలిసిన ఓ అమ్మాయి మీడియాలో పనిచేస్తుండేది. ఆమెను బలవంతంగా సినిమా ప్రపచంలోకి లాగారు. తను ప్రస్తుతం రీహాబిటేషన్ సెంటర్ లో వుంది. చికిత్స తీసుకుంటోంది. ఇండస్ట్రీ ముసుగులో డ్రెగ్స్, కాస్టింగ్ అనేవి కామన్ గా మారాయి. ఇక విజయ్ సేతుపతి కారవాన్ ఫేవర్ కోసం రెండు లక్షలు, లాంగ్ డ్రైవ్ కోసం యాభై వేలు ఆపర్ చేస్తుంటాడు. పైకి ఆయన సాధువులా కనిపిస్తాడు. ఇదేమీ కథకాదు. ఆ అమ్మాయి డైరీ ఆధారంగా చెబుతున్నానంటూ విజయ్ పై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది డాక్టర్.
 
ఇదిలా వుండగా, ఏమైందో ఏమో కానీ డాక్టర్ రమ్య పెట్టిన పోస్ట్.. కొద్దిసేపటి క్రితమే డిలీట్ చేసింది. కానీ అప్పటికీ ఆమె పెట్టిన పోస్ట్ కు చెందిన స్క్రీన్ షాట్ ను సోషల్ మీడియాలో పలువురు చూపిస్తూ,, డాక్టర్ రమ్యపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నువ్వు ఎందుకు డిలీట్ చేశావ్.. అని నిలదీయడంతో.. వెంటనే దానికి రిప్లయి ఇస్తూ, కోపంలో ఆ పోస్ట్ పెట్టాననీ, అది ఇంత వైరల్ అవుతుందని అనుకోలేదని చెబుతోంది. 
 
అంతేగాక బాధితురాలు గోప్యత, శ్రేయస్సు కోసం తాను పోస్ట్ డిలీట్ చేశానని అంటోంది. అయితే, రమ్య మోహన్ అనే డాక్టర్ విదేశాల్లో వుంటుంది. ఆమెకు ఈ విషయాలు ఎవరు చెప్పారు? అనేది ప్రశ్నగా మారింది.  ఇక దీనిపై విజయ్ సేతుపతి.. తను నటించిన సార్ మేడమ్.. సినిమా ప్రమోషన్ లో మీడియాకు సమాధానం చెప్పారు. ఆమె ఎవరో తెలీదు. దానివల్ల నా కుటుంబం చాలా బాధ పడింది. దయచేసి ఇలాంటి ఆరోఫలు చేయడం మానుకోవాలని విన్నవించారు. కానీ మరలా ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో కొందరు వైరల్ చేస్తున్నారు.
 
సార్ మేడమ్.. సినిమా తర్వాత ఇప్పుడు విజయ్ సేతుపతి నటిస్తున్న చిత్రం హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. పూరీజగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో చార్మి కౌర్ నిర్మిస్తున్నారు.

కొవ్వూరులో ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా.. 40మంది ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?

కొవ్వూరులో ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా.. 40మంది ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?శనివారం జిల్లాలోని కొవ్వూరు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఈ బస్సులో దాదాపు 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఒడిశా నుండి బెంగళూరుకు ప్రయాణిస్తున్నారు.

శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగం - కేరళ సీఎం వివరణ

శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగం - కేరళ సీఎం వివరణశబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగం జరుగుతోంది. కోట్లాది మంది భక్తుల ఆరాధ్య దైవమైన శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగంపై చెలరేగిన వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఆలయ నిర్వహణ చూస్తున్న ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు కార్యకలాపాలపై తీవ్ర ఆరోపణలు వెల్లువెత్తిన నేపథ్యంలో కేరళ హైకోర్టు సంచలన ఆదేశాలు జారీచేసింది.

Caravan Tourism: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం.. బాపట్ల, విశాఖలో ట్రయల్

Caravan Tourism: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం.. బాపట్ల, విశాఖలో ట్రయల్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందనుంది. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సంస్థ అయిన ఓజీ గ్రూప్, రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థతో వచ్చే వారం ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేస్తోంది. ఈ బృందం ఒక బస్సును కొనుగోలు చేసింది. దీనిని బాపట్ల, విశాఖపట్నంలో ట్రయల్‌లో ఉంచారు. 12 మంది ప్రయాణీకులను తీసుకెళ్లగల సామర్థ్యం కలిగిన బస్సు వారికి నిద్ర స్థలం, మైక్రో-ఓవెన్, టాయిలెట్, రిఫ్రిజిరేటర్, టెంట్లను అందిస్తుంది. తాము పర్యాటకులను 150 కి.మీ దూరం వరకు తీసుకెళ్లి 24 గంటల్లో తిరిగి తీసుకొస్తాం. ఈ ఆఫర్‌లో రాత్రిపూట బస, శిబిరాల్లో (టెంట్లు) లేదా బస్సులో నిద్ర కూడా ఉంటుందని ఓజీ గ్రూప్ సీఈవో శివాజీ అన్నారు.

Stray Dogs: ఫిబ్రవరిలో 2.3 లక్షల వీధి కుక్కలకు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్

Stray Dogs: ఫిబ్రవరిలో 2.3 లక్షల వీధి కుక్కలకు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్2.3 లక్షల వీధి కుక్కలకు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ అందించే ప్రయత్నాన్ని వచ్చే ఫిబ్రవరి నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జంతువుల జనన నియంత్రణ శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది రాష్ట్రంలో వీధి కుక్కల బెడద ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగిస్తుందని భావిస్తోంది. వీధి కుక్కల జనాభా లెక్కల ప్రకారం, ఏపీలో 2.3 లక్షల వీధి కుక్కలు ఉన్నాయి. వీటిలో 1.30 లక్షలకు స్టెరిలైజ్ చేయబడ్డాయి. 1.28 లక్షలకు టీకాలు వేయబడ్డాయి. ఇది దాదాపు 62 శాతం వీధి కుక్కలకు ఏబీసీ ఏఆర్సీ లను అందిస్తుంది.

కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే బ్యాంకు లాకర్‌లో 40 కేజీల బంగారం

కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే బ్యాంకు లాకర్‌లో 40 కేజీల బంగారంకర్నాటక కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కేసీ వీరేంద్రకు సంబంధించిన బ్యాంకు లాకరులో 40 కేజీల బంగారం కనిపించింది. ఈ లాకరులో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారు కడ్డీలను చూసి‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు నెవ్వెరపోయారు. ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ ద్వారా అమాయకులను మోసం చేసి భారీగా అక్రమాలు కూడబెట్టారన్న ఆరోపణలపై ఆయనపై ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండిదేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఇళ్లను వెలిగిస్తున్న వేళ, అది తనతో పాటు ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రియమైన సంప్రదాయాలను, పండుగ విందులను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ ఆనందకరమైన సీజన్ తరచుగా మిఠాయిలు, వేయించిన ఆహారాలు, అధిక కేలరీల విందులతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి మన ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సులభంగా దెబ్బతీయగలవు. ఈ దీపావళికి, పండుగల నడుమ శ్రేయస్సును ప్రధానంగా ఉంచుతూ ప్రతి క్షణాన్ని జరుపుకోవాలని ఎంచుకోండి. సహజంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, గుండెకు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, ప్రతి దీపావళి విందులో సజావుగా ఇమిడిపోయే ఒక సంపూర్ణమైన ఎంపిక. వాటిని ఒక స్మార్ట్ ట్రీట్‌గా ఆస్వాదించవచ్చు, తీపి వంటకాలపై చల్లుకోవచ్చు

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.
