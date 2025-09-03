Ileana: నేను తల్లిని కాదని అనిపించిన సందర్భాలున్నాయి.. ఇలియానా
జూన్లో తన రెండవ బిడ్డ కీను రాఫే డోలన్ పుట్టిన తర్వాత నటి ఇలియానా ఒక తల్లిగా తాను ఎదుర్కొన్న అంశాలపై ప్రస్తావించింది. ఫ్రీడమ్ టు ఫీడ్ లైవ్ సెషన్లో నేహా ధూపియాతో జరిగిన సంభాషణలో.. గర్భధారణ తర్వాత తన ప్రయాణంలో పోరాటాలు లేకుండా ఏమీ లేదని చెప్పింది.
"నేను పరిపూర్ణ తల్లిని కాదని నాకు అనిపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. నేను పనులు సరిగ్గా చేస్తున్నానా అని ఆలోచిస్తూ చాలాసార్లు విసుగు చెందాను. కానీ నెమ్మదిగా ఆ భావాలు కలిగి ఉండటం సరైందేనని నేను గ్రహించాను, ఇదంతా ప్రక్రియలో భాగం" అని ఆమె జోడించింది.
మైఖేల్ డోలన్ను వివాహం చేసుకున్న ఇలియానా, ఆగస్టు 1, 2023న వారి మొదటి బిడ్డ కోవా ఫీనిక్స్ డోలన్ను మరియు జూన్ 19, 2025న వారి రెండవ కుమారుడు కీను రఫే డోలన్ను స్వాగతించింది. కీను రాకను ప్రకటించడానికి ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వెళ్లింది.
ఈ జంట జూన్ 19, 2025న వారి రెండవ కొడుకును స్వాగతించారు. నటన రంగంలో, నటి చివరిసారిగా శిర్షా గుహా ఠాకుర్త దర్శకత్వం వహించిన రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా దో ఔర్ దో ప్యార్లో కనిపించింది. ఈ చిత్రంలో విద్యా బాలన్, ప్రతీక్ గాంధీ, సెంధిల్ రామమూర్తి కూడా నటించారు.
38 ఏళ్ల ఈమె 2006లో తెలుగు భాషా రొమాంటిక్-డ్రామా చిత్రం దేవదాసుతో తెరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె పోకిరి, జల్సా, కిక్, జులాయి చిత్రాలలో కనిపించింది. ఆమె తమిళ చిత్రం నన్బన్లో కూడా నటించింది. హిందీలోనూ కొన్ని సినిమాల్లో కనిపించింది.