బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025
సెల్వి
బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025 (11:35 IST)

Ileana: నేను తల్లిని కాదని అనిపించిన సందర్భాలున్నాయి.. ఇలియానా

Ileana D'Cruz
జూన్‌లో తన రెండవ బిడ్డ కీను రాఫే డోలన్‌ పుట్టిన తర్వాత నటి ఇలియానా ఒక తల్లిగా తాను ఎదుర్కొన్న అంశాలపై ప్రస్తావించింది. ఫ్రీడమ్ టు ఫీడ్ లైవ్ సెషన్‌లో నేహా ధూపియాతో జరిగిన సంభాషణలో.. గర్భధారణ తర్వాత తన ప్రయాణంలో పోరాటాలు లేకుండా ఏమీ లేదని చెప్పింది. 
 
"నేను పరిపూర్ణ తల్లిని కాదని నాకు అనిపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. నేను పనులు సరిగ్గా చేస్తున్నానా అని ఆలోచిస్తూ చాలాసార్లు విసుగు చెందాను. కానీ నెమ్మదిగా ఆ భావాలు కలిగి ఉండటం సరైందేనని నేను గ్రహించాను, ఇదంతా ప్రక్రియలో భాగం" అని ఆమె జోడించింది.
 
మైఖేల్ డోలన్‌ను వివాహం చేసుకున్న ఇలియానా, ఆగస్టు 1, 2023న వారి మొదటి బిడ్డ కోవా ఫీనిక్స్ డోలన్‌ను మరియు జూన్ 19, 2025న వారి రెండవ కుమారుడు కీను రఫే డోలన్‌ను స్వాగతించింది. కీను రాకను ప్రకటించడానికి ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోకి వెళ్లింది. 
 
ఈ జంట జూన్ 19, 2025న వారి రెండవ కొడుకును స్వాగతించారు. నటన రంగంలో, నటి చివరిసారిగా శిర్షా గుహా ఠాకుర్త దర్శకత్వం వహించిన రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా దో ఔర్ దో ప్యార్‌లో కనిపించింది. ఈ చిత్రంలో విద్యా బాలన్, ప్రతీక్ గాంధీ, సెంధిల్ రామమూర్తి కూడా నటించారు.
 
38 ఏళ్ల ఈమె 2006లో తెలుగు భాషా రొమాంటిక్-డ్రామా చిత్రం దేవదాసుతో తెరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె పోకిరి, జల్సా, కిక్, జులాయి చిత్రాలలో కనిపించింది. ఆమె తమిళ చిత్రం నన్బన్‌లో కూడా నటించింది. హిందీలోనూ కొన్ని సినిమాల్లో కనిపించింది. 

Beijing : పుతిన్‌తో భేటీ అయిన కిమ్ జోంగ్- రష్యా ప్రజలకు నేను ఏదైనా చేయగలిగితే?

Beijing : పుతిన్‌తో భేటీ అయిన కిమ్ జోంగ్- రష్యా ప్రజలకు నేను ఏదైనా చేయగలిగితే?రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఉత్తర కొరియా నాయకుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ బీజింగ్‌లో ద్వైపాక్షిక చర్చలు ప్రారంభించడానికి సమావేశమయ్యారు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన 80వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని చైనా రాజధాని బీజింగ్ నడిబొడ్డున జరిగిన ఒక ప్రధాన సైనిక కవాతులో పాల్గొన్న తర్వాత ఇద్దరు నాయకులు డయోయుటై రాష్ట్ర అతిథి గృహంలో అధికారికంగా సమావేశమయ్యారు.

నేనెక్కడికెళ్తే నీకెందుకురా, గు- పగలకొడతా: మద్యం మత్తులో వున్న పోలీసుతో యువతి వాగ్వాదం (video)

నేనెక్కడికెళ్తే నీకెందుకురా, గు- పగలకొడతా: మద్యం మత్తులో వున్న పోలీసుతో యువతి వాగ్వాదం (video)విజయవాడ సింగ్ నగర్ సెంటర్ నడిరోడ్డులో యువతిపై ఓ కానిస్టేబుల్ దాడి చేసాడు. దీనితో సదరు యువతి తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైంది. వాహనంపై వెళ్తున్న యువతిని ఆపి.. ఎక్కడికెళ్తున్నావ్ అంటూ తప్పతాగిన కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ నాయక్ అడిగినట్లు బాధితురాలు ఆరోపిస్తోంది. దీనితో పోలీసు కానిస్టేబుల్-యువతి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకున్నది. వీరి మధ్యలోకి బీట్ కానిస్టేబుల్ కోటేశ్వర రావు వచ్చాడు. ఇద్దరూ ఒకరికొకరు చొక్కాలు పట్టుకుని గొడవపడ్డారు. వీడియోలో యువతి... నేను ఎక్కడికెళ్తే నీకెందుకురా, గు- పగలగొడతానంటూ బూతులు తిడుతూ కనిపించింది. కాగా విషయం పోలీసు అధికారుల వద్దకు వెళ్లడంతో ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్‌ను సస్పెండ్ చేసారు.

Atchannaidu: ఉల్లిరైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.. అచ్చెన్నాయుడు

Atchannaidu: ఉల్లిరైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.. అచ్చెన్నాయుడురాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటించి 580 మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేసి రాష్ట్రంలోని అన్ని రైతు బజార్లలో అమ్మకాలు ప్రారంభించినందున రైతులు ఉల్లిపాయల గురించి ఆందోళన చెందవద్దని వ్యవసాయ మంత్రి కె. అచ్చెన్నాయుడు సూచించారు. ఈ విషయంపై మీడియాతో మాట్లాడిన మంత్రి, కర్నూలు జిల్లాలోని రైతులు 5,700 మెట్రిక్ టన్నుల ఉల్లిపాయలను పండించారని చెప్పారు. భారీ వర్షాల కారణంగా దాని ధర బాగా పడిపోయింది.

కల్వకుంట్ల కవిత ఫ్లెక్సీలను పీకి రోడ్డుపై పారేస్తున్న భారాస కార్యకర్తలు (video)

కల్వకుంట్ల కవిత ఫ్లెక్సీలను పీకి రోడ్డుపై పారేస్తున్న భారాస కార్యకర్తలు (video)కల్వకుంట్ల కవిత ఫ్లెక్సీలను బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాల నుంచి కార్యకర్తలు పీకి రోడ్లపై పారేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేగాకుండా ఆమె పార్టీ సభ్యత్వానికి కూడా రాజీనామా చేశారు. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలపై బీఆర్ఎస్ ఆమెను పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేసిన ఒక రోజు తర్వాత ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆమెను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసేలా చేశాయి. తనకు వ్యతిరేకంగా కుట్రలు పన్నుతున్నారని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే టి. హరీష్ రావుపై తీవ్ర విమర్శలు చేసారు.

Revanth Reddy: పాపం ఊరికే పోదు.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది.. రేవంత్ ఫైర్ (video)

Revanth Reddy: పాపం ఊరికే పోదు.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది.. రేవంత్ ఫైర్ (video)బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. కవిత వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందిస్తూ.. వాళ్లని వాళ్లే కడుపులో కత్తులతో కౌగిలించుకుంటున్నారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కుటుంబ గొడవల్లో తనని తీసుకురావద్దని సూచించారు. హరీశ్ రావు, సంతోష్ రావుల వెనుక తానున్నననే వ్యాఖ్యలను రేవంత్ రెడ్డి ఖండించారు. విపరీతంగా అవినీతి సొమ్ము సంపాధించారు. అందుకే కల్వకుంట్ల కుటుంబంలో వాటాల కోసం వివాదాలు వస్తున్నాయని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. పాపం ఊరికే పోదు.. చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత అని విమర్శించారు.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?మెుక్కజొన్నలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు వున్నాయి. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తింటుంటే ఆ మజా వేరు. మెుక్కజొన్న అతి చౌకగా లభించే ఆహారం. దీని గింజలను కాల్చుకొని లేదా ఉడకబెట్టుకొని తింటారు. దీనిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మెుక్కజొన్నలో లినోలిక్ ఆసిడ్, విటమిన్-ఇ, బి-1, బి-6, నియాసిన్, ఫోలిక్ ఆసిడ్, రైబోఫ్లోవిన్ అనే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మెుక్కజొన్నలో పీచు పుష్కలంగా ఉంది. ఇది జీర్ణక్రియకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహారంలో పీచు ఉండడంతో మొక్కజొన్న మలబద్దకం, మెులలు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పేగు కేన్సర్‌ను అరికడుతుంది.

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్-నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కూడా భారతీయుల కోసం ఆహార మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది, ఇది మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రతిరోజూ తినవలసిన నట్స్‌లో బాదంను ఒకటిగా గుర్తించింది. ప్రతిరోజూ బాదం తినడం బరువు నియంత్రణ, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడవచ్చు. ఫిట్‌నెస్ పట్ల తన అంకితభావానికి ప్రసిద్ధి చెందిన బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్, ఇలా అన్నారు, నేను ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. నా కుటుంబంలో కూడా దానిని ప్రోత్సహిస్తాను.

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహన

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహనకన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ల యొక్క ప్రొఫెషనల్ బాడీ అయిన అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహారాష్ట్ర స్టేట్ చాప్టర్ (ఏపీఐ ఎంఎస్సీ), గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సహకారంతో ఆగస్టు 29ను జాతీయ దగ్గు దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. దగ్గుపై దేశ వ్యాప్తంగా అవగాహన సృష్టించడం, రోగులు- ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులలో ఙ్ఞానం పెంచడం, రుజువుతో కూడిన రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సా పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ఈ మొదటి ప్రయత్నం యొక్క లక్ష్యం.

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండి

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండిప్రతిరోజూ బాదం తినడం ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడగలదని రెండు కొత్త సమగ్ర పరిశోధన పత్రాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి. బాదం పప్పులు సంభావ్య ప్రీబయోటిక్స్‌గా పనిచేస్తాయి, ఇది ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే, ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే ఒక ఆహార వనరు. బాదం తినడం బ్యూటిరేట్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, ఇది జీర్ణ, గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. గట్, గుండెను కలిపే ఒక మార్గమైన గట్-హార్ట్ యాక్సిస్‌లో బాదం ఒక పాత్ర పోషించవచ్చు.
