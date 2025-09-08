సినిమా ఖ్యాతి మరో మెట్టు కు చేరేలా ఏ మాస్టర్ పీస్ వుంటుంది - మూవీ టీమ్

Arvind Krishna, Jyoti Purvaj and others
శుక్ర, మాటరాని మౌనమిది వంటి డిఫరెంట్ మూవీస్ తర్వాత దర్శకుడు పూర్వాజ్ రూపొందిస్తున్న కొత్త సినిమా ఏ మాస్టర్ పీస్. అరవింద్ కృష్ణ, జ్యోతి పూర్వజ్, మనీష్ గిలాడ, అషు రెడ్డి లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీకాంత్ కండ్రేగుల, మనీష్ గిలాడ, ప్రజయ్ కామత్ నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ సూపర్ హీరో మూవీ ఎక్సీపిరియన్స్ ను తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించబోతోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ తుది దశకు చేరుకుంది. మాదాపూర్ లోని తాహెర్ స్టూడియోలో క్లైమాక్స్ సీన్స్ రూపొందిస్తున్నారు.
దర్శకుడు పూర్వాజ్ మాట్లాడుతూ - ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలయ్యేందుకు శ్రీకాంత్ కండ్రేగుల కారణం. మనీష్ గిలాడ భాగమై సినిమాను ఇంకో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ఆయన ఈ చిత్రంలో సూపర్ విలన్ గా నటిస్తున్నారు. అరవింద్ కృష్ణ సూపర్ హీరోగా కనిపిస్తారు. ఈ చిత్ర కథను మన పురాణా ఇతిహాసాల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది తయారుచేశాను. దశరథ మహారాజు మంత్రుల్లో ఒకరైన సుమంత్రుడికి శ్రీరాముడు వనవాసం వెళ్తున్న సమయంలో ఒక వరం లభిస్తుంది, ఆ వరం నేపథ్యంగా సూపర్ హీరో క్యారెక్టర్ ను, హిరణ్యకశ్యపుడి ద్వాపర యుగానికి చెందిన ఒక అంశంతో సూపర్ విలన్ పాత్రను క్రియేట్ చేశాం.
శ్రీరాముడి త్రేతాయుగానికి, హిరణ్యకశ్యపుడి ద్వాపర యుగానికి, ఇప్పటి కలియుగానికి అనుసంధానిస్తూ సాగే ఒక కొత్త తరహా స్క్రిప్ట్ ను ఈ చిత్రంలో చూస్తారు. డిఫరెంట్ రోల్స్ లో నా వైఫ్ జ్యోతి పూర్వజ్ నటించింది. ప్రస్తుతం క్లైమాక్స్ షూటింగ్ జరుగుతోంది. ఈ కథలో శివుడి నేపథ్యం ఉంటుంది కాబట్టి మేము అనుకున్న వర్క్స్ అనుకున్నట్లు జరిగితే మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం అన్నారు.
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ యోగి పోసాని మాట్లాడుతూ - షూటింగ్ తో పాటు వీఫ్ఎక్స్ పరంగా ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా రూపొందిస్తున్నాం. క్లైమాక్స్ షూటింగ్ ఎంత గ్రాండ్ గా చేస్తున్నామో మీకు చూపించాం. ఈ భారీ క్లైమాక్స్ ను పక్కా ప్లానింగ్ తో చేస్తున్నాం. ప్రతి టీమ్ మెంబర్ మాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అన్నారు.
హీరో అరవింద్ కృష్ణ మాట్లాడుతూ - అనివార్య కారణాలతో షూటింగ్ కొంత ఆలస్యమైంది. నాకు కొన్నిసార్లు గాయాలు అయ్యాయి. దాంతో షూటింగ్ పోస్ట్ పోన్ చేయాల్సివచ్చింది. నాకోసం మా డైరెక్టర్ పూర్వాజ్ గారు చాలా వెయిట్ చేశారు. నాకే కాదు మా టీమ్ లోని చాలా మందికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. అవన్నీ గుర్తొస్తే నేను ఎమోషనల్ అవుతాను. మనం జీవితంలో ఏదో గొప్పగా సాధించబోయో ముందు ఇలాంటి కష్టాలు వస్తుంటాయని అంటారు. ఈ సినిమా తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని పెంచేలా రూపొందుతోంది అన్నారు.
మనీష్ గిలాడ మాట్లాడుతూ - మూవీ టీజర్ రిలీజ్ చేసి 14 నెలలు అవుతోంది. ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ షూటింగ్ చేస్తున్నాం. అనివార్య కారణాలతో డిలే అయ్యింది. ఈ రోజు రేపటి కల్లా మొత్తం మూవీ షూటింగ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. క్లైమాక్స్ కోసం ఓ సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నాం. మా ప్రొడ్యూసర్స్ షూటింగ్ మాత్రమే కాదు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా హై క్వాలిటీతో చేస్తున్నారు. నాలోని సూపర్ విలన్ ను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయబోతున్నా మా డైరెక్టర్ పూర్వాజ్ గారికి థ్యాంక్స్. అన్నారు.
హీరోయిన్ జ్యోతి పూర్వాజ్ మాట్లాడుతూ - నేను రెండేళ్ల కిందట ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి వచ్చాను. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా వల్ల పూర్వాజ్ నా లైఫ్ పార్టనర్ గా మారాడు. ఈ చిత్రంలో నా క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ లో ఉంటుంది. ప్రేక్షకులు ఒక్కోసారి ఆశ్చర్యపోతారు. నా కెరీర్ లో నటిగా సంతృప్తినిచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇది. మైథాలజీని, సూపర్ హీరో జానర్ ను కలిపి ఒక గొప్ప చిత్రాన్ని డైరెక్టర్ పూర్వాజ్ రూపొందిస్తున్నారు. తెలుగులో వచ్చిన కొన్ని గొప్ప చిత్రాల సరసన ఏ మాస్టర్ పీస్ చేరుతుంది. సూపర్ హీరోగా మనం ఎలా ఊహించుకుంటామో అలా అరవింద్ కృష్ణ కనిపిస్తారు. అరవింద్ కృష్ణతో నేను గతంలో ఓ చిత్రంలో నటించాను అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ శ్రీకాంత్ కండ్రేగుల మాట్లాడుతూ - మలయాళంలో మిన్నల్ మురళీ సినిమా వచ్చాక అలాంటి ఒక సూపర్ హీరో చిత్రాన్ని మనం తెలుగులో ఎందుకు చేయకూడదు అని మొదలుపెట్టాం. మా మూవీకి ఇంధనం పూర్వాజ్ గారు అయితే ప్రాజెక్ట్ మరింత బలాన్నిచ్చింది మాత్రం మెర్జ్ ఎక్స్ ఆర్, మనీష్ గిలాడ. నేను స్లీపింగ్ పార్టనర్ లా ఉన్నాను అన్నారు.
నటీనటులు - అరవింద్ కృష్ణ, జ్యోతి పూర్వజ్, మనీష్ గిలాడ, అషు రెడ్డి, స్నేహా గుప్త, అర్చన అనంత్, జయప్రకాష్ లోకేష్