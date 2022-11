ఇంటివాడైన హీరో నాగశౌర్య... అనూషా శెట్టితో పెళ్లి

టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నాగశౌర్య ఓ ఇంటివాడయ్యాడు. ఇంటీరియర్ డిజైనర్ అనూష శెట్టిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి వివాహం ఆదివారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు, అతికొద్ది మంది సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. బెంగుళూరులోని ఓ నక్షత్ర హోటల్లో ఈ వివాహం జరిగింది.

ఈ పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. టాలీవుడ్ ప్రముఖులు, నెటిజన్లు నూతన వధూవరులకు అభినందలు తెలుపుతున్నారు. ఈ వేడుకలో నాగశౌర్య, అనూష వేలికి ఉంగరం తొడిగారు. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ వేడుకలకు సంబంధించి ఫోటోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. ఈ పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులకు పసందైన రాయల్ భోజనం వడ్డించారు.





Congratulations to the adorable couple #NagaShaurya and #AnushaShetty.. Wishing you both all the happiness in the world.