చెన్నైలో అల్లు అర్జున్, శ్రీలీల 'పుష్ప 2 ది రూల్' మూడవ సింగిల్ 'కిస్సిక్' రిలీజ్

అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప 2: ది రూల్ మూడవ సింగిల్, 'కిస్సిక్' రిలీజ్ చేసారు. ఆదివారం చెన్నైలో జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో చిత్ర బృందం ఈ పాటను లాంచ్ చేసింది. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరపరిచిన ఈ పాటలో అల్లు అర్జున్, శ్రీ లీల ఉన్నారు. ఆస్కార్ విన్నర్ చంద్రబోస్ ఈ పాటకి ఆకట్టుకునే లైన్స్ రాయగా, శుభలక్ష్మి తన గాత్రాన్ని అందించింది. మేకర్స్ ట్రాక్‌ని విడుదల చేసి, “ఈ రోజు నుండి, మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా, కిస్సిక్!” అని రాశారు.

సుకుమార్ దర్శకత్వంలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్టుతో ప్రతిష్టాత్మక సీక్వెల్, అల్లు అర్జున్, ఫహద్ ఫాసిల్, రష్మిక మందన్న నటించిన పుష్ప 2: ది రూల్ డిసెంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్‌కి మంచి స్పందన లభించింది. పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ కాదు... వైల్డ్ ఫైర్ అనే పంచ్ డైలాగ్ ఇప్పటికే తిరుగుతోంది.

