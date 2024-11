పుష్ప-2 వైల్డ్ ఫైర్ కోసం వేచి వుండలేకపోతున్నా బన్నీ.. శిల్పా రవి (video)

గతంలో నంద్యాల నుండి వైసీపీ అభ్యర్థిగా ఉన్న శిల్పా రవి కోసం అల్లు అర్జున్ ముందస్తు ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. చివరికి జనసేన తన జీవితకాల సవాలుగా ఉన్న సమయంలో వైసీపీ నాయకుడి ప్రచారానికి బన్నీ వెళ్లడం మెగా అభిమానులకు నచ్చకపోవడంతో సోషల్ మీడియాలో మెగా వర్సెస్ అల్లు అర్జున్ అభిమానుల జగడానికి దారితీసింది.

తాజాగా వైసీపీకి చెందిన శిల్పా రవి ప్రస్తుతం పుష్ప 2 విడుదలకు ముందు సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌తో ముందుకు వచ్చారు. అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 లుక్‌ని కలిగి ఉన్న చాక్లెట్ ప్యాకెట్, అగరబత్తి ప్యాకెట్, చిప్స్ ప్యాకెట్‌తో సహా పుష్ప సరుకుల వీడియోను ఆయన పంచుకున్నారు.

"ప్రేమ, శుభాకాంక్షలు .. తెరపై వైల్డ్ ఫైర్ చూడటానికి వేచి ఉండలేకపోతున్నాను అల్లు అర్జున్” అని శిల్పా రవి ఈ వీడియోకు క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో దృష్టిని ఆకర్షించింది.బన్నీ నంద్యాల ప్రచార పరాజయం తర్వాత అల్లు అర్జున్, శిల్పారవిల మధ్య స్నేహం కొనసాగుతూనే వుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు.

Loads of love and best wishes .. can't wait to watch the wild fire on screen @alluarjun ???????? #Pushpa2TheRule pic.twitter.com/FBkfGazfut