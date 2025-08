దక్షిణ కాశ్మీర్‌లోని అకల్ అటవీ ప్రాంతంలో టెర్రరిస్టుల కదలికల సమాచారంతో భారత సైన్యం, జమ్మూ కశ్మీర్ పోలీసులు, సీఆర్పీఎఫ్ జాయింట్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేపట్టారు.

ఈ ప్రాంతంలో ఇంకా ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు దాక్కుని ఉంటారని ఇండియన్ ఆర్మీ అనుమానిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గాలింపు చర్యలను మరింత ముమ్మరం చేసి, మొత్తం అటవీ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టారు. రాత్రిపూట ఆపరేషన్ చేయడం సవాలుగా ఉన్నప్పటికీ, ఉగ్రవాదులు తప్పించుకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

#Watch | Encounter between the security forces and terrorists underway in the Akhal area of Kulgam district. SOG, J&K Police, Army and CRPF are carrying out the operation.



