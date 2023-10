మీడియాకు క్షమాపణలు చెప్పిన యాంకర్ సుమ?

డిన్నర్ వంటి స్నాక్స్ తీసుకోవద్దని కూడా ఆమె వారిని కోరింది. ఆ వీడియో వెంటనే వైరల్‌గా మారి విమర్శలకు తావించింది. సుమ వారిని శాంతింపజేసేందుకు ప్రయత్నించి మిగిలిన కార్యక్రమాలను కొనసాగించింది.





చాలామందితో తనకున్న సాన్నిహిత్యంతో సరదాగా చెప్పానని సుమ చెప్పే ప్రయత్నం చేసింది. ఆ వీడియో, వివాదం తగ్గకపోవడంతో ఎట్టకేలకు సుమ వీడియో బైట్ ద్వారా మీడియా వారికి క్షమాపణలు చెప్పింది.

సుమ చేసిన వ్యాఖ్యలు మీడియా వారిని చాలా కలత చెందేలా చేశాయి. అయితే, సుమ క్షమాపణలు చెప్పిన వీడియో వివాదానికి చెక్ పెట్టినట్లయింది.

#Suma apologizes to the media for the comments she made today at #AadiKeshava song launch event. pic.twitter.com/GtjJ7TyHlW